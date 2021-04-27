Цвети, планета: сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок провели экоурок в сельской школе

Второклашки научились сажать растения. Фото: Анна ФЕДОРОВА

Нефтяников и школьников поселка Шмидта связывают давние отношения. В прошлом году, например, благодаря заводчанам в учебном учреждении сделали ремонт, а в этом - оборудовали все классы новой мебелью. Но дружба производителей масел и присадок и ребят не ограничивается материальной историей: заводчане и ученики вместе выходят на субботники. На этот раз встреча тоже была связана с экологией: в День Земли нефтяники провели для второклашек урок, который ребята будут вспоминать как минимум до осени.

БЕРЕГИ ПРИРОДУ СМОЛОДУ

На столе «учителя» - главного специалиста отдела охраны окружающей среды ООО «НЗМП» Маргариты Ивлевой - стоит глобус. Голубая планета, какой ее 60 лет назад увидел из космоса Юрий Гагарин. Что нужно делать, чтобы она такой и оставалась, и стало темой урока. Маргарита Александровна рассказала ребятам о том, что помогать планете можно достаточно просто, ежедневно соблюдая правила: тушить свет, когда он не нужен, выключать телевизор, если его не смотришь, правильно сортировать мусор - батарейки и градусники отправлять не в урну, а в специальные контейнеры. Второклассники узнали, что пресной воды на планете всего 3 %: каждый из нас, счастливчиков, использует около 20 литров в день, тогда как африканцы - всего литр. Поэтому важно экономить этот ценный ресурс - закрывать кран, пока чистишь зубы. А когда станешь постарше - вовремя устранять течь в сантехнике и под завязку загружать стиральную машину, чтобы не тратить воду «вхолостую». Дети узнали много совсем не забавных фактов о том, как важно заботиться о чистоте окружающей среды. Например, о том, что морские черепахи, дельфины и киты гибнут, наглотавшись целлофановых пакетов, принимая их за медуз.

- Экоуроки в школах и детских садах стали для нас традиционными, - рассказала Маргарита Ивлева. - Мы стараемся научить детей бережному отношению к природе с малых лет, пока они наиболее восприимчивы. Без экологического воспитания ребятам трудно понять, что ресурсы планеты не безграничны.

Ребятам рассказали, как важно беречь планету. Фото: Анна ФЕДОРОВА

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ЗАЦВЕТЕТ

Вторую часть экоурока заводчане посвятили полезной практике. Детям раздали горшочки с землей, лопатки, лейки и семена цветов - ромашек и анютиных глазок, гортензий и других. Под руководством заводского эколога ребята посеяли семена, подписали горшочки и оставили их на окне. Мальчикам и девочкам предстоит дождаться ростков и заботиться о них, а потом - высадить в школьный двор. Цветы будут радовать ребятишек все лето, и полученный урок не скоро забудется.

- Вокруг наших домов есть сады, но мы еще ни разу ничего не сажали - только помогали родителям поливать грядки и собирать яблоки, - рассказали нам ребята. - В этом году попробуем что-нибудь посадить сами!

Чтобы детям было удобно следить за «именной» цветочной рассадой, заводчане подарили каждому дневник наблюдений. А еще - обучающую книжку для юных натуралистов и глобус. Посмотрит на него школьник, и, может быть, вспомнит слова Гагарина: «Я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее».

- Приучать детей к сохранению природы очень важно, - говорит директор школы № 12 Елена Забоева. - В апреле у нас особенно много «зеленых» мероприятий - уборка территории, заготовка посадочного материала. И мы очень рады, что сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок в этих делах с нами рядом!