Бумажный стаканчик - убийца планеты? Как не стать жертвой псевдоэкологичности

Бумажный стаканчик - самое большое зло в мире одноразовой посуды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Быть экологичным становится модно – тема заботы об окружающей среде сегодня звучит практически «из каждого утюга». Но, к сожалению, в своем стремлении не навредить планете мы можем стать жертвами так называемого «гринвошинга» - псевдоэкологичности. Вместе с экоактивистом, спикером проекта по раздельному сбору отходов «Вторсырье на благотворительность» Еленой Оверченко выяснили, какие ошибки мы совершаем в погоне за экологичностью и как их избежать.

1. Покупаем кофе в бумажных стаканчиках

Покупая в кофейне чашечку ароматного напитка, можно увидеть на бумажных стаканчиках надписи «Спасаем мир с каждой чашкой», «Эко кофейная чашка» и т.д. Но радоваться рано.

- Они или не ведают, что пишут, либо сознательно вводят потребителей в заблуждение, - говорит Елена Оверченко. - Это самое большое зло в мире одноразовой посуды! Вы не найдете ни одного чисто бумажного стакана, он от жидкости просто развалился бы. Чтобы бумага не протекала, производители покрывают внутренние, а иногда и внешние, стенки стаканчика специальной полипропиленовой пленкой или наносят LDPE-покрытие. В общем, с пластиком. На производство таких стаканов идет первичная бумага, ради которой рубят деревья. И на переработку такие стаканы сдать невозможно. Они предельно неэкологичны.

Альтернатива: просить налить кофе в свою термокружку. Так и удобнее, и полезнее.

2. Покупаем продукты в упаковке «Тетра-пак»

На упаковке «Тетра Пак» (чаще всего используется для соков и молочных продуктов) можно встретить надписи, что потребитель «Помогает сохранить лесные ресурсы», «Делает экоответственный выбор» и т.д. К сожалению, в реальности дело обстоит совсем наоборот.

- «Тетра Пак» - многослойная упаковка из картона, пластика и металла. Для нее также используется первичная древесина, рубятся леса. Переработка «Тетра Пака» очень сложная и дорогостоящая, ей в России занимаются единицы предприятий, поэтому 99,9% такой упаковки отправится на свалку, где будет разлагаться не одну сотню лет, - объясняет эксперт.

Бумажные пакеты даже менее экологичны чем пластиковые ФОТО: unsplash Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Альтернатива: стеклянная тара или пластик с маркировкой пэт (pet), она легко перерабатывается и используется вторично.

3. Используем «эко»-сумки из нетканого материала

В погоне за экологичностью мы отказываемся от пластиковых пакетов и с готовностью приобретаем многоразовые «эко»-сумки. Их сейчас предлагают практически в каждом супермаркете. Однако будьте осторожны. Большинство из них изготовлено из нетканого материала (знакомый аналог – влажные салфетки). Он не разлагается и не перерабатывается, а значит – после того, как такая сумка порвется, она отправится загрязнять планету.

Альтернатива: эко-сумки и эко-мешочки из ткани. Главное не увлекаться их количеством – на производство тканей тоже тратится много природных ресурсов.

4. Покупаем «эко» косметику, не глядя на состав

На каждом третьем пузырьке шампуня или геля для посуды сегодня красуется гордая надпись «био», «эко», «органик». Но, как правило, производитель в лучшем случае имеет в виду компоненты, безвредные для потребителя, а вовсе не для планеты. Частички микропластика и соединения, содержащиеся в бытовой химии, сегодня составляют заметную часть загрязнения окружающей среды, да и для организма вовсе не полезны.

Выбирая эко-косметику, внимательно изучите состав ФОТО: Мария Ленц Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- При выборе действительно экологичной косметики лучше всего не верить производителю на слово, а опираться на наличие надежных сертификатов. Их названия можно найти в интернете - например, использовать сервис Ecolabel Guide, это гид по экомаркировкам и знакам, стоящим на различных товарах потребления, - говорит Елена Оверченко. – Еще лучше – не полениться самим выучить, как пишутся неэкологичные компоненты, и перед покупкой смотреть состав конкретного средства. Не все производители могут позволить себе сертификаты, в России есть и экологичная косметика и бытовая химия без них.

Альтернатива: косметика с правильными компонентами в составе, а не красивой фразой на упаковке. Проверяйте сертификаты или учите названия экологичных компонентов.

5. Покупаем пакеты и другую упаковку из биоразлагаемого пластика

Все чаще на пузырьках с косметикой или даже на мусорных пакетах можно встретить слово «биоразлагаемый». Но все не так просто.

- Во-первых, часто под термином «биоразлагаемый» производитель подразумевает добавку, которая помогает пластику разложиться на… микропластик, частички которого после этого попадают в почву и воду, - объясняет эксперт. – А для того, чтобы растительный «биоразлагаемый» пластик действительно распался на безопасные компоненты, необходимы специальные условия, просто на свалке, вперемешку с остальным мусором, этого не произойдет. Более того, добавляемые в «биоразлагаемый» пластик присадки мешают его вторичной переработке.

Альтернатива: не использовать мусорные пакеты, вместо «биоразлагаемой» упаковки выбирать многоразовую. Или тару с маркировкой hdpe (она легко перерабатывается и используется вторично), сдавать на переработку.

6. Используем бумажные пакеты

О вреде пластиковых пакетов сегодня не знает, кажется, только ленивый. Стильной и экологичной альтернативой многим кажутся крафтовые бумажные пакеты. Но лишь на первый взгляд.

- Экологичность – это не только скорость разложения в окружающей среде, но и ресурсы, затраченные на производство того или иного продукта, - говорит Елена Оверченко. – Для производства бумажных пакетов чаще всего используют первичную древесину, рубят деревья. Во-вторых, и производство, и переработка бумаги требуют вдвое больше электроэнергии, нежели даже пластика и в 20 раз больше воды. Кроме того, крафтовую бумагу нельзя вторично переработать вместе с остальной макулатурой.

Альтернатива: использовать 2-3 тканевые эко-сумки разных размеров.

7. Используем многоразовые бутылочки для бытовой химии

Казалось бы – что может быть неэкологичного в использовании многоразовых бутылочек для бытовой химии и косметики? Однако дело не в самой бутылочке, а в таре, из которой производители предлагают восполнять запасы заканчивающегося геля или шампуня. Чаще всего для них используется упаковка типа «дой-пак» (аналог – пакеты кетчупа или майонеза). Этот тип смешанного пластика в России практически не перерабатывается и обречен веками гнить на свалках.

Бытовая химия и косметика на розлив - не фантастика, а реальность ФОТО: Наталья Ширяева Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Альтернатива: покупать бытовую химию на розлив в свою тару, подобные проекты уже имеются во многих городах. Как правило, те, кто встал на путь экологичности, о них прекрасно знают, вся информация есть в открытом доступе в интернетеэ. Поначалу это может быть непросто, но потом вырабатывается привычка. Тем более что бытовая химия на розлив выходит дешевле, чем миллион отдельных бутылочек. Также можно выбирать упаковку, которую легко переработать (маркировка – hdpе). Главное – не забыть сдать ее в переработку.

8. Купоны на скидки за сданную одежду

Эко-акции гласят: принеси нам старую вещь и получи взамен купон на скидку при покупке новой. В чем тут подвох?

- Главная цель таких акций – стимулировать новое потребление, покупку новых вещей, на производство которых затрачиваются природные ресурсы, - объясняет эксперт. – Кроме того, прежде чем нести куда-то старую вещь, поинтересуйтесь, какая дальнейшая судьба ее ждет. К сожалению, нередки прецеденты, когда собранные таким образом старые вещи попросту отправлялись на свалки.

Альтернатива: «гаражные распродажи», обмен вещами на своп-вечеринках. Можно воспользоваться и аналогичными цифровыми сервисами, например, SwopShop.

НА ЗАМЕТКУ

Как научить детей беречь планету:

- Собственный пример. Поставьте дома контейнеры для раздельного сбора мусора, сдавайте его в переработку, используйте многоразовые альтернативы одноразовых вещей.

- Научите ребенка читать маркировку пластика и отличать перерабатываемый от неперерабатываемого.

- Используйте для рисования и занятий черновики – бумагу, на одной стороне которой уже что-то напечатано. После использования не выкидывайте, а сдавайте в макулатуру.

- Введите практику меняться игрушками и одеждой с другими детьми вместо того, чтобы покупать новые.

- Приучите ребенка использовать стаканчик и выключать воду при чистке зубов.

- Не пользуйтесь трубочками для напитков, а лучше – пусть у ребенка будет собственный многоразовый стакан или фляжка.

- Вместо одноразовых бахил используйте многоразовые или носите с собой сменную обувь.

КОНКРЕТНО

Сориентироваться в многообразии видов пластика поможет его маркировка – числовой или буквенный код внутри треугольника из стрелок, он имеется практически на каждой упаковке.

Пластик, переработка которого относительно широко распространена в России:

- Полиэтилентерефталат: числовой код «1», буквенный – «ПЭТ» или «pet».

- Полиэтилен низкого или высокого давления: числовой код «2» или «4», буквенный – «hdpe» и «ldpe».

- Полипропилен: числовой код «5», буквенный – «ПП» или «PP».

Пластик, переработка которого мало распространена в России:

- Поливинилхлорид: числовой код «3», буквенный - PVC или ПВХ

- Полистирол: числовой код «6», буквенный – PS или ПС

- Комбинированные виды пластика: числовой код «7», буквенные – «other» или маркировки с приставкой «с/».