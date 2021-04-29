Снос Самары отменяется?

В Самаре постараются сберечь историческое наследие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналист КП-Самара побывал на "круглом столе" в городской администрации по сохранению ценных градоформирующих объектов. И рассказывает, как власти решили сохранять историческое наследие и что из этого получится.

“Я вам не какой-то Лорд Вейдер”

С таких слов начал защиту своего ведомства заместитель руководителя Департамента по жилищным вопросам Виктор Федоренчик. По его словам, он бы и рад не сносить 10 домов со статусом кандидатов в списки ЦГФО в историческом центре, но есть решение суда по требованию прокуратуры. Если не снести, до департамент будут штрафовать каждые 3 месяца, а потом и вовсе заведут уголовное дело о злостном неисполнении решения суда. А вообще, своей очереди на расселение ждет около 4,5 тысяч жителей Самары в 295 домах и выполнять государственную программу по переселению из аварийного и ветхого жилья надо.

И вроде бы все логично, но как же все эти громкие выступления ответственных лиц, включая губернатора Дмитрия Азарова о необходимости сохранения исторической среды и уникальности Самары?

Первая проблема - отсутствие регламента по правилам застройки и землепользования на территории исторического поселения. Проект должны закончить в мае, но вроде как остались последние штрихи. Это из доклада руководителя управления главного архитектора Самары Игоря Галахова.

Каким будет историческое поселение в Самаре Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Тем удивительнее звучат робкие слова и.о руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Ивана Стафеева, который упомянул, что проект должен был быть готов к первому марта этого года.

В любом случае, чтобы регламент вступил в силу, нужно пройти несколько стадий обсуждения и утверждения, включая федеральное министерство культуры. И при самом невероятно удачном стечении обстоятельств этот документ может быть принят не ранее декабря 2021, начале следующего года. То есть без правок и замечаний, что звучит фантастически.

Все это время исторический центр города, по сути, беззащитен.

Кандидаты беззащитны

Сегодня на территории исторического поселения отмечены 651 дом - кандидат на статус ценного градоформирующего объекта (ЦГФО). Конечно, и это отмечают даже авторы комиссии сформировавшие список, не все дома станут предметом охраны. Многие из них откровенно ветхие дома, которые пойдут под снос.

Никита Петухов, специалист по недвижимости и “потенциальный инвестор”, как его представила руководитель департамента информационной политики Елена Рыжкова, подтвердил - многие дома из-за их состояния и расположения просто не интересны с точки зрения инвесторов - чтобы восстановить их, потребуются вложения, несоизмеримые с реальной стоимостью. Даже с домами “первой линии”, то есть стоящими вдоль дорог, есть масса сложностей, а в глубине дворов найти инвестиционную привлекательность аварийных домов практически невозможно.

Однако нужно провести оценку состояния и возможного использования каждого здания из списка. И сделать это до того, как руководители департамента имуществом разведут руками, подчинятся требованиям прокуратуры и снесут дома с их уникальной архитектурой и историей.

Статус кандидата не защищает дома, нужно просто признать их все ценными градоформирующими объектами, провести оценку и потом откровенно ветхие и бесперспективные вывести из охранного списка. Звучит логично и просто, но в том и проблема, что управление государственной охраны объектов культурного наследия этого не делает, ведь тогда придется определять границы охраны, а зачем, если они и так будут благодаря статусу исторического поселения? Которое будет актуально после принятия правил застройки и землепользования, которые будут приняты в лучшем случае в конце года…

Схема зон исторического поселения в городе Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Конечно, такие круглые столы нужны. Например, Виктор Федоренчик впервые увидел членов общества охраны памятников истории и культуры, а заодно узнал, что ЦГФО - это не придуманное “умными людьми” определение, а вполне себе официальное, закрепленное в законодательстве.

Градозащитники получили весьма отрезвляющие данные - чтобы спасти историю города, нужно круглосуточно мониторить все действия всех департаментов.

А Елена Лапушкина, глава городской администрации, распорядилась вывести из списка подлежащих сносу дома, претендующие на включение в списки ЦГФО (ценных градоформирующих объектов). И это решение, хоть и временное, дает надежду, что Самара не потеряет свою уникальность.