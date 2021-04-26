Выпускник значит бизнесмен: как устроена программа СГЭУ «Стартап как диплом»

Фото: предоставлено СГЭУ

Зимой 2020 года СГЭУ провел внутренний мониторинг и обнаружил, что около 70 процентов студентов видят себя предпринимателями. Почти у половины обучающихся на средних или старших курсах созревает проект, потенциально способный приносить доход. Чаще всего студенты хотят реализовать предпринимательские начинания в сферах общепита и образования, в интернет-инфраструктуре и маркетинговых услугах. Вот только команда для воплощения идей есть лишь у 17 процентов будущих предпринимателей.

Поэтому суть проекта «Стартап как диплом» в СГЭУ — не только в защите бизнес-начинания в качестве выпускной квалификационной работы. Принципиально важно, что студент здесь работает над стартапом именно в команде. Причем так, что полученные им в университете знания и навыки полностью соответствуют отведенной роли в группе.

Фото: предоставлено СГЭУ

Сейчас в СГЭУ есть все условия, чтобы студент мог вырастить из удачной задумки полноценный стартап. Проекты рождаются в коворкинг пространстве, центре предпринимательства и Точке кипения. Идеи быстро получают оценку команды профессионалов проектного управления. Многочисленные партнеры университета тоже готовы высказать экспертное мнение или оказать реальную поддержку, вплоть до инвестиций. Наконец, в СГЭУ систематически проходят образовательные интенсивы и акселерационные программы, помогающие правильно организовать работу над стартапом.

Что касается Университетской точки кипения (УТК), то уже вскоре после открытия в 2019 году она стала чем-то гораздо большим, чем внутривузовская «кухня» предпринимательства. Сегодня с ней сотрудничают органы власти, общественные организации и бизнес-структуры региона. В УТК проходят мероприятия на тему маркетинга и проектного управления, встречи с успешными предпринимателями, интенсивы, мастер-классы. Только за 2020-й более 1500 студентов получило здесь бизнес-опыт. Партнерами Точки кипения выступают StartupSamara, Innovate Samar, Технопарк «Жигулевская долина», Центр «Мой бизнес», «Деловая Россия», «Опора России», Самарский бизнес-инкубатор.

Фото: предоставлено СГЭУ

Так, при поддержке StartupSamara в УТК СГЭУ проходил марафон генерации бизнес-идей. И его участники презентовали свои проекты перед экспертами фонда YellowRockets - а он известен тем, что готов инвестировать в стартапы на ранних стадиях. «Такое резкое погружение для студентов бывает жестким, но это работа с реальными профессионалами из отрасли, - комментирует подобные мероприятия руководитель StartupSamara Александр Клюкач. - Считаю, что СГЭУ идет в правильном направлении. В университете понимают, что необходимо увеличивать количество вовлеченных в технологическое предпринимательство студентов, если мы хотим получить результат на выходе из вуза».

Еще одно подходящее место, чтобы командой доработать бизнес-проект — коворкинг центр СГЭУ. В нем есть рабочие места, лекторий с мультимедийным оборудованием, зона свободного общения, переговорная комната для проведения «мозговых штурмов». Здесь же выпускники и студенты могут презентовать свои стартапы.

Активная поддержка молодого предпринимательства в Самарском государственном экономическом университете уже приносит плоды. Так, на Всероссийском конкурсе «Инноград: компетенции будущего» были представлены проекты студентов СГЭУ. По итогам мобильные приложения «Student life» и «БЕЗPROBLEM» были рекомендованы к выводу на рынок после доработки. Проект «Безопасные переноски для животных» конкурс выиграл. А его наставник, доцент Альфия Салькина, получила награду в номинации «Молодой наставник».

Фото: предоставлено СГЭУ

Также высокую оценку экспертов получили три проекта, отправленные студентами Самарского экономического на Startup Tour - 2021.А работа на тему менеджмента организации «Детский сад ЭВРИКА» взяла приз на региональном форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Мы продолжаем внедрять и развивать элементы образовательной экосистемы предпринимательства, - говорит Мария Гусева, проректор по научной работе и инновационной деятельности СГЭУ. - Со следующего учебного года мы включим в основную образовательную программу дисциплины, направленные на формирование востребованных у работодателя soft skills - это «Предпринимательское дело», «Проектное управление», «Командообразование». Дисциплины будут вести практикующие коучи и успешные предприниматели. Кроме того, будет запущена масштабная программа менторства – это возможность командно пройти путь от идеи до стартапа, решив при этом реальный производственный кейс от ведущих предприятий Самарской области. В наших самых ближайших планах – совместные проекты со школьниками и участие в кубке Преактум-2021».