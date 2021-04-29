Самарцы написали «Диктант Победы»

Одной из площадок написания "Диктанта Победы" в Самаре выступил пресс-центр "Комсомольской правды" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 апреля самарцы написали главный исторический тест 2021 года – «Диктант Победы». В этом году он прошел уже третий раз подряд. Кроме России акция одновременно прошла в более чем 80 странах мира. А Самарская область вошла в ТОП-3 городов России с наибольшим количеством площадок «Диктанта Победы» - на территории региона их было организовано 687. Вспомнить все

Одной из площадок проведения «Диктанта Победы» выступил пресс-центр «Комсомольской правды-Самара». В пресс-центр «Комсомолки» диктант писали депутаты Самарской губернской думы и представители общественности. На то, чтобы ответить на два с половиной десятка вопросов, было отведено всего 45 минут. Вопросы выдались непростыми и интересными – чтобы ответить правильно, нужно было не только хорошо знать даты и ориентироваться в военных операциях, но и помнить имена военачальников, партизан и выдающихся солдат, названия оружия, кораблей, фильмов и городов-героев.

- Вопросы были проще, чем в прошлом году, многие были более современными, но я, конечно, немного волнуюсь за результат, - признался руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин. – Безусловно, к диктанту мы готовились: в преддверии майских праздников «Единая Россия» проводит множество мероприятий для ветеранов, для школьников и т.д. Готовясь к ним, мы непременно вспоминаем исторические, памятные даты нашей страны. Это очень важно: хранить память об этих важных годах нашей великой страны и передавать ее новым поколениям.

Соревновательный дух

Участие в «Диктанте Победы» приняли участие студенты, школьники, общественники и все желающие самарцы. Все участники получили именные сертификаты о прохождении теста и индивидуальный номер, по которому впоследствии можно будет узнать свой результат на сайте диктантпобеды.рф.

- Когда мы активно используем интерактивные методы, социальные сети, тестирование проводим широкомасштабно, когда в нем принимают участие и Россия, и бывшие станы СССР, то мы понимаем, что Победа и наша славная история имеют то название, которое всех нас объединяет, - отметил зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. – Современные инструменты дают нам возможность вспомнить то, что было дорого и сейчас за пылью дней, может быть, немного пропало. А сам факт получения сертификата участника диктанта подстегивает соревновательный дух и привлекает к написанию теста все большее количество людей. Это культурная традиция, которая сама себя умножает. Мне очень нравится здоровый российский дух, когда одним из принципов стало знание нашей истории, потому что не зная вчера мы совершенно точно не сделаем наше завтра.