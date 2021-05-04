От полярной совы до орлана-белохвоста: каких редких птиц можно встретить в Самаре

В черте городе нередко можно встретить свиристелей. Фото: Сергей Глебов

4 мая в мире отмечают день птиц, напоминают о необходимости беречь пернатых и места их обитания. Кроме привычных всем и каждому воробьев, голубей и ворон в Самаре обитает немало более экзотических пернатых. «Комсомолка» вместе с экспертами вспомнила, каких редких и ярких птиц можно встретить в черте города.

Зяблик. Фото: Сергей Глебов.

Сойки, совы, снегири

Как рассказал главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко, в Самарской области сейчас обитает около трех сотен видов птиц – часть из них бывает в регионе «пролетом», но в основном это те, кто живет на нашей территории постоянно. В том числе в городской черте Самары орнитологи зафиксировали более сотни (!) разнообразных видов птиц. Среди них есть и редкие.

- Например, в районе Сокольих гор видели орлана-белохвоста. Над городом специалисты замечали сапсана – не исключено, что он не только залетает в город поохотиться, но и гнездится где-то здесь, - рассказал журналисту «КП-Самара» Александр Кузовенко. – Зимой, во время сезонных кочевок, в Самару залетает полярная сова. На окраинах города можно встретить щурку и сизоворонку, а на другой стороне Волги – удода.

Красавец-удод. Фото: Сергей Глебов.

По словам экспертов, нередко в Самаре можно встретить и сойку – яркую рыжевато-коричневую птичку с красивыми голубыми крыльями, размером немного больше воробья. Зимой и ранней весной горожане могут полюбоваться снегирями и свиристелями.

Черный коршун - нередкий гость в самарском небе. Фото: Сергей Глебов

Прилетают в город на охоту

- В городе обитает несколько видов дятлов, - рассказал Александр Кузовенко. – Чаще всего можно встретить желну или черного дятла, а также седого дятла. Однако в прошлом году энтузиасты сфотографировали в одном из городских парков более редкого зеленого дятла.

В Самаре можно встретить и сов. Кроме бывающей лишь пролетом полярной совы в городе гнездится обыкновенная и длиннохвостая неясыть и ушастая сова.

Вот такую сову-неясыть этой зимой видели в самарском лесопарке. Фото: Сергей Глебов.

- Летом над городом постоянно можно заметить черного коршуна и цаплю. Они гнездятся на озерах рядом с городом, а над мегаполисом кружат в ожидании поживы, - рассказал Александр Кузовенко.

Немало в городе и мелких птичек – зеленушек, чижей, щеглов, щуров. На первый взгляд они похожи на воробьев, но стоит приглядеться – и станет понятно, что эти пернатые обладают своими особенностями.

Чижа можно встретить не только в лесу, но и в парках города. Фото: Сергей Глебов.

Охотники перестреляли лебедей

Не всегда условия города оказываются для птиц благоприятными.

- Численность птиц постоянно меняется, - отмечает преподаватель кафедры зоологии Самарского университета, орнитолог Виктор Шапошников. – Например, три года назад у нас в городе выводили птенцов 5 пар ястребов перепелятников. Но они съели большую часть воробьёв в месте своего обитания, и теперь их осталась всего одна или две пары. Численность зависит от кормовой базы и мест, пригодных для гнездования, а таких мест в городах ограничено. Например, на Яицких озерах (они почти в черте города) в позапрошлом году гнездились белые лебеди, были белые цапли - это краснокнижные животные. Было много лысух, даже бакланы пытались загнездиться, но охотники всё перестреляли. Я писал обращение к региональным властям, чтобы закрыть там охоту, чтобы люди могли посмотреть на красоту птиц, но все безрезультатно. В итоге в этом году 25 лебедей, прилетевших на эти озёра, опять расстреляли. И сейчас там почти нет птиц. Другой пример - раньше в городе было много скворцов. Но после того, как снесли частный сектор, а с ним и скворечники, скворцов практически не осталось.

На озерах под Самарой можно встретить лебедей. Фото: Сергей Глебов.

Частенько зимой беспокойство горожан вызывают утки, остающиеся на озерах в городских парках. Однако специалисты уверяют – в данном случае для беспокойства мало оснований.

- Они остаются потому, что у них есть корм, а значит – нет нужды улетать, - объясняет Александр Кузовенко. – Поэтому тем горожанам, которые переживают за то, что утки не улетели и теперь замерзнут, просто стоило бы перестать кормить уток осенью. Однако судя по тому, что большая часть уток зимой в городе выживают, для них эта ситуация нормальна. Не исключено, что во время перелета их бы погибло больше, чем от холода в городе.

Седой дятел. Фото: Сергей Глебов.

Средний пестрый дятел. Фото: Сергей Глебов

А вы каких интересных птиц в Самаре замечали?

Обсудим в комментариях.