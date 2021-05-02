В Самаре ищут изверга, который ногами избил ребенка в лифте

В лифте случилось настоящее побоище Фото: Кадр видео

В Самаре ищут молодого мужчину, который жестоко избил и ограбил ребенка в лифте многоэтажки на ул. Краснодонская, 10. Это произошло около семи вечера 1 мая. Дом находится неподалеку от улицы Победы, в лифте установлена камера. Но извергу, который напал на ребенка, не помешала даже ведущаяся запись.

Кадры жестокого избиения облетели интернет. Видно, как сначала в лифт заходит юноша в шапке, следом за ним - мужчина в синей куртке. Лифт начинает движение. Что происходит в это время - непонятно. Возможно, между жертвой и нападающим состоялся разговор, прозвучали какие-то обидные слова. Если смотреть на видео, то кажется, что мужчина что-то говорит в тот угол, где стоит подросток.

Но итог уже попал на пленку: мужчина набрасывается на подростка, сначала бьет его руками, куда придется, потом роняет на пол и начинает пинать. Затем видно, что двери лифта открываются, изверг уходит прочь.

Мужчина, напавший на ребенка, попал и на камеру около подъезда. Эти видео распространили для того, чтобы найти его.

- Просьба ко всем, кто видел или знает этого урода, сразу звонить в полицию!!! - написали авторы постов.

В полиции сообщили, что видеозаписи сейчас в Следственном комитете. Им дадут оценку, мужчину найдут и будут выяснять, что же произошло. Как стало известно "КП-Самара" из собственных источников, сейчас 16-летний пострадавший в больнице, у него перелом черепа, закрытая черепно-мозговая травма, множественные травмы лица.