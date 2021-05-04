Борьба с коронавирусом продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В губернии люди продолжают умирать от covid-19. Несколько дней подряд фиксируют по 10 жертв. Но и борьба с недугом идет активная, граждан активно призывают вакцинироваться. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 4 мая 2021 года

3 числа подтвердился еще 141 случай заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. С начала пандемии таких уже — 61964.

— Наиболее количество новых заболевших нашли в Самаре — 56. 14 обнаружено в Волжском районе. В остальных муниципалитетах подтвердились менее 10 случаев. Так, в Сызрани и Тольятти — по 8, в Новокуйбышевске — 7, — рассказывают в оперативном штабе.

13 человек не имели никаких клинических проявлений и узнали о диагнозе во время обычного профилактического осмотра. У других были внебольничная пневмония и ОРВИ.

К сожалению, не обходится без тех, кто не может справиться с недугом. В очередной раз за сутки становится известно о том, что умерли от вируса 10 человек. 3 числа поступила информация о 5 мужчинах и 5 женщинах. У всех из них имелись сопутствующие заболевания. Самой младшей из жертв было 60 лет, старшей — 89.

У многих пациентов получается победить болезнь. Так, излечились за 24 часа 139 местных жителей.

В оперштабе напоминают, что продолжает вакцинация от covid-19. Прививка делается добровольно и бесплатно. Получить ее может любой желающий старше 18 лет. Главное, чтобы не было медицинских противопоказаний.

Специалисты подчеркивают, что особо важно укол сделать лицам из группы риска — тем, кто старше 60 лет и имеет хроническое заболевание. Не будет лишним пройти процедуру и гражданам, работа которых подразумевает контакты с большим количеством людей.

Записаться на вакцину можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. Также работает горячая линия 122.