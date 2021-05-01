Полтора десятка смертей и прививки в ТЦ: что творит коронавирус в Самарской области на 1 мая

Ежедневно медики выявляют новые случаи COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области не отступает – ежедневно медики фиксируют новые случаи заболеваемости и, к сожалению, летальных исходов. Для борьбы в инфекцией в регионе продолжает действовать масочный режим и идет массовая вакцинация. На майские праздники в городе и селах появятся новые мобильные прививочные пункты. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 1 мая 2021 года.

Больше всего в Самаре

За минувшие сутки число официально зарегистрированных заболевших коронавирусом в Самарской области выросло на 170 человек и составило 61513 человек с начала пандемии. 80 новых случаев выявили в Самре, 20 – в Тольятти, 15 – в Новокуйбышевске.

По 10 новых заболевших COVID-19 в Чапаевске, Сызрани и Кинеле, по трое – в Похвистнево и Жигулевске. В других городах и районах области новых больных единицы.

- 156 человек из числа новых больных обнаружены среди пациентов с ОРВИ и пневмонией, остальные не имели внешних признаков заболевания, - пояснили в региональном оперштабе.

Не обошлось без новых жертв. За минувшие сутки коронавирус забрал жизни 15 жителей региона в возрасте от 58 до 96 лет. Все они болели хроническими заболеваниями. В общей сложности с начала пандемии число умерших от коронавируса жителей Самарской области составило 1497 человек.

Прививки в парках и ТЦ

В регионе идет масштабная прививочная кампания, вакцинироваться можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в дополнительных мобильных пунктах. Их число на майские праздники вырастет

Так, с 1 по 10 мая можно сделать прививку от коронавируса с 11.00 до 18.00:

- в ТЦ «Аврора» (1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price,)

- на набережной рядом с ЦСК ВВС

- в Загородном Парке (ул. Ново-Садовая, 150, рядом с центральным входом)

- в Парке Гагарина (ул. Советской Армии, 181В, возле входа со стороны улицы Советской Армии)

В пятницу (30 апреля, 7мая) с 14.00 до 19.00, субботу (1 мая, 8 мая) и воскресенье (2,9 мая) с 11.00 до 18.00 мобильные пункты вакцинации будут работать у ТЦ «Мега» (парковка у центрального входа), у ТЦ «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), у ТЦ «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE). Также мобильные комплексы будут работать в дачных массивах Ставропольского, Кинельского районов и Чапаевска.