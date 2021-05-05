Конкурс "Таксофон победы": получите звонок из прошлого

Куйбышев стал запасной столицей военного времени. И жители области очень много сделали для Победы

В годы Великой Отечественной войны Самарская область оставалась в тылу, именно поэтому Куйбышев стал запасной столицей страны. Фашисты не ступали на самарскую землю, но вклад в общую Победу жителей нашего региона переоценить невозможно. Здесь размещался опорный узел связи, отсюда шло управление фронтами, журналисты информагентств со всего мира рассылали военные новости. Прямо из Куйбышева, где они выпускались, на фронт летели самолеты, поступали бомбы и оружие, продовольствие. Уходили на фронт простые мужики из самарских сел и деревень, учителя и врачи. 11 657 человек получили звание Героя Советского Союза, 4051 из них - посмертно. Орденов и медалей за мужество и отвагу не перечесть.

Память о героях живет в каждом городе, каждом селе и каждом доме. Ее бережно хранят в школьных музеях, чтобы подрастающее поколение не забывало о своих отважных земляках и могло равняться на их подвиг. В преддверии памятной даты 9 мая, Дня великой Победы над фашистской Германией, мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете «военную» историю Самарской области. На протяжении пяти дней викторины будем путешествовать не по городским маршрутам между известными достопримечательностями, а попробуем заглянуть дальше, в небольшие села и деревни, которые стали родиной солдат Победы и колыбелью их великих подвигов.

Каждый день на странице ВКонтакте будет появляться вопрос. За быстрые ответы мы будем начислять баллы, те, кто в итоге наберет больше всего очков, получит приз. Но это еще не все.

Ищите таксофон - и получайте задание от нашего связного Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В интерактивное состязание мы предлагаем включиться школьникам и жителям тех сел, о которых пойдет речь в заданиях. Во второй части вопроса мы зашифруем время, когда нужно будет подойти к сельскому таксофону (он красного цвета). Как только вы это сделаете – раздастся звонок, поднимайте трубку, прослушайте связного и вы снова в игре - и принимаете участие в борьбе за самые классные подарки к Дню Победы.

Внимательно следите за конкурсом, покажите, как знаете победную историю Самарской области - и выигрывайте.

Узнать подробности о конкурсе можно по электронной почте kpsamara@phkp.ru.