Пасха в Самаре 2021: где отметить светлый праздник

В пасхальные дни можно отправиться в паломнические поездки или на тематические городские экскурсии. Фото: Архив "КП"

Пасха в 2021 году приходится на воскресенье 2 мая. В этот день верующие посещают торжественные церковные службы, накрывают праздничный стол с традиционным угощением – куличами и крашеными яйцами. Христово Воскресение – самый главный праздник для православных, мероприятия, приуроченные к нему, будут идти больше месяца, до Вознесения, 10 июня.

В городе на праздник планируется много тематических мероприятий – поездки в святые места нашего края, тематические экскурсии по городу и пасхальные фестивали. Выбирайте, где побывать в дни Пасхи в Самаре в 2021 году.

Путешествия по святым местам Самарской губернии на Пасху

Путешествие «Ташла. Святыня Поволжья»

На Пасху есть возможность съездить в святое место нашего края – село Ташла. Здесь была обретена и находится в храме чудотворная икона Божьей Матери Избавительница от бед страждущих. На месте, где была обретена икона, бьет источник с целебной водой.

Паломники смогут посетить Свято-Троицкую церковь, приложиться к иконе Божией Матери Избавительницы и искупаться в святом источнике.

Записаться на экскурсию можно в группе ВКонтакте и по телефону 8 (927) 015-17-27.

ГДЕ: место встречи - площадка перед магазином «Магнит», пр. Кирова, 308.

КОГДА: 3 мая, 10.00.

ЦЕНА: 1200 – 1000 руб.

В Самарской области немало красивых священных мест Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Теплоходная поездка к источнику «Каменная чаша» и посещение села Ширяево

3 мая самарцев приглашают на целый день уехать в заповедные места за Волгой. Маршрут путешествия начнется с села Ширяево, экскурсанты посетят его достопримечательности – смотровую площадку и штольни. Затем на автобусе их отвезут в красивый ландшафтный комплекс Каменная Чаша, расположенный в Жигулевских горах. Здесь из-под земли бьет источник со святой водой в честь Николая Чудотворца.

Узнать о поездке и записаться можно по телефону 8-927-692-13-45.

ГДЕ: сбор группы на речном вокзале.

КОГДА: 2, 3, 7 мая, с 8.00 до 18.00.

ЦЕНА: 1250 – 1350 руб.

Автобусная поездка к святыням в Ташлу и Пискалы

Самарцам предлагают на целый день поехать в путешествие по селам нашего края с посещением святых мест. Сначала паломники на автобусе отправятся в село Ташла, где находится чудотворная икона Божией Матери Избавительницы от бед, посетят Троицкий храм и женский монастырь. И конечно святой источник.

Следующая остановка будет в селе Пискалы. Здесь есть несколько чудотворных источников – в честь иконы Божией Матери Казанская, по имя великомученика Дмитрия Солунского и в честь Николая Чудотворца.

Во время поездки гид расскажет об истории сел нашей губернии: Васильевка, Узюково, Мусорка, Новая Бинорадка, Новый Буян, Красный Яр. Будет возможность посетить их храмы.

Организаторы рекомендуют взять с собой женщинам – платок и юбку. А также бутылки для набора воды, сорочку для купания, термос с чаем и перекус.

ГДЕ: о месте сбора группы и бронировании мест уточняйте у организаторов по тел. 8-927-692-13-45.

КОГДА: 2 мая, с 8.00 до 19.00.

ЦЕНА: 1200 – 1350 руб.

К\Урочище Каменная чаша - одно из красивых мест нашего края Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Поездка «Четыре храма, четыре источника»

Программа поездки по святым источникам будет очень насыщенной.

Сначала группа прибудет в Смышляевку, посетит церковь, и желающие совершат омовение в святом источнике Николая Чудотворца. Следующая остановка – село Богдановка, где можно совершить омовение и набрать воды в роднике Серафима Саровского. Затем в Алакаевке все сходят на источник в честь Владимирской Божией Матери. В 13.00 группа прибудет в монастырь в селе Чубовка, пройдет экскурсию, будет подъем на колокольню и омовение в источнике Покрова Божией Матери. В финале поездки путешественники посетят Сырейку, осмотрят золотую пещеру, где прятался монах-отшельник, и отдохнут на пикнике в лесу.

Забронировать место на экскурсию можно по телефону 8 (927) 015-17-27 или в группе ВКонтакте.

ГДЕ: отправление от парковки «Магнит», пр. Кирова, 308.

КОГДА: 15 мая, с 9.00 до 16.00.

ЦЕНА: 1000 – 1400 руб.

Винновский мужской монастырь. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Теплоходная поездка в мужской монастырь в Винновке

Прекрасная идея в пасхальные праздничные дни отправиться в путешествие по Волге в Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь, что находится в селе Винновка. На экскурсии можно будет посетить три его храма - в честь Казанской иконы Божией Матери, храм Преподобного Сергия Радонежского и храм Пресвятой Троицы. Желающие смогут подняться на высокую колокольню монастыря и оглядеть оттуда живописные окрестности. Всех пригласят в музей обители и купальни.

Организаторы рекомендуют взять с собой женщинам – платок и юбку, бутылки для набора воды, сорочку для купания, термос с чаем и перекус.

Записаться на экскурсию можно по телефону 8-927-692-13-45.

ГДЕ: сбор группы на речном вокзале.

КОГДА: 2, 3, 6 мая, с 7.45 до 18.25.

ЦЕНА: 650 – 750 руб.

Вид на окрестности с колокольни Винновского монастыря. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Пасхальные экскурсии по городу

Пешеходная экскурсия «По самарским храмам в Светлую Пасху»

В день Пасхи есть возможность отправиться на православную экскурсию с краеведческим уклоном по старой части города с посещением старинных храмов Самары. Послушать рассказы об истории и осмотреть Вознесенский собор и Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В перерыве экскурсантов угостят ароматным чаем.

Забронировать места на экскурсию можно заранее по телефону 8-927-692-13-45.

ГДЕ: узнать место сбора можно по телефону 8-927-692-13-45.

КОГДА: 2 мая, с 13.00 до 16.30.

ЦЕНА: 300 – 380 руб.

«Пасхальная экскурсия по храмам» с подъемом на колокольню и чаепитием

На Пасху 2021 самарцев приглашают на автобусную экскурсию по самарским церквям. Во время поездки гиды расскажут о традициях празднования Пасхи в нашем городе, о печальной судьбе храмов в советское время. «Изюминкой» поездки будет посещение самого старого из действующих Вознесенского собора и подъем на его колокольню. Здесь каждый верующий сможет ударить в колокол в честь праздника.

ГДЕ: сбор группы у Покровского собора.

КОГДА: 2 мая, 12.00 – 15.00.

ЦЕНА: 600 – 800 руб.

Убранство православных храмов не может не восхищать. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Пешеходная экскурсия «Перекрестки христианства»

Самара с конца позапрошлого века и поныне является крупнейшим духовным центром нашей страны. Не напрасно наш город называют «Иерусалим на Волге». Здесь мирно уживаются люди с различными религиозными взглядами.

Желающих приглашают совершить путешествие по Самаре и разобраться в тонкостях христианских конфессий. Экскурсанты побывают в Иверском монастыре, католическом костеле Святого Сердца Иисуса, в кирхе и храме Древлеправославной Поморской церкви во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

ГДЕ: забронировать место на экскурсию и уточнить место сбора группы можно по телефону 8 (927) 015-17-27 или ВКонтакте.

КОГДА: 29 мая.

ЦЕНА: 600 – 700 руб.

На Пасху можно отправиться на городскую экскурсию по храмам. Фото: Архив "КП"

Пасхальные фестивали

ХХ Московский Пасхальный фестиваль в оперном театре

По старой доброй традиции в пасхальные дни в Самару с концертом приедет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. Это тот самый музыкальный коллектив, который восхитил весь мир, исполнив концерт в освобожденной российскими войсками древней Пальмире. Нам музыканты из Мариинки привезут концертную программу в рамках юбилейного Московского Пасхального фестиваля.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 11 мая, 19.00.

ЦЕНА: 500 – 3000 руб.

Фестиваль колокольного звона «Иверский перезвон»

Узнать больше о старинном русском искусстве праздничных колокольных звонов можно на фестивале, который уже в четвертый раз пройдет в самарском Иверском монастыре, у его высокой колокольни. В «Иверском перезвоне» принимают участие звонари русского традиционного колокольного звона, мастера народных промыслов, коллективы и исполнители народного творчества.

IV фестиваль «Иверский перезвон» будет посвящен памяти священника Самарского окружного казачьего общества протоиерея отца Сергия (Гусельникова).

ГДЕ: Иверский женский монастырь, Волжский пр., 1.

КОГДА: 16 мая, 12.00.

Вход свободный.