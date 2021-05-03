Иван Сергеев готов покорить рекорд Андрея Федькова Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Прогноз на матч «Спартак-2» — «Крылья Советов» — 0-3.

«Спартак-2» и «Крылья Советов» 5 мая 2021 года играют между собой перенесенный матч 35-го тура ФНЛ. Игра пройдет в Москве и обещает получиться любопытной. Делимся прогнозом на эту встречу.

«Крылья» решили главную задачу на сезон — они обеспечили себе возвращение в РПЛ. Впрочем, и игроки, и главный тренер Игорь Осинкин в один голос уверяют — мы хотим только первое место. К тому же, у команды есть реальный шанс набрать 100 очков в турнире, что тоже, наверняка, футболисты хотели бы сделать. Кроме того, не забываем про Ивана Сергеева, которому до бомбардирского рекорда Федькова остался всего один мяч. Да, «КС», у которых впереди финал Кубка России, будут прибегать к ротации состава, но в любом случае по именам они выглядят более интересно, нежели соперник.

«Спартак-2» на 15 месте. Они в двух очках выше зоны вылета и не хотят покидать ФНЛ. Но статистика последних игр показывает, что у коллектива Романа Пилипчука дела идут не лучшим образом. Они потерпели три поражения подряд. В каждой из этих игр пропущено не менее 4 мячей. Мог бы помочь голкипер Селихов, но он вернулся в состав основной команды. Тем не менее, молодежь у красно-белых талантливая и проблем волжанам они доставить постараются.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На них коэффициент всего 1,3. На «Спартак-2» — 9,4. На ничью — 5,45.

Обслуживать поединок будет Сергей Куликов из Саранска. Он даст стартовый свисток в среду, 5 мая, в 13:00 по самарскому времени (12:00 по московскому). Игру покажут в «Яндекс.Эфире».