Меньше заболевших и снова 15 смертей: что творит коронавирус в Самарской области

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки резко снизилось количество заболевших. А вот летальные случаи, наоборот, увеличились и снова достигли отметки в 15 человек за сутки. Рассказываем, что известно о коронавирусе в Самарской области на 2 мая 2021 года.

В Самарской области, по данным на 1 мая, коронавирус обнаружили у 160 местных жителей. Днем ранее этот показатель составлял 170 человек. Общее количество заболевших за весь период пандемии достигло отметки в 61 673 человека.

Из числа заболевших, почти 59 тысяч человек на данный момент успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за прошедший день выздоровели 177 человек.

Что касается печальной статистики, то общий показатель смертности от коронавируса в Самарской области резко идет вверх. За минувшие сутки скончались 15 самарцев. Среди них, девять женщин от 54 до 90 лет и шесть мужчин от 60 до 78 лет. Всего в регионе зарегистрировано 1512 летальных случаев за весь период пандемии.

Напомним, в период майских праздников продолжается массовая вакцинация от коронавируса в Самаре. Так, прививку можно будет сделать как в мобильных пунктах вакцинации на площадках торговых центров, дачных массивах, в малых городах и селах, так и в стационарных прививочных кабинетах на базе поликлиник и горбольниц.

В Самаре готовятся к празднованию Великой Победы 9 мая. В этот день по главной площади областной столицы, а также по прилегающим к ней улицам пройдет парад военной техники и военнослужащих. По рекомендации Роспотребнадзора во время парада запрещено заполнять трибуны свыше, чем на 50%. Кроме того, в Самарской области была продлена самоизоляция для пожилых в возрасте 65+.

В Самарской области прошло празднование праздника Весны и Труда. В этот день праздничные демонстрации проведены не были, однако на площадках общественных пространств были организованы праздничные локации для горожан.

Напоминаем, что по постановлению губернатора, посещение общественных мест должно проводиться строго в защитных масках и, соблюдая социальную дистанцию.