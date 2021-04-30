Катись по бездорожью: как я пыталась на электросамокате проехать через всю Самару

На самокате по городу передвигаться приятно, но неудобно Фото: Александра БУДАЕВА

Электрические самокаты, совсем недавно появившиеся в Самаре, вызвали у жителей города шквал интереса и негодования. Пешеходов возмутили «наездники», летающие по тротуарам, поклонники технологий будущего находили недочеты в приложениях, обсуждали цены. Появились и вандалы – уже минимум два самоката кикшеринга нашли в мусорных баках. А полиция уже зафиксировала несколько аварий с участием водителей самокатов – и на дорогах, и на тротуарах. Впрочем, мэр города Елена Лапушкина новость об открытии кикшеринговых сервисов в регионе встретила с энтузиазмом - мол, жители давно просили – получайте. Журналист «КП-Самара» устроила самокатам полевые испытания: рассказываем, что из этого получилось, и рассуждаем – куда же мы в итоге прикатимся.

Эксперимент первый: обкатываем центр города

Знакомство с самокатами решаю начать с путешествия на небольшую дистанцию. В районе Самарской площади нахожу желтый агрегат одного из сервисов Whoosh. У них самокаты более тяжелые, с большими колесами. Приложение устанавливается легко, привязываю к нему виртуальную карту – чтобы не потерять больше денег, чем планирую. На карточке «замораживают» 500 рублей, еще 30 стоит сама поездка. Плюс четыре рубля за каждую минуту. Недешево, но, наверное, приятно.

Работает приложение идеально: только навожу сканер на штрих-код – все, самокат мой. Пока ищу, как убрать тормоз, время бежит. В следующий раз с этого надо начинать – оказывается, нужно прокатить агрегат немного вперед, в инструкции об этом, кстати, ни слова. Но начинаю движение. С непривычки все получается достаточно медленно – я пугаюсь людей на тротуарах, голубей и особенно маленьких собачек на длинных поводках-ниточках. Они двигаются хаотично и постоянно пытаются кинуться под ноги. Я их и пешком-то недолюбливаю, а уж верхом на двухколесном средстве передвижения тем более. Пока еду, придумываю закон: обязать всех пешеходов тоже получать права на передвижение по тротуарам. Ну, в самом деле, чего они все шарахаются из стороны в сторону? Неужели нельзя идти дружным строем по одной стороне? И собак чтобы у ноги держали, а не вот это все.

Особенно безответственные личности бросают самокаты прямо посреди дороги Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Второе испытание – вечные порожки и плитка. О, ее точно придумали и изобрели те, кто ненавидит велосипедистов, роллеров и пешеходов. Нет, я, конечно понимаю, что им всем место на велодорожках – но где же найти их в Самаре? Лично я знаю, пожалуй, три места. Так вот, плитка на самокате воспринимается как модный вибромассаж. Стараюсь не сжимать зубы – чувствую, иначе останусь без них. Ближе к офису плитку сменяет не слишком хороший асфальт, потом снова плитка – и парковка. Путь обошелся мне в 130 рублей – ехала медленно, вот время и капало.

На следующий день решаю доехать от Постникова оврага до редакции. В общем, все то же самое: люди на тротуарах ходят зигзагами (допускаю, их право, но все же), везде порожки, с которых самокат не спустишь без усилий. А на пешеходном переходе около Звезды на меня накричал автомобилист, хотя я шла пешком, спустившись с самоката – по правилам. Общий смысл его речи сводился к тому, что вот шастают всякие, пешком бы лучше ходили. Насмешил, конечно.

Упс, дорога закончилась Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Эксперимент второй: исследуем набережную

В следующий раз решаю попробовать самокаты другого сервиса и проехать по набережной. Идем кататься вместе с другом: приложение Urent тоже ставится довольно быстро, но в нем ориентироваться чуть менее удобно. Если в Whoosh сразу рисуют самокатики и видно, где они стоят, тут приходится несколько раз нажимать на карту. Но в пятничный вечер самокатов этого сервиса гораздо больше. Они более легкие и мобильные, но с бронированием приходится помучиться. Не сразу понятно, запущено ли время или нет. Но через пару минут мы трогаемся в путь. Едем по старой набережной – людей много, сильно не разгоняемся. Но проблема все та же – гуляют здесь все абсолютно хаотично и найти хоть небольшое пространство, по которому можно спокойно ехать, не лавируя между людьми, так и норовящими прыгнуть под колеса – сложно. Допускаю, что тут не место для самокатов – но тогда где?

Самые опасные моменты все те же: маленькие собачки, за которыми абсолютно не смотрят хозяева, невидимые поводки, в которые так страшно врезаться и еще немного дети. Но последние, кстати, все же достаточно аккуратны. В отличие от некоторых взрослых, траекторию движения которых предугадать невозможно. Пытаешься объехать человека, а он как будто специально начинает идти зигзагом. Или же компании, растянувшиеся на всю длину дорожки – это вообще отдельный вид вселенского зла.

Проблема возникает в конце набережной - здесь, как выяснилось позже, заканчивается зона дя самокатов. О чем мы узнаем пост-фактум, когда приложение начинает пищать, а аппарат отказывается ехать. Ну, классно. Мне его что, обратно на своем горбу тащить?

Около Ленинградского спуска решаем закончить поездку и подняться наверх. Но приложение возмущается: мол, ближайшая парковка – на Куйбышева. Причем рядом самокаты стоят – видимо, люди отчаялись и так и кинули их. Мы решаем быть законопослушными и пытаемся подняться наверх. Хорошая новость: в горку самокат тянет. Плохая: даже в центре дорог в Самаре нет. По обе стороны – ступеньки, ни о каких велодорожках речи не идет. Навстречу прямо по проезжей части едут толпы на самокатах, автомобилисты лавируют между ними и – это прямо заметно – ругаются матом. Ситуацию усугубляет большое количество припаркованных по обе стороны и так узкой дороги машин – по обочине не проедешь. В общем, поседев, кое-как забираемся и паркуем самокат около фонаря. Приложение весело виснет и сообщает, что самокаты все еще с нами. Я мысленно прощаюсь с парой тысяч рублей – но после того, как закрываю и вновь открываю программку, вижу – все хорошо. Поездка нам обошлась по 200 рублей с каждого.

Самый быстрый путь - самый неудобный Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Эксперимент третий: едем с Безымянки до центра

В пятницу решаюсь на еще более смелый эксперимент: доехать от парка «Молодежный» (на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной) до офиса в центре. Муж посмеивается: на Безымянке искать тротуары – это, конечно еще тот квест. Но я настроена позитивно. Впрочем, зря.

Свободный самокат нахожу быстро – стоит, заряженный, прямо около входа в парк. По дорожкам мчусь, распугивая голубей. Ну как, мчусь – 9 км/ч, объезжая кочки и трещины. Дороги обеащют отремонтировать – но опять же все заложат плиткой, занимающиеся здесь бегуны и поклонники скандинавской ходьбы – против. Жаль, конечно, что вся альтернатива – это либо плитка, либо ямы.

На Ново-Вокзальной задумываюсь: куда ехать дальше? Можно до Победы, но там много людей. Еду через дворы по проспекту Юных Пионеров - здесь удобно, потом выезжаю на Ставропольскую: тут тротуаров, конечно, нет; это я помню еще по велосипедным прогулкам. Но хуже, чем разбитые тротуары, только постоянные выступы на пересечениях с дорогой. Я не понимаю, как тут ходят мамы с колясками и что делать оказавшимся здесь инвалидам. Конечно же, ни о каких удобных съездах и пандусах речи не идет. Твердая двойка за городскую среду.

Около госпиталя ветеранов войн задумываюсь: куда рулить? Решаю сократить путь и поехать вдоль трамвайных рельсов. Тем более, впереди вполне аккуратный тротуар. Который берет и заканчивается через пару метров. Таких дорожек впереди будет еще немало: как будто кто-то играл в SIMS и устал. Дальше проехать (да и пройти) можно, но очень сложно. Разбитая дорога, гаражи, пыль - а ведь даже пешком здесь можно было бы чудесно путешествовать по городу. Но не в этой реальности. Рядом высится новостройка. Сюда людям предлагается, видимо, долетать на вертолете.

Изуродовали тротуар - и на этом все? Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Но я вознаграждена: спустя 10 минут кочек и сложных пересечений дорог, я оказываюсь на тротуаре вдоль Антонова-Овсеенко. Примерно до Карбышева – лечу. От породка к порожку, конечно, но все же. Дальше переезжаю на другую сторону дороги, к трамвайным рельсам. Здесь тротуаров опять нет. Половину пешеходной дороги занимает странная траншея засыпанная щебенкой. Это тянется до улицы Авроры. Видимо, выкапывали трубу и на благоустройство забили. Или делают медленно. Ругаюсь не только я, но и дедушка с палочкой, мама с коляской.

Я держусь из последних сил – от тряски по кочкам начинает болеть голова, но я помню, что нужно добраться до Московского шоссе, и где-то там будет велодорожка – идеальная, ровная, хотя тоже – из неоткуда в никуда. Пробираюсь вдоль трамвайнвх рельсов, выезжаю к магазину "Декатлон" – задворками. Тут тоже тротуар неожиданно кончается и упирается в пустырь. Преодолеваю грунтовку и кочки пешком, еще немного – и я пересекаю Революционную и наконец-то вижу велодорожку. Вжимаю рычажок газа до упор – наконец-то. 25 км/ч, дорожка пустая, ветер свистит в ушах. Но счастье быстро кончается, в районе проспекта Масленникова. Немного поблуждав и снова потаскав самокат на себе, выбираюсь на Луначарского. Здесь пешеходка неплохая, но опять же – с кучей порожков, высоких, непреодолимых. Не понимаю, за что все это людям.

Вдоль Луначарского катиться легко, но везде - порожки Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Но до проспекта Ленина доезжаю – дальше – уже привычная плитка и тряска, немного асфальта с ямами на Первомайской и парковка у Политеха. За поездку я заплатила 318 рублей – во столько же мне обошлось бы такси. 11,8 километров я преодолевала 1 час 12 минут. Быстрее по нашим дорогам – невозможно, ведь половину пути не едешь, а страдаешь.

Вывод

Сейчас обсуждают, что водителям самокатов нужны права. Может быть, не знаю. Мне кажется, что везде – и среди водителей автомобилей, мотоциклов, велосипедов, самокатов, и среди пешеходов – нужно больше адекватных и вежливых людей, уважающих тех, кто рядом.

Факт в том, что сегодня самокат может взять кто угодно: нетрезвый человек, подросток, взсролый хулиган. Как такового контроля нет.

Но развитию самокатного движения в Самаре на мой взгляд помешает кое-что другое: абсолютное отсутствие подходящих для таких поездок дорог. Автомобилисты могут кинуть в меня камень, но я все же скажу: если для них город хоть как-то перестраивают и совершенствуют год от года, то для пешеходов Самара не приспособлена вообще. Пока использовать самокаты неудобно, именно поэтому на них в основном гоняют ради шутки, без особой ответственности. Как серьезный городской транспорт воспринимать их сложно – просто потому, что ехать в самом деле негде. И да, я отдаю себе отчет в том, что самокат не для долгих поездок, а для того, чтобы, например, добраться до метро - или не опоздать на встречу из-за пробок. Но все равно: плитка, кочки и порожки портят все.

НУ а ответственность – конечно, она нужна. Иначе летом мы получим сотни аварий – и уже и со смертельным исходом, потому что уставшие от жары люди будут пытаться ехать ан самокатах, неминуемо станут выезжать на проезжую часть. Ничем хорошим это не закончится. Только как реализовать эту идею придется еще подумать. Ну и тротуары, конечно, нужно делать. Хотя это уже совсем другая история.

КОМПЕТЕНТНО

Мы задали несколько самых волнующих вопросов представителям одного из кикшеринговых сервисов Urent. И вот что нам рассказали:

По каким маршрутам рекомендовано кататься самарцам?

Мы рекомендуем кататься там, где есть выделенные велодорожки или достаточно широкие тротуары, чтобы не мешать пешеходам. Для развлечения это удобно будет делать на набережных и в центральной части города. В других районах можно на самокате совершать короткие поездки, например, от метро до дома или с его помощью объезжать пробки.

Будут ли установлены на самокатах сигналы?

В новых электросамокатах, которые скоро появятся в городе, будет встроенный сигнальный механизм.

Как устройства защищены от кражи - самый популярный вопрос горожан?

Электросамокаты оборудованы GPS-датчиками. Датчик передает сигнал сотрудникам. Если даже, допустим, кто-то попробует украсть электросамокат, мы найдем его. Даже в квартире. Но советуем так не делать, это уголовно наказуемое преступление :) Кроме того, программное обеспечение гарантирует, что самокат не поедет, если его не разблокировать через приложение.

Что происходит с самокатами, которые паркуют просто у магазинов или у остановок? Их потом забирают и распределяют по городу или просто заряжают и оставляют здесь?

Да, электросамокаты забирают наши специалисты и расставляют их на самые популярные точки для аренды.

Какие планы по развитию сервиса в Самаре: что еще будет совершенствоваться?

Мы видим большой спрос на электросамокаты в городе. Поэтому планируем обновить парк уже в мае – привезем более комфортную и безопасную модель. Будем увеличивать парк (до 1500 самокатов в этом сезоне) и зону покрытия сервиса в городе.

А что думаете на эту тему вы? Обсудим в комментариях