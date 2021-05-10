«Он похож на Гризманна»: первый тренер Арсена Захаряна рассказал, почему самарский футболист не играет в «Крыльях»

Арсен Захарян считается одним из главных талантов российского футбола ФОТО: Динамо Москва

Иван Сергеев — новый рекордсмен «Крыльев Советов» по голам за сезон. До него награда принадлежала Владимиру Королеву, выступавшему в «КС» конца восьмидесятых. Экс-бомбардир сейчас работает в самарском ФК «Олимп», тренирует детей, а еще он является первым наставником одного из самых талантливых молодых игроков страны — Арсена Захаряна, который недавно был включен в расширенный список кандидатов в сборную Россию на предстоящий чемпионат Европы. О детском футболе, голах Сергеева и перспективах 17-летнего игрока «Динамо» Владимир Николаевич рассказал в программе «Фан-зона» на радио «КП-Самара».

О рекорде Ивана Сергеева

- Я смотрел несколько его игр. В частности, с «Динамо» в четвертьфинале Кубка он забил второй гол и на протяжении всего матча был очень активен. Считаю, что Сергеев достойно выглядит, прекрасные голы забивает. Техничный, очень умный игрок с чувством гола. Он постоянно чувствует, где надо быть, чтобы забить — это хорошее качество. А что до рекордов, то все они бьются. Теперь у кого-то другого будет стимул побить рекорд Сергеева.

О нынешних «Крыльях»

- Очень собранный коллектив. Даже за пределами поля видно, что у ребят есть общая цель. Молодой команда, средний возраст 24-25 лет, самый расцвет в футболе, они очень качественную игру показывают. Конечно, при выходе в РПЛ нужно усиливаться. Думаю, нужно несколько опытных игроков, которые смогут вести за собой, но главное — не потерять тот состав, что есть сейчас. Потому что многие команды выходят и меняют состав, тот же «Ротор», и посмотрите на их результаты. Мне кажется, это ошибка. Приглашать нужно только тех, кто усилит игру.

Владимир Королев считает, что даже в частных клубах у детей есть шансы стать большими игроками Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

О молодежи в «Крыльях»

- Я считаю, очень хорошо, что в «Крыльях Советов» столько много молодых игроков. Посмотрите на «Динамо», «Локомотив» — они доверяют молодежи. Если ребята достойные, почему их не ставить? И не надо бояться выпускать молодых в Премьер-лиге. Играют семнадцатилетние, девятнадцатилетние. Прогресс идет, самим игрокам тоже нечего бояться. Молодые хотят показать себя, двигаться дальше, может быть, кто-то за границу хочет уехать, у всех есть мечта играть в сборной. Главное, чтобы было доверие тренера.

О своем тренерском ориентире

— Очень много хороших тренеров есть и были. Лобановский недаром говорил, что дисциплина бьет класс. Его команда выглядела хорошо за счет дисциплины. Гвардиола очень сильный тактик. Ото всех можно что-то взять. Нужно постоянно анализировать и брать хорошее.

Я сторонник гармонии. Нужна дисциплина, но не очень жесткая, игрокам нужно давать свободу. И к каждому нужен индивидуальный подход. Кто как реагирует на замечания, кому что-то подсказать — я думаю, что это важно.

О работе в «Олимпе»

- Это частный футбольный клуб, мы базируемся на стадионе «Волга». Я пришел сюда в 2017 году. Мне поступило предложение, когда был в академии Коноплева, мы участвовали в первенстве России в Крымске. Меня заинтересовало, хочется развивать ребят, чтобы было поступление в наш самарский футбол, в те же местные академии.

«Олимп» для ребят может быть промежуточным этапом. Я главный тренер всей академии, курирую все команды, но еще взял себе команду 2006 года рождения, чтобы практика была непосредственно соревновательная. Большой вклад вносит директор нашего футбольного клуба Евгений Никитчук. Он живет футболом, мы встречаемся, обсуждаем, какие у нас проблемы, какие плюсы, какие минусы. Конечно, хотелось бы, чтобы как раньше было все централизованнее, чтобы были такие клубы, как «Восход», как «Волга», чтобы государство спонсировало, чтобы все выезжали на соревнования и всего хватало. Но сейчас, к сожалению, приходится куда-то ездить в основном за счет за счет родителей. И с коронавирусом экономическая ситуация стала хуже.

О детском футболе в регионе

- У нас, к сожалению, есть проблема с большими полями. «Металлург», «Волга»,ЦСК ВВС и все. Можно играть на искусственных полях, но это не выход. Нужно больше полей, чтобы командам было, где играть. Я слышал, что у «Самара Арены» сделают манеж, это хорошо. В той же Казани уже все давно построено и там проходят соревнования. Если у нас появятся площадки, то больше соревнований будет здесь, придется меньше выезжать, можно будет просматривать футболистов здесь. Тренерам с той же академии «Крыльев» будет легче увидеть, кто, что и как. Селекция станет лучше.

О шансах футболистов «Олимпа» попасть в РПЛ

- У нас до нового года два ребенка 2007 года рождения уехали в «Спартак». Их присмотрели на соревнованиях. Проходил турнир, приехали их селекционеры, предложили и отвезли в Москву. К сожалению, наши самарские селекционеры на этот турнир не доехали. Когда предлагает «Спарта», то трудно устоять. У меня еще есть на примете ребята, предложу, покажу их кому-нибудь.

Считаю, что в Самаре нужно быть ближе к своим игрокам и лицом поворачиваться к частным клубам.

Когда юным игрокам следует уезжать в большие клубы?

- Думаю, что до 14 лет нельзя отправлять ребенка куда-то. Вопрос, наверное, в психологии — это другой город, все сложнее. А здесь ребенок более устойчив, до 14 тренер видит, какой у него потенциал, сможет ли он расти выше или нет. Может быть, он дойдет до 14 лет и начнется регресс или, наоборот, прогресс. Тот же Месси как раз в 14 лет прибыл в «Барселону». Идеальный возраст для принятия решения. Что делать юным игрокам после достижения 16-ти,17-летнего возраста У нас в «Олимпе» сейчас выпускная команда как раз такого возраста. Мы уже разговаривали с ребятами на эту тему, я поднимал вопрос — дальше куда? В любом случае, мы команду не бросим, даже когда ребятам исполнится 17 лет. Будем двигаться, искать варианты, руководство нас поддержало в этом. Будем участвовать в областных турнирах, в дальнейшем, может быть, на КФК [чемпионат среди любительских команд, четвертый дивизион в системе российского футбола] заявимся.

А вообще это болезнь нашего футбола — люди доходят до 16-17 лет и потому никому не нужны. Но игрок может раскрыться и в 20 лет. Ярцев в 27 лет раскрылся в «Спартаке». Каждый раскрывается по-разному. Хотя бы до 16 лет игроков нужно подводить и дальше не бросать. Нельзя сказать ребятам, что вот вам по 16 — расходимся. Если видишь у ребенка хорошие качества, нужно их развивать с самого начала, помогать ему в том, что у него получается чуть хуже и ни в коем случае нельзя бросать игроков в подростковом возрасте, если они хотят и могут расти.

Об Арсене Захаряне

- Горжусь ли своим воспитанником? Конечно. Я Арсену так и написал: «Я горжусь тобой». Но я его и предупредил: «Если ты сейчас остановишься и начнешь слушать всю эту похвалу, ты можешь с футболом закончить». Я знаю Арсена, я его вел пять лет, он такой ошибки не сделает. Еще тогда я знал, что он будет играть [на профессиональном уровне].

Арсен пришел на футбол с папой. Папа тогда мне сказал, что сын с мячом вообще не расстается, даже спит с ним. Разбуди, говорит, Арсена ночью, он пойдет в футбол играть.

Сандро Шварц помогает молодым игрокам "Динамо" ФОТО: ФК "Динамо"

Сразу было видно, что это способный мальчик. Для его возраста он хорошо обращался с мячом. Но самое главное — Арсен очень умный. В футболе это очень важно. Арсен предвидел ситуацию, читал игру. Моей задачей было развить в нем эту способность.

Еще Арсен очень прилежно относился к тренировкам — выполнял все, что я скажу, выкладывался на 100%. Никогда не было такого, чтобы он встал, бросил работать, сказал, что это ему не интересно.

Он всегда улыбался, а когда я начинал ему что-то объяснять, то моментально становился серьезным, все глаза на меня.

Конечно, Арсен был очень талантливым, но этот талант еще нужно было развивать. Причем во всех компонентах. Еще он всегда был лидером и всегда играл в атаке.

Было такое, что у команды не идет игра, тогда Арсен начинает опускаться ниже и брать игру на себя. В «Динамо» сейчас это тоже заметно. Арсен и во взрослом футболе ведет себя свободно, расковано, будто лидер. Он с детства был таким. У него очень сильный характер. В «Динамо» Арсену повезло, что пришел тренер Сандро Шварц, который доверяет ему. В России не принято доверять молодежи, и это большой минус.

Знаете, когда Арсен забил свой первый гол, это произошло в Грозном в матче с «Ахматом», я тогда сидел на стадионе с ребятами, молодыми футболистами, и сказал им: «Чувствую, Арсен в это игре забьет». Так и произошло — он заработал пенальти и забил с игры.

Почему не вышел на игру в Самаре? У Арсена была микротравма, он остался в Москве.

О переезде Захаряна из Тольятти в «Динамо»

- Когда я перешел в академию Коноплева, мне позвонил папа Арсена. Он сказал, что сына пригласили в «Зенит» на просмотр. Я говорю: «Подождите, еще не время». Арсену тогда было 13 лет. Но меня тогда не послушали, а Арсен не прошел.

Потом мне его папа снова звонит. Ты, говорит, прав был. Я пригласил Арсена в академию. Мы тогда должны были поехать на чемпионат России, там участвовали и «Спартак», и «Динамо», и «Краснодар».

В академии Арсен готов был тренироваться 24 часа в сутки. Вечером, бывало, он заходил ко мне и просил показать, как, например, бить штрафные. Он много умел в том возрасте, но ему все равно было мало.

В конце апреля мы поехали на чемпионат России. Тогда нам досталась очень серьезная группа — «Зенит», «Амкар», ЦСКА. До турнира все считали, что ЦСКА с «Зенитом» выйдут. А мы обыграли «Зенит» 4:0, Арсен там солировал, и вышли из группы.

После этого посыпались приглашения. Я посоветовал Арсену перейти в «Динамо». Команда подходила ему по стилю. Считаю, что Арсен тогда не ошибся.

Перед отъездом я сказал ему: «Делай, что умеешь и что любишь, и покажи себя».

Я рад, что все так получилось, но Арсену я сказал, что он пока ничего не достиг, надо работать дальше.

Гризманн купил карточку Захаряна в фэнтези-игре Sorare

На кого из звезд Арсен похож своей игрой?

- Думаю, на Антуана Гризманна. Оба очень умные игроки, оба любят обыгрывать на ходу, оба читают игру. Но у каждого футболиста свои качества.

Думаю, Арсен в будущем будет играть за большой европейский клуб.