Стало известно, какое предприятие Самарской области первым получило расширенную поддержку в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Фото сайта promperforator.ru

Самарская область является активным участником национального «Производительность труда», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В нашем регионе реализацию нацпроекта курирует региональное министерство промышленности и торговли. В проекте участвуют около 100 предприятий губернии. Более чем на 60-ти реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства. И на всех достигнут положительный эффект. Значительно улучшить свои показатели без серьезных финансовых вложений, а лишь внутренними ресурсами предприятия смогли благодаря экспертам регионального и федерального центров компетенции в сфере повышения производительности труда.

В 2021 году в нацпроект внесли ряд изменений, в том числе касающихся формата поддержки предприятий-участников. В частности, Федеральный центр компетенции (ФЦК) теперь предлагает расширенную поддержку. Благодаря чему работа на предприятии экспертов ФЦК вместо 6 месяцев продлится 12. За это время пилотные проекты реализуют сразу на двух участках производства. Причем положительные изменения коснутся самых значимых для предприятия линий, которые больше всего влияют на финансовый результат. Кроме того, принципы бережливого производства планируют применять в направлении логистики и запасов, обеспечивающих процессов, а также в совершенствовании работы технологов. Параллельно все сотрудники предприятия, включая руководителей, пройдут профильное обучение основам бережливого производства. Таким образом, на предприятии сформируется культура непрерывных улучшений на производстве. Несколько работников при этом получат статус внутренних тренеров по внедрению производственной системы и смогут самостоятельно обучать коллег.

Фото сайта promperforator.ru

Как отметили в ФЦК, критерии отбора предприятий с годовой поддержкой отличаются от привычных условий участия в нацпроекте. Так, нижний финансовый порог для участия предприятий в проекте – 400 млн рублей ежегодной выручки. Для компаний с расширенной поддержкой минимальное значение по выручке - 2 млрд рублей. Иными будут и цели по росту производительности труда. Компании с расширенной поддержкой должны показать прирост не менее 10% по итогам первого года и за оставшиеся 2 года участия в нацпроекте утроить этот показатель.

На такой вариант поддержки в этом году могут претендовать 35 компаний России. Первым предприятием Самарской области, которое получить расширенную поддержку экспертов Федерального центра компетенций, стал чапаевский «Промперфоратор».

- Участие в проекте для нас - это возможность реализовать на нашем предприятии последние методики увеличения производительности труда за счет внутренних ресурсов. По итогам реализации проекта предприятие должно продемонстрировать уровень повышения производительности труда на 30% за три года, - отметил директор по производству Андрей Тропынин.

Фото сайта promperforator.ru

На рынке перфорационных систем ООО «Промперфоратор» работает с 2002 года. Предприятие занимает одно из первых мест в экономике Чапаевска и входит в тройку лидеров по объему производства и поставке взрывчатых веществ на территории России.

- Предприятие подало заявку на IT-платформе «Производительность.РФ», прошло очный отбор по соответствию всем требованиям к участникам нацпроекта. Теперь вместе с экспертами ФЦК сотрудникам предприятия, которых объединят в рабочую группу, предстоит год заниматься модернизацией производственных линий, — добавил руководитель управления министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев.

О необходимости повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по его мнению, это ключевой элемент опережающего экономического развития региона и составляющей региональной Стратегии лидерства.