Пыталась спасти кошку и потеряла сына: в жутком ДТП под Тулой погиб годовалый младенец

В жутком ДТП погиб годовалый мальчик. Фото: telegram-канал "Плохие новости"

Страшная авария произошла днем 3 мая в Киреевском районе Тульской области. На 3-м км трассы Болохово–Щварцевское около поселка Советский вылетела на обочину и несколько раз перевернулась черная иномарка Renault Sandero, в которой находились две женщины и годовалый малыш. Авария произошла из-за кошки, выбежавшей на дорогу. К несчастью, попытка спасти животное обернулась гибелью ребенка.

Потеряла управление

За рулем автомобиля находилась 23-летняя девушка. В салоне автомобиля вместе с ней были 43-летняя женщина (по предварительным данным – ее мать) и годовалый сын. К сожалению, выжить удалось не всем. Кадры страшной аварии появились в социальных сетях. Очевидцы опубликовали фотографии груды искореженного металла, в которую превратилась иномарка.

Как позже призналась правоохранителям сама водитель, виновницей ДТП оказалась кошка, в недобрый час бросившаяся под колеса машины. Увидев прямо перед автомобилем неожиданно появившееся животное, автоледи инстинктивно попыталась избежать столкновения, спасти несчастное животное. И страшно поплатилась за свой добрый порыв. Девушка максимально вывернула руль вправо – и машина потеряла управление. Иномарку занесло, она вылетела на обочину и перевернулась.

Сама водитель при этом получила не столь серьезные повреждения – ей потребовалась помощь медиков на месте аварии, но госпитализация не понадобилась.

Спасти не удалось

А вот с ее пассажирами, увы, ситуация оказалась гораздо хуже. И женщина, и годовалый мальчик от неожиданного маневра не смогли удержаться в салоне авто и буквально вылетели из окон машины. Была ли пассажирка пристегнута и находился ли малыш в автолюльке - пока неизвестно. В результате оба получили серьезные травмы и были доставлены на скорой помощи в больницу. По последним данным, спасти мальчика, к сожалению, не удалось – малыш скончался на операционном столе. 43-летняя пассажирка выжила, но до сих пор находится под присмотром врачей.

Не повезло и кошке, ставшей виновницей столь страшного несчастья. Выжить животному не удалось – ее труп был обнаружен рядом с местом аварии.

В социальных сетях жуткая трагедия вызвала бурное обсуждение. Одни комментаторы, не стесняясь в выражениях, уже обвинили молодую мать в неумении водить авто и в том, что она якобы погубила ребенка из-за кошки. Однако другие водители обратили внимание на то, что реакция женщины на неожиданно возникшее на пути препятствие была естественной и инстинктивной.

- Когда тебе под колеса летит что угодно, в первые секунды ты не осознаешь, что это, и воспринимаешь это как прямую угрозу своей жизни. И она 100% не делала выбор, она просто дернула рулем. Это нормальная реакция 95% людей, оказавшихся на ее месте, - отмечают опытные водители.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования семье погибшего ребенка.