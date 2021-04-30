Вдвое меньше смертей и новые поставки вакцины: что известно о коронавирусе в Самарской области на 30 апреля 2021 года

За минувшие сутки зарегистрировано значительно меньше смертей, чем днем ранее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ежедневно фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. Несколько дней подряд в регионе регистрировали большое количество летальных случаев в сутки. 29 апреля этот показатель уменьшился больше чем в два раза.

Статистика

В Самарской области по данным на 29 апреля зарегистрировано 176 новых случаев заболевания коронавирусом среди местных жителей. Большинство заболевших вновь нашли в Самаре – 80, а в Тольятти почти вдвое меньше – 43 человека заболели коронавирусом за сутки.

Всего в Самарской области за все время пандемии коронавирус подтвердился у 61 343 местных жителей.

Несколько дней подряд в регионе фиксировалось по 15 летальных случаев, среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. За минувшие сутки этот показатель значительно снизился – 6 человек скончались. Самому молодому пациенту было всего 30 лет, при жизни он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием. С начала пандемии от коронавируса скончались 1482 человека.

Вакцинация

В Самарской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. В ближайшее время в регион поступит еще 73 тысячи доз вакцины.

На сегодняшний день от коронавируса привились 300 тысяч местных жителей, из них свыше 190 тысяч завершили оба этапа вакцинации.

Не так давно в Самаре и в Тольятти прививочные кабинеты начали работать круглосуточно. Пункты начали пользоваться особой популярностью среди горожан, поэтому было принято решение ввести режим работы до 24:00 еще в десяти прививочных кабинетах региона.