Не дать вирусу шанса - это по-тоазовски

Химики организовали питание для врачей, работающих в "красной зоне". Фото: ПАО "ТОАЗ"

Кажется, еще вчера появились первые сообщения о зараженных коронавирусной инфекцией в Самарской области, ввели первые ограничения, люди купили и надели первые маски. Однако целый год - трудный и странный - уже позади. Мы научились жить в новой реальности, соблюдая безопасную дистанцию, в то же время став ближе. Особенно этот парадокс заметен в коллективах социально-ответственных предприятий, где корпоративная политика сплоченности усилилась добровольной ответственностью за благополучие земляков. Тольяттиазот сумел не только сплотить своих сотрудников в противостоянии коварному вирусу, но и организовать каналы помощи жителям и медучреждениям города. Не случайно в конкурсе «Достояние губернии» завод получил специальный приз «За вклад в борьбу с COVID-19».

Маски, антисептики и ультрафиолет

Год назад многие организации, учреждения и предприятия закрылись, а их сотрудники, в лучшем случае, ушли на удаленку. Однако химический гигант - это производство непрерывного цикла, которое нельзя останавливать. Раз нельзя исключить из этого процесса людей, значит, исключить нужно возможность проникновения вируса на завод.

Следуя этому тезису, на Тольяттиазоте с первых дней пандемии создали оперативный штаб по противодействию распространению инфекции. На удаленную работу отправились лишь сотрудники 65+ и офисные работники. Остальные взяли на вооружение «законы нового времени» - масочный режим, соблюдение социальной дистанции и обязательное обеззараживание рабочих мест. На то, чтобы обеспечить химикам безопасные условия работы, предприятие потратило только в прошлом году 84,5 млн рублей. В местах общего пользования не переводятся антисептические средства, сотрудникам раздали более двух миллионов защитных масок. На проходных завода «обосновались» тепловизоры, а в бюро пропусков, столовых, переговорных, комнатах инструктажа - ультрафиолетовые лампы. Химики предусмотрели все: для групп сотрудников, контактирующих с большим количеством людей, уже в прошлом апреле организовали медицинское тестирование на COVID-19. А на случай, если эпидемию не удастся сдержать, работников нескольких смен изолировали в санатории «Надежда» - для обеспечения непрерывной работы предприятия.

Дистанция и средства защиты — основа безопасного режима.Фото: ПАО "ТОАЗ"

- Тольяттиазот всегда подчеркивал значимость здоровья и безопасности своих работников, - отметил генеральный директор АО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов. - В обычные времена мы инвестируем в здравоохранение: медсанчасть, программу ДМС и санаторно-курортную базу. Но сегодняшняя ситуация требует новых решений, и мы выделяем средства, чтобы минимизировать риск заражения и обеспечить спокойствие персонала ТОАЗа в условиях эпидемии.

Морально-материальная поддержка

Сделать производственные площадки «свободными» от вируса, обеспечить трудящихся средствами защиты от заражения - все это материальные подтверждения заботы предприятия о своих сотрудниках. Зимой на Тольяттиазоте организовали добровольную вакцинацию работников от новой коронавирусной инфекции.

Еще одно материальное свидетельство, в то же время имеющее моральный аспект: прошлой весной завод выплатил по 10 тысяч рублей химикам, работающим в условиях пандемии. Дополнительная премия носила и воспитательный характер: условием для получения денег было соблюдение мер личной безопасности на предприятии - ношение маски и соблюдение социальной дистанции. В июне заводчане получили еще внеплановое вознаграждение - по 5000 рублей ко Дню химика.

Вместе - сильнее

Химики не только продолжают работать в прежнем режиме, не теряя самообладания, но и активно помогают согражданам. В частности, постарались облегчить труд медиков, сделать его безопаснее. В прошлом апреле три миллиона рублей от предприятия получила Тольяттинская городская больница № 4, которую перепрофилировали для лечения внебольничной пневмонии у населения Тольятти, Ставропольского района и Жигулевска. Деньги пошли на средства индивидуальной защиты для врачей. Кроме этого, медиков городских больниц № 4 и № 5, спасающих жизни волжан в «красной зоне», снабдили панорамными масками-респираторами со сменными противоаэрозольными фильтрами.

Коллектив завода не просто сплотился - на нелегкий 2020 год пришелся расцвет волонтерского движения ТОАЗа. Чтобы помочь ветеранам предприятия и другим пенсионерам Комсомольского района, которых коронавирус «запер» в четырех стенах, Тольяттиазот создал специальный волонтерский центр. Добровольцы присоединились к Всероссийской акции «#Мы вместе» год назад. Тогда же волонтеры начали доставлять продукты, лекарства и предметы первой необходимости, помогать оплачивать услуги ЖКХ с помощью дистанционных сервисов. К Пасхе дарили куличи, вручали подарки ветеранам ко Дню Победы.

Весь пассажирский транспорт ТОАЗа проходит регулярную дезинфекцию.Фото: ПАО "ТОАЗ"

Движущей силой этого движения стал совет молодежи Тольяттиазота. Продукты и прочую помощь для пожилых людей, оказавшихся в самоизоляции, химики доставляют в свободное время на личном транспорте, экипировавшись по всем санитарным правилам в маски и перчатки. Какие бы вызовы не бросала жизнь, она должна продолжаться во всех ее проявлениях, поэтому ТОАЗ не прекратил реализацию своих социальных программ - «Химия слова», «Химия добра».

Помощь медикам и ветеранам, обеспечение безопасной работы на предприятии, отважный труд собственной медсанчасти - вся эта масштабная ежедневная работа химиков была высоко отмечена общественностью региона. Двадцать сотрудников Тольяттиазота получили памятные знаки губернатора за активный вклад в борьбу с COVID-19. И это далеко не все химики, достойные наград. Борьба продолжается, как и жизнь!