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Общество28 апреля 2021 19:00

В Самаре детей-инвалидов кормили луком и лечили зеленкой

Внезапная проверка общественников вскрыла грубые нарушения в обращении с детьми. Директор пансионата уже лишилась своего поста
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Не вся еда из меню приходилась детям по вкусу

Не вся еда из меню приходилась детям по вкусу

Фото: Андрей КАРА

В Самаре воспитанников ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно-отсталых детей)» кормили салатом из лука и супом с манкой, лечили зеленкой и неправильно высаживали в коляски. Множество грубых нарушений вскрыла внезапная проверка общественников и прокуратуры.

Переодевали прямо при проверяющих

Как рассказали общественники в соцсетях, проверка стала для сотрудников интерната полной неожиданностью – о ней никого не предупреждали, гостей в детском учреждении не ждали, директора на месте не оказалось – она находилась на больничном. Проверяющие отметили и положительные моменты – в палатах было чисто, кровати были застелены ярким постельным бельем, часть воспитанников получали специализированное лечебное питание, которое пошло им на пользу.

Однако в то же время общественники были шокированы тем, как были одеты маленькие пациенты интерната – рваные колготки сотрудники пытались переодеть прямо при проверяющих, мотивируя это тем, что «они все равно все рвут».

Общественники обратили внимание, что многие ребятишки не лежали на кроватях, а сидели в инвалидных креслах. Казалось бы – это хорошо. Только вот высажены все малыши оказались совершенно неправильно – в позах, которые только усугубляли их состояние.

- На вопросы, почему так странно и неестественно сидят дети в колясках, был один ответ – «Они так привыкли», - пишет руководитель общественной организации «Домик детства» Антон Рубин. – У многих детей образовались пролежни, которые лечили зеленкой. На вопрос, почему, отвечали: мол, что мне дали, тем и лечу.

Рецепт того самого салата из лука. Ничего лишнего. Фото: соцсети

Но больше всего вопросов вызвали блюда, которыми кормили безответных детишек. В меню присутствовал, например, «салат из свежего лука». В его состав входил репчатый лук и подсолнечное масло – как говорится, ничего лишнего. Также на обед детям предлагался картофельный суп с манкой и с пшеном.

- Предлагаю запатентовать такой салат и кормить им чиновников,- возмущается Антон Рубин. - Про образование этих детей говорить не приходится - такая услуга для них просто не предусмотрена. Зато у нас предусмотрена возможность посещения таких учреждений волонтёрами. Чтобы они помогали ухаживать, общались, развивали их. Но в реальности этого права мне не удается добиться уже пять лет.

«Выявили грубые нарушения»

В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области на ситуацию отреагировали оперативно. Уже на следующий день директор интерната была уволена.

- Министерство на постоянной основе контролирует деятельностью подведомственных стационарных учреждений, работающих в режиме обсерватора, - прокомментировали в региональном правительстве. - В ходе очередного проверочного мероприятия были выявлены отдельные нарушения в деятельности руководства и сотрудников ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно-отсталых детей)». Незамедлительно была создана ревизионная группа, в состав которой вошли представители прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка в Самарской области, эксперты и представители общественных организаций. Во время посещения интерната 27 апреля были вскрыты грубые нарушения. 28 апреля директор пансионата уволена. В настоящее время подготовлен акт по заключениям экспертов, который будет рассмотрен на внеочередном заседании Совета при Правительстве Самарской области по вопросам попечительства в социальной сфере, а так же направлен в прокуратуру Самарской области.

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