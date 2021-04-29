Выбираем кулич на Пасху в Самаре: чем удивить родных и гостей

«Кулич пасхальный» с изюмом от «Самарского хлебозавода №5»

Кулич уже давно стал для нас одним из главных символов Пасхи. Раньше румяные сдобные изделия хозяйки выпекали самостоятельно: часами вымешивая тесто, ожидая каждого «подъема». Для того, чтобы на столе в праздник появились вкусные куличи, у плиты приходилось проводить целый день – да еще и с хорошим настроением, ведь к любому негативу эта выпечка очень чувствительна. Конечно, постараться для родных и близких – приятно, но сегодня время и силы на подобный подвиг вряд ли есть даже у каждой второй хозяюшки. При этом хочется удивить родных и близких действительно вкусными куличами, щедро сдобренными изюмом, рассыпчатыми, свежими. И в современном мире эта задача вполне разрешима.

Купить кулич на Пасху в Самаре в 2021 году можно без особого труда: в магазинах предлагают продукцию десятков производителей. Журналисты «КП» - Самара» в этом году вновь отправились на крупнейшее предприятие города «Самарский хлебозавод №5», чтобы посмотреть, чем готовы пекари накормить и удивить горожан в этом году.

Как тесто замесишь, такой и кулич будет

В предпасхальные дни выпечка куличей становится одной из основных задач большого производства. Начинается рождение будущего «главы пасхального стола» в тестомесильном отделении.

- Никаких неожиданностей здесь быть не может. В этом отделении у нас новейшее оборудование, а у тестомесов огромный стаж работы, у них всегда все получается. Кулич - продукт высокорецептурный, поэтому закладка всех ингредиентов происходит вручную, кроме воды и муки, которую мы предварительно просеиваем. Все составляющие выбираем только лучшие: сахар, масло, маргарин, яйцо, ванилин, в самом конце добавляем изюм, цукаты, орехи, - рассказывает руководитель производственной лаборатории Элеонора Ферингер.

Тесто для куличей делают в два этапа: сначала медленно смешивают все ингредиенты, затем еще раз, но уже на больше скорости. В итоге оно получается пышным, воздушным.

- От того, как происходит замешивание, очень многое зависит. Если тесто будет крепкое, то кулич получится плотным, жестким и быстро зачерствеет. Правильное тесто должно быть средней консистенции и хорошо вымешанным, мягким, но при этом не должно прилипать к рукам, - рассказывает Элеонора Ферингер.

После замеса тесто выбраживается в течение 2-2,5 часов при оптимальной температуре. Если будет холодно - тесто не поднимется, если жарко - перебродит. Все это сказывается на вкусовых качествах.

Изюма, цукатов и орехов пекари не жалеют. В каждом куличе не менее 10% вкусных добавок. В формы тесто раскладывают вручную и отправляют в печной цех.

«С любовью все вкуснее»

Прежде чем попасть в печь будущие куличи на 70-90 минут оправляются в расстоечные шкафы, отдыхают и поднимаются, объем теста увеличивается почти в 2,5 раза. В печи будущий кулич проведет около 25 минут – это самый быстрый этап приготовления.

- Теплый кулич покрывают помадкой, затем 1,5-2 часа он остывает естественным путем и лишь после этого попадает к упаковщикам. Украшают куличи наши работницы вручную, - добавляет Элеонора Ферингер.

Главный секрет производства успешных куличей, которые каждый год радуют десятки тысяч горожан, - следование правильному технологическому процессу и любовь. Это можно увидеть, даже понаблюдав за финальным этапом: сотрудницы, которые украшают и упаковывают продукцию завода, улыбаются, шутят – стараются передать частичку хорошего настроения будущим покупателям.

Кулич «Купеческий» «Самарского хлебозавода №5»

А еще к работе здесь не приступают без благословения. И в этом году производство и продукцию также освятил отец Геннадий из Свято-Воскресенского мужского монастыря: с молитвой он прошел по цеху и благословил сотрудников на важное дело.

- Накануне великого праздника Пасхи верующие приносят в храм куличи, чтобы освятить их и получить пасхальную радость. В этом году сделать это непросто – из-за эпидемиологической ситуации. Но если покупаете кулич, испеченный на «Самарском хлебозаводе №5», можете быть уверены, он уже освящен по чину, как положено, - отмечает отец Геннадий. - С молитвой надо обязательно подходить к каждому делу. С помощью божьей все получится. С молитвой мы освятили не только куличи, но и оборудование, на котором их пекут, а также ингредиенты.

Найдут, чем удивить

В этом году «Самарский хлебозавод №5» предлагает несколько видов куличей. На полках обязательно появится уже полюбившийся всем «Купеческий» с цукатами, орехами и изюмом – настоящая радость для каждого ребенка и для взрослых-сладкоежек. А новинка этого года - нежный «Творожный» с творогом и изюмом - для тех, кто любит выпечку с творогом. Так же покупателям предлагают традиционный «Кулич пасхальный» с изюмом, изготовленный на опере, весом 350 и 150 граммов.

Новинка «Самарского хлебозавода №5» - кулич «Творожный» с творогом и изюмом

- Творожный кулич мы разрабатывали в течение полугода. Пробовали, выпекали, дегустационная комиссия выбирала лучший вариант. Как только мы услышали: «Получилось! То, что надо! Самый вкусный!», отдали на декларирование и запустили в производство, - с гордостью рассказывает Элеонора Ферингер. И надеется, что новый продукт обязательно понравится покупателям.

Кулич «Творожный» обладает плотной структурой и очень нежной консистенцией. Он словно тает вотру. Удержать и не попробовать его крайне сложно. А какой аромат!

Пасхальную освященную продукцию можно купить в любом сетевом магазине у дома. Узнать ее просто по темно-синему логотипу и праздничной упаковке, благодаря которой куличи не только сохраняет натуральный вкус и аромат, но и не черствеют. А куличи «Купеческий» и «Творожный» станут главным украшением праздника.

Только цифры

Из цехов «Самарского хлебозавода №5» в магазины Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей и республики Чувашия должны отправиться более 256 тыс. куличей, а это почти 60 тонн.