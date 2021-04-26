Суперлуние в Самаре в ночь на 27 апреля 2021 года: астроном рассказал, когда и как лучше наблюдать

Самарцы уже совсем скоро смогут наблюдать за уникальным явлением Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре жители города смогут наблюдать суперлуние в ночь на 27 апреля 2021 года. Это событие называют так, когда сближение Луны с нашей планетой совпадает с фазой полнолуния или новолуния. Также данное апрельское явление называют розовым. Но это название не астрономическое, поэтому розовой луна, к сожалению, не станет.

— Явление суперлуния связано с положением Луны, которое она занимает относительно Земли. Вращается Луна по эллиптической орбите, соответственно, периодически бывает то ближе к нашей планете, то дальше. Точки, когда она близко к Земле, называются перигей, а когда дальше — апогей. Когда Луна в точке перигея и когда эта точка находится рядом с фазой полнолуния либо новолуния, то говорят, что будет большая луна, что будет так называемое суперлуние. Лишь на 13% повышается яркость Луны, а угловой диаметр увеличивается всего на 8%, — рассказывает «КП-Самара» Евгений Баранский, директор самарского клуба любителей астрономии «АстроСамара».

Как отметил астроном, не стоит путать момент суперлуния с оптической иллюзией — когда Луна только восходит или заходит и кажется в несколько раз больше. Также отличить суперлуние от простого полнолуния визуально никак нельзя: невооруженным глазом мы наблюдаем обычную луну. Но есть варианты, как все-таки можно запечатлеть это явление.

— Самое минимальное расстояние Луны от Земли будет в полночь с 26 по 27 апреля. Единственный способ, как можно зафиксировать суперлуние — это снять Луну в обычное полнолуние или в микролуние, когда Луна находится в апогее, а потом снять в момент суперлуния. После наложить эти кадры друг на друга, и тогда разница будет видна. Если снимать с одними характеристиками, то тоже можно будет заметить небольшое увеличение яркости и размера. Снимать можно из любой точки города: как только взошла Луна и до самого утра, собственно, при ясной погоде. Применять можно оптические приборы, такие как телескоп или длиннофокусный объектив фотоаппарата, — поделился Евгений Баранский.

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