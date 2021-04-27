Самарцев призывают вакцинироваться, чтобы остановить смерти от коронавируса

Самарцев призывают делать прививки от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 184 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся нашли в областной столице, где 50 новых заболевших. Помимо Самары больше всего новых случаев в Тольятти (37), Новокуйбышевске (15) и Отрадном (11).

За сутки среди заразившихся умерли 12 человек. Из них семь женщин в возрасте от 56-ти до 89-ти лет, а также пятеро мужчин от 63-х до 88-ти лет. Это немного меньше, чем на прошлой неделе, когда каждый день фиксировали по 15 умерших.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян призвал всех жителей региона прививаться, чтобы остановить смерти. Сам Бенян переболел коронавирусом и привился спустя полгода как вылечился.

Сейчас в регионе представлены три вакцины, все они имеют доказанную эффективность, а клинические испытания показали, что их действие сопоставимо и равнозначно.

С начала пандемии в Самарской области заразились 60 805 человек, из которых выздоровели 57 923. Не сумели справиться с коронавирусом 1 449 заразившихся.