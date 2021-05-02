Дублем отметился Иван Сергеев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли тольяттинский «Акрон» в областном дерби и оформили путевку в Премьер-лигу. Красно-черные не уступили самарцам ни в чем, кроме самого важного. Представляем вашему вниманию обзор матча 40 тура ФНЛ Акрон – Крылья Советов, который прошел 2 мая 2021 в Жигулевске.

Нули на табло после первого тайма совсем не отражают того, что творилось на поле. Обе команды – на радость болельщикам - решили играть в открытый футбол, с обилием атак. Атаки, кстати, были обоюдоострыми, доминирования «Крылья» не было.

Напротив, первые опасные моменты возникали как раз у ворот самарцев. Однако то «Акрону» не хватало удачи, то вратарь «Крыльев» Иван Ломаев спасал свою команду. Ломаев, пожалуй, в первом тайме был самым заметным игроком гостей. В атаке периодически о себе напоминали Роман Ежов, Владислав Сарвели и Дмитрий Кабутов, но то им не хватало точности, то на пути вставал вратарь тольяттинцев Никита Гойло.

Удивительно, но лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев до поры до времени и вовсе казался бледной тенью себя самого. Форвард «Крыльев» в первом тайме растворился на поле, не нанеся ни одного внятного удара по воротам «Акрона».

У тольяттинцев же выделялся Гоча Гогричиани. Форвард то и дело оказывался на острие выпадов «Акрона» и подставлялся под все удары защитников самарцев, но и у него не получилось забить.

Во втором тайме картина не изменилась. «Акрон» снова агрессивно начал и имел отличную возможность забить – Артем Делькин кивком головы отправлял мяч аккуратно мимо вратаря самарцев Ломаева, но не попал в створ ворот.

На 61 минуте удача все-таки улыбнулась Делькину. Артем убежал от защитников «Крыльев» и отправил мяч мимо Ивана Ломаева. 1:0 – Делькин забил своей бывшей команде.

На 69 минуте «Крылья» сравняли. Сделал это Иван Сергеев. Форвард замкнул подачу с фланга – 1:1.

Радость от забитого мяча была не долгой – Иван после удара врезался в штангу и долго лежал на газоне, держась за плечо. К нему тут же бросились партнеры и медики. К счастью для «Крыльев», обошлось – Сергеев вернулся на поле.

Тут же возможность вывести «КС» вперед была у Дениса Якубы. Однако после эффектного дальнего удара (и не менее эффектного прыжка вратаря хозяев Никиты Гойло) мяч пролетел выше ворот.

После забитого мяча «Крылья» получили эмоциональный заряд и рванули вперед, «Акрон» же напротив – подсел и опустился глубоко в оборону.

Чтобы взять очко в этом матче тольяттинцам не хватило полторы минуты. Иван Сергеев убежал один на один с Никитой Гойло и отправил мяч прямо над вратарем хозяев. Второй мяч Сергеева в этом матче и 37-ой в сезоне ФНЛ. До повторения рекорда остался один гол.

Благодаря этой победе «Крылья» досрочно оформили путевку в Премьер-лигу, а «Акрону» еще предстоит борьба за выживание.

Следующий матч тольяттинцы проведут в Астрахани против «Волгаря» 8 мая. «Крылья» же 5 мая сыграют перенесенную встречу со «Спартаком-2».