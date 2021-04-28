«Война войной, а поезд - по расписанию»: на КбшЖД рассказали, как работали в пандемийном году

Для профилактики коронавирусной инфекции в пассажирских поездах, электричках и на вокзалах проводится регулярная дезинфекция. Фото: КбшЖД

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО

Постулат «Движение - это жизнь» справедлив не только в отношении здоровья. Жизнедеятельность людей, развитие экономики не мыслимы без связей между населенными пунктами, регионами, странами. Не даром крупные села, от которых переносили почтовые тракты, хирели и исчезали с карты страны. И наоборот: если через деревню однажды прошла железная дорога, быть ей со временем цивилизованным городом. Помогать людям и грузам преодолевать расстояния, точно и в срок обеспечивать потребности населения и промышленности - задачи, которые выполняются железнодорожниками в любых, даже в самых сложных условиях (достаточно вспомнить Великую Отечественную). Куйбышевская железная дорога связывает центр и запад России с крупными социально-экономическими регионами Урала, Сибири, Казахстана и Средней Азии, проходя по территории трех республик и семи областей Российской Федерации. И когда страну атаковала новая коронавирусная инфекция, более 40 тысяч железнодорожников КбшЖД сделали все для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Доставка продовольственных и промышленных товаров продолжалась, благодаря чему стратегические предприятия работали в штатном режиме, а в магазинах не было дефицита.

- Прошлый год выдался непростым, но по его итогам погрузка на КбшЖД составила 65,6 млн тонн, - рассказал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. - Объем перевезенного зерна вырос на 72 % и составил 2,8 млн тонн - абсолютный рекорд за последние 30 лет. Кроме того, за счет адресного взаимодействия с грузоотправителями более чем на 60 % повышена погрузка сахара, в 2,5 раза - каменного угля.

А что с перевозкой людей? По понятным причинам в прошлом году на железной дороге наблюдалось существенное снижение спроса на проезд железнодорожным транспортом - призыв «Оставайтесь дома!» возымел действие. Кроме того, в начале пандемии для ее скорейшего «купирования» железнодорожники отменили ряд поездов: 27 - дальнего следования и 35 пригородных.

- Пик отмен пришелся на первую декаду прошлого мая, когда на Куйбышевской железной дороге из расписания выбыли 40 электричек, - говорит Вячеслав Витальевич. - Постепенно восстановливать маршруты начали со второго полугодия. Добавились и новые направления - Самара - Владивосток, Екатеринбург - Симферополь и Вологда - Симферополь, а также скоростной поезд с высокотехнологичными вагонами «Talgo» между Самарой и СанктПетербургом. По словам Вячеслава Дмитриева, количество отправленных пассажиров составило 70 % от уровня 2019 года. И все же это более 13 млн человек, которым железнодорожники постарались обеспечить максимально безопасные и комфортные условия.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Для безопасности пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации на Куйбышевской железной дороге реализуется комплексный план профилактических мер. Ежедневно дезинфицируются все вокзальные помещения, лестничные марши, тоннели, пассажирские платформы. Там, где людей больше всего - рядом с входными досмотровыми группами или в залах ожидания - установлены санитайзеры, нанесена специальная разметка для обеспечения безопасной дистанции между посетителями вокзала. На вокзалах, в пассажирских и пригородных поездах о мерах профилактики коронавирусной инфекции напоминают плакаты и аудиоролики.

- Ежедневно на Куйбышевской железной дороге после каждого рейса дезинфицируется около 350 вагонов поездов дальнего следования и пригородного сообщения, - говорит Вячеслав Дмитриев. - Тщательная уборка проводится и в пути - не менее двух раз в сутки. Естественно, находиться в транспорте и работники, и пассажиры могут только в масках - соблюдение профилактических мер строго контролируется нашими службами совместно с подразделениями МВД России на транспорте, профильным министерством Самарской области и Роспотребнадзором.

Чтобы уменьшить количество контактов, перевозчики усилили работу по популяризации продажи билетов онлайн через приложение «РЖД - Пассажирам». В билетных кассах и у разъездных билетных кассиров доступна бесконтактная оплата проезда банковской картой.

КОЛЛЕКТИВ В БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасности коллектива предприятия реализуется не менее серьезный комплекс мер. Во всех «проходных» помещениях рабочих зданий - на входе, в столовых и холлах - установлены специальные диспенсеры с кожным антисептиком, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели-рециркуляторы – особые устройства, которые могут обеззараживать пространство в присутствии людей без вреда для их здоровья. Разумеется, при входе каждому сотруднику измеряют температуру, если она повышена - придется возвращаться домой или идти в больницу. Кстати, в железнодорожных поликлиниках региона «антиковидный» режим вступил в действие уже с самых первых дней пандемии.

- Было организовано разделение потоков с раздельным приемом температурящих больных, с симптомами ОРВИ и внебольничными пневмониями, - рассказал Вячеслав Витальевич. - При входе в учреждение установлены диспенсеры с кожными антисептиками и организована дистанционная термометрия работников и пациентов. Проведение плановых профилактических осмотров и диспансеризации приостановили (в отличие от обязательных медосмотров), на первый план вышло оказание медицинской помощи на дому. А на случай выявления пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию во всех ЧУЗ «РЖД-Медицина» разработаны и реализуются оперативные планы действий.

Начальник КбшЖД подчеркивает: основная задача сейчас - это вакцинация железнодорожников. На сегодняшний день иммунизацию прошли более восьми тысяч работников железной дороги, и каждую неделю количество привитых увеличивается на тысячу человек. Между тем, в данный момент 4700 железнодорожников все еще трудятся в удаленном режиме (год назад на «дистанционке» работали 5570 человек).

- Для организации дистанционных рабочих мест нами была оперативно развернута серверная инфраструктура, - говорит Вячеслав Дмитриев. - Также предприятие максимально перешло на электронный кадровый документооборот, что и сегодня позволяет людям продуктивно работать из дома. На совещаниях на сто процентов используются средства аудио-, видео-, конференцсвязи, а собрания с трудовыми коллективами временно отложены до лучших времен. И в том, что лучшие времена не за горами, мы не сомневаемся!