В Самарской области шестилетний мальчик помог спасти село от страшного пожара

Семен помогал бороться с пожаром до и после приезда сотрудников МЧС Фото: Предоставлено "Комсомолке"

12 апреля 2021 года неподалеку от села Черновка Сергиевского района начался рукотворный пожар, загорелся сухостой. По счастью, мимо ехали эколог и автор проекта «Оранжевый скворечник» Николай Страшнов и его сын Семен, которые решили остановиться и сдерживать пламя до приезда пожарных. Их помощь оказалась очень ценной.

Огонь удалось усмирить вместе с пожарными уже через четыре часа. Сам Николай скромен и главным героем считает своего сына, который и уговорил отца остановиться и начать тушить пожар.

— У нас оплавилась обувь, у меня слегка штаны подпалило. Но мы продолжали бороться с огнем до полной победы, — поделился Николай с корреспондентом «КП-Самара».

Огонь на сухой траве очень опасен Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На тушении пожара находился глава Черновки Кирилл Григорьев. Он и сообщил о произошедшем в администрацию района, чтобы Николая представили к награде за самоотверженный поступок. Глава района обратился напрямую к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой отметить заслуги Страшнова и его сына, а также главы Черновки и двух пожарных, которые также были на месте тушения.

Сам Николай тоже написал письмо в администрацию, но не о собственных подвигах,

— Я на имя губернатора написал представление, чтобы поощрили тех ребят, которые участвовали. И попросил, чтобы по возможности выделили новый парк автомобилей пожарным, потому что там машина была в ужасном состоянии. Выпуск 80-х годов, она несколько раз ломалась во время тушения, не могла завестись. Но даже с такой ужасной машиной мы справились, — рассказал «Комсомолке» Страшнов.

Николай считает своего сына героем Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ожидается, что награду герой получит 5 июня, в День эколога в Струковском саду. Символично, что 5 же числа Николай Страшнов отмечает и свой день рождения.

В Самарской области с 15 апреля по 15 октября 2021 года установлен особый противопожарный режим. В этот период ограничено пребывание граждан в лесах, а также запрещен въезд в них на автомобилях. Кроме того, запрещено выжигание сухой травы и хвороста на территориях населенных пунктов, садовых и дачных участках, а также вблизи лесных насаждений.