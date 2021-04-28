«У вас будет двойня»: как женщине свести к минимуму возможные осложнения при многоплодной беременности

Выносить несколько малышей для женщины задача непростая

- «У вас будет двойня». Периодически после осмотра пациентки мы произносим эту фразу. И такие разные реакции видим: удивление и испуг, смех и слезы, восторг и озадаченность. А для врача двойня — это, прежде всего, внимание, ответственность и настороженность при ведении данной беременности, учитывая повышенную нагрузку на организм женщины, - отмечает врач акушер-гинеколог МК ИДК « Мать и дитя» Елена Комарова.

Более 20 лет она помогает женщинам выносить здоровых малышей и наслаждаться счастливым материнством. Как отмечает Елена Комарова, частота наступления многоплодной беременности варьирует от 1,0 до 2 % в популяции. Однако в последнее время эта цифра растет и связано с такими факторами, как возраст женщины, наследственность, расовая принадлежность, прием гормональной контрацепции до беременности, применение вспомогательных репродуктивных технологий, таких как стимуляция овуляции, ЭКО.

- Многоплодная беременность, часто это беременность двойней. Тройни и более - встречаются, к счастью, намного реже. Многоплодная беременность может наступить в двух случаях. Во-первых, при овуляции одновременно двух фолликулов и оплодотворении двух яйцеклеток. В этом случаи речь идет о разнояйцевых близнецах или двойняшках, - отмечает врач.

Дети в таком случаи рождаются разнополые или одного пола. Друг на друга они походи, как обычные братья и сестры, потому что имеют разный хромосомный набор.

- Второй вариант, при котором может наступить многоплодная беременность - делении одной оплодотворенной яйцеклетки на две. При этом речь идет об однояйцевых близнецах. Они имеют одинаковый набор хромосом и одинаковую группу крови, - продолжает Елена Комарова.

При этом рождаются дети одного пола и они, как две капли воды, похожи друг на друга.

Риски при вынашивании двойни

Выносить несколько малышей для женщины задача непростая. Все потому, что наше тело предназначено для развития и рождения одного ребенка.

- В 20% случаев на ранних сроках один из плодов может замереть в развитии, а другой продолжить нормально расти и развиваться. Тогда мы говорим о несостоявшейся двойне, - уточняет врач. - В 17% случаев, при монохориальной двойне, когда два плода питаются через одну плаценту, может возникнуть фето-фетальный трансфузионный синдром, нарушается кровоснабжение, происходит «обкрадывание» одного из плодов. Этот ребенок начинает отставать при внутриутробном развитии. Это называю синдром задержки развития плода.

Заметить это можно при помощи ультразвуковой диагностики. При обследовании врач может увидеть изменения и принять необходимые меры по предотвращению прогрессии этого грозного состояния.

Врач акушер-гинеколог Елена Комарова

- Частым осложнением многоплодной беременности являются угроза выкидыша на ранних сроках и преждевременные роды. Это случается в 20-50% случаев. Организм женщины приспособлен для вынашивания одного ребенка, многоплодная беременность – серьезное испытание. Матка перенапряжена из-за двух плодов, идет повышенное давление на нижний сегмент, на шейку матки, которая начинает укорачиваться раньше времени.

Заметить это поможет цервикометрия - измерение длины шейки матки УЗ датчиком. Если врач заметит негативные изменения, может потребоваться лечение и установка разгружающего акушерского пессария на шейку матки. Это поможет женщине выносить детей до того момента, когда они могут самостоятельно дышать и питаться.

ЧЕК-ЛИСТ ОТ ЕЛЕНЫ КОМАРОВОЙ

Выносить многоплодную беременность, свести к минимуму возможные осложнения вам поможет:

1. Регулярное посещение врача акушера-гинеколога и хороший контакт с вашим врачом, а также неукоснительное соблюдение всех рекомендаций и назначений.

На заметку:

Во время беременности важно пройти полное клинико-биохимическое обследование, в установленные сроки проходить УЗ-исследований. При этом важно помнить, что для каждого плода выполняется отдельное исследование.

2. Выявление сопутствующих хронических заболеваний женщины, консультации нужных специалистов, корректировка и лечение, определение индивидуальных рисков во время беременности.

3. Сбалансированное питание, регулярный отдых, профилактика анемии, коррекция нарушений гемостаза, обязательный прием витамино-минеральных комплексов. Ведь женщине необходимо обеспечить свои потребности и потребности в витаминах сразу двух детей!

4. Обязательный прием лекарственных препаратов по назначению врача.

5. Ношение бандажа. При многоплодной беременности матка начинает быстро увеличиваться с ранних сроков, поэтому необходим бандаж, а также позиционная терапия, она улучшает кровообращение в матке, способствует лучшей доставке питательных веществ плодам и нормализует отток мочи.

6. Своевременное лечение угрозы прерывания беременности и преждевременных родов. При необходимости, постановка разгружающего акушерского пессария на шейку матки.

7. Психологически быть готовой при необходимости проходить лечение в стационаре экспертного уровня или находиться в стационаре на дородовой госпитализации.

Врач акушер-гинеколог Елена Комарова принимает в МК ИДК «Мать и дитя» по адресу ул. Энтузиастов 29.

Конкретно:

Клинический Госпиталь ИДК г. Самара, Волжское шоссе, 70 (около стадиона Арена)

Клиники:

г. Самара, ул. Энтузиастов, 29

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Телефон: 8 (846) 379 06 09

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