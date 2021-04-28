В парке в Самарской области произошел взрыв, мужчине оторвало руку

По словам очевидцев, ЧП произошло недалеко от колеса обозрения ФОТО: https://otradnypark.ru/

От взрыва осталась воронка

Днем 27 апреля в Отрадном в Самарской области произошло ЧП, напугавшее многих местных жителей. В парке «Культуры и отдыха» на улице Гагарина прогремел взрыв, который слышно было в разных частях городах. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники силовых структур.

— Люди обратились в дежурную часть с информацией о том, что в парке лежит человек без кисти. На месте был обнаружен 50-летний слесарь газовой организации. Ему оторвало правую руку. Также врачи диагностировали ему множество ран туловища и ног, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшего доставили в больницу, ему уже сделали операцию. По адресу происшествия выехали оперативные службы — росгвардейцы, полицейские и представили ФСБ. В ходе осмотра там нашли мобильный телефон и поражающие элементы — дюбеля, саморезы, полимерную бутылку, пакет в фольге. От взрыва осталась воронка.

— По адресу проживания этого человека проведен обыск. Там изъяты также вещи, которые могут иметь отношение к данному взрывному устройству. Это что-то вроде самодельной бомбы. Как он ее приобрел — устанавливается. Дома также обнаружены тетрадные записи и несколько сим-карт. Их изучают. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота боеприпасов, — отметили правоохранители.

Жители до сих пор встревожены

В ГУ МВД России по региону ситуацию уже прокомментировали. Там заявили, что пока рано делать какие-то выводы.

Входы в парк накануне были закрыты Фото: скриншот

— Пострадавший прооперирован и находится в реанимационном отделении. Проверяется версия, что получение травм связано с неосторожным обращением с пиротехническими изделиями кустарного изготовления, — говорят в пресс-службе ведомства.

Между тем люди встревожены. По Отрадному уже ползут страшные слухи.

— Я слышала, что это случилось в районе колеса обозрения и детской площадки. Бомба была в пакете. Он что, хотел убить наших детей? В парк не пускали со всех сторон до конца вчерашнего дня, — поделилась с «Комсомолкой» жительница города Татьяна.

Впрочем, по одной из версий это просто была бомба, с помощью которой ее владелец хотел заглушить рыбу.

Точный ответ сможет дать сам мужчина. Его опросят только после того, как он придет в себя. Тогда же будет избрана мера пресечения. Разбирательства продолжаются.