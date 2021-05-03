День Победы в Самаре 2021: программа праздника

Подсказываем, как отметить в Самаре День Победы 2021. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День Победы в Самаре в 2021 году будем праздновать в 76-й раз. Каждый год мы с нетерпением ждем 9 мая, чтобы посмотреть военный парад, выставку боевой техники, поучаствовать в акциях памяти. Какой будет программа праздничных мероприятий в этом году, читайте в нашей статье.

Где посмотреть на военную технику

Главная часть праздника 9 мая – военный парад. Чтобы попасть на него, нужно специальное приглашение, которое достанется не каждому. Мы подскажем, как посмотреть на современную и историческую военную технику, даже если вам не досталось места на трибуне.

Выставка военной техники

С 6 по 9 мая напротив площади Куйбышева, на улице Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), разместят выставку военной техники, которая будет задействована на торжественном параде в День Победы в Самаре 2021. Вход на выставку под открытым небом будет свободным, но посетителей просят взять с собой защитные медицинские маски.

Проход военных колонн по улицам

Движение техники и проход колонн бойцов, которые участвовали в Параде Победы на площади Куйбышева, можно увидеть, если встать на тротуаре на улице Молодогвардейской в момент, когда они покидают парад. Колонны проследуют по этой улице и свернут в сторону Волжского проспекта по Маяковскому спуску. В этот момент горожане обычно снимают на видео внушительную бронированную технику, аплодируют пешим колоннам. Можно будет увидеть больше 60 единиц военной техники, в том числе ракетные комплексы «Искандер-М», БМП-2М, гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3, реактивные системы «Ураган», бронированные автомобили «Тигр-СпН», пикапы УАЗ «Патриот» и т.д.

Самарцы смогут посмотреть выставку военной техники. Фото: Архив КП

Где посмотреть салют на День Победы в Самаре 2021

В честь 76-летия Победы самарцам обещают праздничный салют. Будут сделаны выстрелы из гаубиц Д-30 калибра 122 мм на первой очереди набережной, также запланирован 9 мая традиционный праздничный фейерверк.

Его можно посмотреть не только с суши, но и с воды. Экскурсионные агентства Самары приглашают на теплоходные прогулки, во время которых можно полюбоваться с Волги на салют Победы.

Салют с борта теплохода

Теплоход прокатит гостей по вечерней Волге, можно будет полюбоваться на красивый закат, виды ночной городской набережной в огнях, не даст заскучать интересная развлекательная программа. Гвоздь теплоходной прогулки – салют Победы.

ГДЕ: сбор группы на Ульяновском спуске.

КОГДА: 9 мая, 20.00 – 23.30.

ЦЕНА: взрослый билет – 1100 руб., детский (с 6 до 14 лет) – 950 руб., дети до пяти лет – бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении).

Теплоходная вечерняя прогулка на День Победы

Самарцев пригашают на водную тематическую экскурсию на комфортабельном теплоходе «Москвич», прогулка будет посвящена Дню Победы. Гостей ждет музыкальная программа, конкурсы с призами, угощение горячим чаем. Услуги профессионального фотографа. Кульминация экскурсии – праздничный салют в честь 9 Мая, который можно будет увидеть с самого выгодного ракурса – с Волги.

ГДЕ: 4-я очередь набережной, забронировать билет и уточнить место встречи можно по телефону 8-927-692-13-45.

КОГДА: 9 мая, с 19.00 до 23.00.

ЦЕНА: 1500 руб. - 2 взрослых + 1 ребенок до 10 лет бесплатно.

Салют Победы Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Праздник на открытом воздухе на День Победы в Самаре

Кино на открытом воздухе

В сквере Рязанова в историческом центре Самары начинает работать кинотеатр под открытым небом. Здесь будут показывать мировую киноклассику, советские и детские фильмы и читать интересные лекции о киноискусстве. Вот программа киносеансов, которые будут начинаться в 18.30:

6 мая

«ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» (реж. Фрэнк Капра, 1947 г.)

Первое место в списке «100 самых вдохновляющих американских фильмов за 100 лет» от Американского института киноискусства. Неудачливый ангел спасает жителя провинциального городка от самоубийства в канун Рождества, показывая ему реальность без его добрых поступков. Классика голливудского кино.

7 мая

«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН» (реж. Сергей Эйзенштейн, 1925 г.)

Один из лучших фильмов в истории кино. Восстание на броненосце в 1905 году показано так, что не оторваться. Фильм стал частью массовой культуры, поэтому знаменитую сцену расстрела на Потемкинской лестнице в Одессе вы уже точно где-то видели, даже если не смотрели фильм.

8 мая

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

Сатирическая фантастика Эльдара Рязанова по сценарию Леонида Зорина, запрещённая к показу до 1988 года. Антрополог вместе с дикарем из племени тапи ищут свое место в жизни и попадают в комические ситуации. Прекрасный дуэт Сергея Юрского и Юрия Яковлева.

ГДЕ: сквер им. Эльдара Рязанова, у дома №120 по ул. Фрунзе.

КОГДА: 6, 7, 8 мая, 18.30.

Вход свободный.

Танцуем «Вальс Победы»

В этом году акция «Вальс Победы» будет проходить совместно с акцией «Песни Победы». Собираются желающие потанцевать под старинную музыку в сквере Фадеева. Организаторы говорят, что в этом году мероприятие пройдет камерно, не масштабно, но очень душевно. И приглашают принять участие всех, независимо от уровня владения танцем и голосом. Предлагают прийти с фотографиями родных ветеранов, чтобы почтить их память, празднично и удобно одетыми, с хорошим весенним настроением.

ГДЕ: сквер Фадеева, проспект Ленина/ул. Осипенко.

КОГДА: 9 мая, с 11.00.

Вход свободный.

Экскурсии на День Победы в Самаре

Рассказываем, на какие еще экскурсии можно отправиться в Самаре, чтобы необычно отметить 9 мая 2021 года.

Теплоходная прогулка «Самара – город трудовой доблести»

В Куйбышеве руками тыловиков ковалась победа. Город в 40-е годы имел статус запасной столицы Советского Союза, стал творческим и культурным центром страны. На теплоходной экскурсии будет возможность, любуясь на панораму города, услышать истории о том времени. Кроме того в программе прогулки – минута памяти и мастер-класс по изготовлению праздничных брошей и значков.

ГДЕ: сбор группы на Ульяновском спуске.

КОГДА: 9 мая, с 14.00.

ЦЕНА: 780 руб., дети до 5 лет (включительно) – 350 руб.

Путешествие на ретропаровозе «Поезд Победы»

Раз в год, в Победном мае со станции «Самара» в поездку отправляется знаменитый паровоз «Лебедянка», который начали выпускать в 1945 году, и который носил название «Победа». Горожан приглашают в путешествие на этом историческом паровозе.

В программе - посещение музея ретро-мотоциклов «Мотомир» в Смышляевке. Здесь за 25 лет собрали самые мощные, быстрые и крупнокубатурные байки со всего мира. Есть даже мотоцикл, на котором ездил Элвис Пресли. С экспонатами можно фотографироваться и даже прокатиться на некоторых из них. В музее гостей угостят солдатской кашей из полевой кухни.

Следующая остановка «Лебедянки» - Музей железнодорожной техники, где можно будет полтора часа порассматривать поезда разных эпох и станцию XIX века. Во многие вагоны и кабины машинистов можно заходить.

Затем будет переезд до станции Мирная и возвращение в Самару.

Чтобы отправиться в путешествие на ретропаровозе, нужно записаться по ссылке https://vk.me/ekskursii_po_samare или телефону 8-927-015-17-27.

ГДЕ: железнодорожный вокзал Самары.

КОГДА: 10 мая, 10.00.

ЦЕНА: 3400 – 3700 руб.

Паровоз "Лебедянка". Фото: Андрей КУРОЧКИН

Краеведческая прогулка «Военный Куйбышев глазами детей»

Эта экскурсия основана на воспоминаниях детей о том, как они жили в военном Куйбышеве. Гости узнают об основных событиях родного города в годы войны — дипломатических миссиях других стран, эвакуированных из Москвы, параде 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева, о создании Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

ГДЕ: узнать о месте встречи и забронировать билет на прогулку можно по тел. 8-927-692-13-45.

КОГДА: 10 мая, 16.00.

ЦЕНА: 300 руб., дети до 10 лет - 250 руб.

Экскурсии в военные бункеры Самары

Экскурсия с посещением бункера Сталина

Самарцев 8 и 9 мая приглашают спуститься на 37 метров под землю, в одно из самых засекреченных мест нашего города. Здесь находятся зал заседаний площадью 72 квадратных метра и 36-метровый кабинет Иосифа Виссарионовича Сталина. Экскурсовод расскажет много интересных фактов об этом грандиозном подземном сооружении, аналогов которому нет в Европе.

ГДЕ: начало экскурсии на ул. Фрунзе, 157, около Костела.

КОГДА: 8 и 9 мая, 9.30, 11.30, 12.30, 18.30.

ЦЕНА: 350 - 300 руб.

Экскурсия в бункер Жукова

На территории военного санатория «Волга» есть еще один военный бункер, который предназначался для легендарного полководца Георгия Жукова.

На экскурсии гости прогуляются по территории санатория "Волга" и послушают о его богатой истории. Здесь можно будет также увидеть деревянную дачу самарского купца Титова, дачу Екатерины Курлиной, узнать, что здесь делали дочь Сталина Светлана Аллилуева и первый космонавт Земли Юрий Гагарин. И конечно группа спустить в бункер Жукова, в котором сохранили особую гнетущую атмосферу. Выход из бункера находится в склоне над Волгой, и можно будет насладиться видами на реку.

ГДЕ: сбор группы около входа на территорию санатория «Волга», адрес 7-я просека, 1.

КОГДА: 9 мая, 13.00.

ЦЕНА: 500 руб.

В Бункере Жукова - особая атмосфера. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Удивительная Самара» с посещением бункера Сталина.

Экскурсия начнется с посещения бункера Сталина, с рассказа об этом удивительном и секретном объекте нашего года, истории его создания. Затем будет полуторачасовая прогулка по Самаре, в ходе которой гостям предстоит увидеть достопримечательности нашего города, услышать об их истории и о судьбах людей, их создавших.

ГДЕ: место встречи – пл. Чапаева, ул. Фрунзе, 169.

КОГДА: 7 мая, 17.00.

ЦЕНА: 250 - 400 руб.

Автобусная экскурсия «Подземная Самара» с посещением бункера Жукова

На комфортабельном автобусе под руководством опытного гида и увлеченного исследователя самарских подземелий экскурсанты проедут по самым интересным подземным объектам нашего города. Побывают рядом с затопленным бункером Берии, посетят места, где находятся входы в тоннель под Хлебной площадью и в подземелья фон Вакано, узнают, как соединены между собой бункер Сталина и бункер Калинина под площадью Куйбышева, узнают, какие именно подземные тайны хранит старейший в Самаре Струковский сад. «Гвоздем» поездки будет посещение бункера Жукова, находящегося на территории санатория «Волга».

ГДЕ: место встречи и окончания экскурсии - Хлебная площадь, около памятника Феликсу Дзержинскому.

КОГДА: 9 мая, 13.00.

Цена: 900 руб.

Экскурсия «Два бункера за один день»

На 9 мая есть возможность посетить два главных бункера Куйбышева, запасной столицы, в один день! В 11.00 начнется экскурсия с прогулкой по легендарному военному санаторию «Волга» и посещением бункера генерала Жукова. В 15.00 – экскурсия в знаменитый бункер Сталина с прогулками с гидом по историческим местам города – площади Чапаева и площади Куйбышева.

ГДЕ: узнать о месте встречи и забронировать место на экскурсию можно по тел. 8-927-692-13-45.

КОГДА: 9 мая,

11.00 – бункер Жукова

15.00 – бункер Сталина

ЦЕНА:

Бункер Жукова – 500 руб., дети до 10 лет - 450 руб.

Бункер Сталина - 400 руб., дети до 5 лет - бесплатно.

Зал заседаний в Бункере Сталина. Фото: "КП" Архив

Квесты и интерактивные программы на День Победы

Интерактивная программа "Курс молодого бойца"

Сразу после Дня Победы самарцев приглашают пройти «Курс молодого бойца». В программе: военная эстафета с экскурсом в историю, примерка доспехов в кузнице, фотозона в военном стиле, сборка разборка автомата Калашникова, ППШ, пулемета Дегтярева, стрельба из лука, метание ножей, катание верхом на лошади и чай из самовара в теплой избушке.

ГДЕ: узнать место проведения и забронировать место на «Курс молодого бойца» можно по тел. 8-927-692-13-45.

КОГДА: 10 мая, 12.00.

ЦЕНА: 650 руб., дети до 10 лет - 600 руб.

Квест-игра «Исторический парад»

Во время выполнения интересных заданий, участники узнают, как проходил военный парад 7 ноября 1941 г. в нашем городе, кто принимал в нем участие и какими были исторические итоги этого события.

ГДЕ: узнать место проведения и забронировать место на квест-игру можно по тел. 8-927-692-13-45.

КОГДА: 8 мая, 17.00.

ЦЕНА: 250 руб., дети до 10 лет - 200 руб.

Интерактивные программы и тематические экскурсии в Историческом парке «Россия – Моя история»

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне всех самарцев приглашают на интерактивные программы и тематические экскурсии в Историческом парке. Здесь пройдут:

- Тематическая экскурсия «Аты-баты шли солдаты».

- Мастер-класс «Эй, боец! Куда без шапки?!».

- Квест «Найди шпиона — спаси поезд».

- Тематическая экскурсия «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда».

- Тематическая региональная экскурсия «Куйбышев — запасная столица».

- Тематическая песенная экскурсия «Поклонимся великим тем годам».

- Тематическая экскурсия «Салют победы».

Один из квестов в Историческом парке.

Забронировать места на экскурсии можно по телефонам: +7 (846) 250-01-52, 250-01-32.

ГДЕ: Исторический парк «Россия – Моя история», ул. Красноармейская, 131, ТК «ГудОк», 3-й этаж.

ЦЕНА: детский билет - 200 руб., студенты и пенсионеры - 280 руб., взрослый - 300 руб. Билеты приобретаются только в кассе парка.

Исторический парк будет работать и в праздничные дни.

Спектакли на День Победы

Спектакль ко Дню Победы «Не покидай меня» (16+)

Накануне Дня Победы в драматическом театре покажут драматическую балладу белорусского драматурга Алексе Дударева о судьбе четырех девушек-разведчиц. Которые под видом артистов должны отправиться в тыл врага, чтобы отправить нашим войскам радиосигнал. Чем обернется это разведзадание – подвигом или трагедией?

ГДЕ: Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

КОГДА: 7 мая, 18.30.

ЦЕНА: 200 – 700 руб.

Спектакль "Не покидай меня". Фото: архив САТД

Музыкальный спектакль «Танцплощадка – 1945» (14+)

В театре «Камерная сцена» перед 9 мая покажут спектакли о том, как возвращались домой после Победы советские воины, о радостных и волнительных первых днях после окончания войны.

Август 1945-го, дворик в маленьком городке где-то в российской глубинке, который становится импровизированной танцплощадкой. На звук патефона и гитары сюда слетаются стайкой девчата. Кавалеров для танцев всего четверо – учитель математики, раненый капитан и два юных лейтенанта. Атмосфера накаляется – соперничество, ревность! Но в 1945-м все живут надеждой на самое светлое будущее.

ГДЕ: Самарский театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

КОГДА: 7 мая, 18.30.

ЦЕНА: 300 – 550 руб.

Балет «Ленинградская симфония» (12+)

Накануне Дня Победы в оперном театре можно будет не только услышать, но и увидеть знаменитую «Ленинградскую симфонию» Шостаковича.

Танцевальная труппа исполнит дивертисменты из балетных номеров: «Трагическое скерцо», «Старая фотография», «Спортивный танец Западной комсомолки и четырех спортсменов», «Праздничный вальс» и «Танец с зонтиками» на музыку Дмитрия Шостаковича. Также - одноактный неоклассический балет «Фортепианный концерт» и одноактный балет на музыку первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии.

ГДЕ: Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

КОГДА: 8 мая, 18.30.

ЦЕНА: 200 – 1000 руб.

Седьмая симфония Шостаковича. Фото: архив САТОБ

Спектакль «Возвращение» (15+)

Это постановка по одноименной повести русского классика Андрея Платонова. Она о том, что вернувшись с войны, нужно закрыть дверь за своим прошлым, простить измены и забыть обиды. И начать жить с чистого листа. О том, что возвращение к мирной жизни - испытание не менее тяжелое, чем война.

ГДЕ: Самарский театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

КОГДА: 8 мая, 18.00.

ЦЕНА: 300 – 550 руб.

Спектакль «Красное вино Победы» (12+)

Этот спектакль поставлен по одноименному автобиографическому рассказу Евгения Носова, который он написал спустя 20 лет после Победы, и это был его первый рассказ о войне.

Действие перенесет зрителей в подмосковный город Серпухов, где в военном госпитале лечатся от ран бойцы. Они радуются тому, что фронт далеко, за окнами не слышно пушек, шумят деревья и поют соловьи. Но в тоже время тоскуют от того, что вынуждены встречать славный день не с боевыми друзьями, а на больничной койке. А кому-то не удастся выпить стакан красного вина, выданного раненым в честь праздника, они скончаются от ран за минуту до Победы.

ГДЕ: Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

КОГДА: 8 мая, 13.00.

ЦЕНА: 300 – 1000 руб.

Спектакль "Красное вино Победы". Фото: архив театра "Самарская площадь".

Спектакль «Василий Теркин» (12+)

В театре юного зрителя покажут драму по одноименной поэме Александра Твардовского. Главного героя будут исполнять сразу несколько актеров. Особую атмосферу на сцене создадут музыка 40-х годов, кинохроника времен Великой Отечественной и бутафория – шинель, котелок, винтовка, гармошка…

ГДЕ: Театр юного зрителя «СамАрт», ул. Льва Толстого, 109.

КОГДА: 8 мая, 13.00, 17.00.

ЦЕНА: 500 руб.