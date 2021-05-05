Иван Сергеев - лучший бомбардир в истории ФНЛ по голам за один сезон Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Спартак-2» и «Крылья Советов» в среду 5 мая 2021 года сыграли в Москве перенесенный матч 35 тура ФНЛ. В этой встрече гости гарантировать себе первое место за два тура до финиша и они сделали это.

Начало матча получилось равным. Атаковали оба соперника, было много стандартов, но до острых ситуаций не доходило. На 20 минуте Роша мог открыть счет, но не дотянулся до мяча после опасного прострела Мельникова с правого фланга. Следом Степан и сам опасно бил с левой, но чуть промахнулся.

А на 29 минуте свое слово сказал Иван Сергеев. Он вышел один на один после паса Алвеша, перебросил вратаря и записал на свой счет уже 38 гол в ФНЛ, повторив рекорд Андрея Федькова из «Терека».

Дальше игра успокоилась. Лишь в самой концовке первого тайма «Спартак» мог сравнять счет. Игнатов получил футбольный снаряд в штрафной, пробил, но мяч пролетел рядом со штангой.

Вторая половина началась с фола Акмурзина на Сергееве и назначении пенальти. Сам Иван вызвался пробить, но не сумел переиграть вратаря.

Уже через две минуты красно-белые могли сравнять счет. Педро Роша получил мяч в штрафной, пробил и угодил в штангу. Следом Мельников опасно бил с близкой дистанции, но промахнулся. Затем Игнатов бил с линии штрафной, но мяч, коснувшись штанги, укатился за ворота.

На 53 минуте в центре внимания снова оказался Иван Сергеев. Он обыграл защитника, пробил, но мяч пролетел над девяткой. Но спустя три минуты нападающий все-таки побил рекорд Федькова и забил 39 гол в сезоне. Иван закатил мяч в ворота после паса Голенкова. После этого тренеры и партнеры по команде поздравили бомбардира с достижением и качали его на руках.

Все стало понятно, и в оставшееся время картина на поле особо не изменилась. «Спартак-2» пытался забить хотя бы один мяч, а Сергеев сделать хет-трик. У хозяев шансов было побольше. На 85 минуте Игнатов красивый удар нанес и попал в перекладину.

После финального свистка команда гостей отправилась качать Игоря Осинькина и это неудивительно. «Крылья» набрали 95 очков и досрочно заняли первое место в ФНЛ.

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