В Сызрани присяжные оправдали единственного подозреваемого по делу о загадочной гибели коллекционера икон

Убийство, по мнению экспертов, было совершено ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани суд присяжных на днях вынес оправдательный вердикт по делу местного слесаря Виталия. Его обвиняли в нападении на соседа. Родственники уверяли: умирающий прямо указал на соседа Виталика. Как так вышло, что мужчину признали невиновным, разбирались корреспонденты «КП-Самара».

Главный подозреваемый

Виталию Чванову за 50, он работает слесарем. В прошлом году его задержали по подозрению в нападении на соседа. Александр Чиняев попал в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки и через неделю скончался. Виталию предъявили обвинение в нанесении соседу тяжких телесных повреждений, которые привели к его смерти.

- 25 февраля я пришел вечером домой с работы. У подъезда стояли соседи, мы поболтали немного. Этот Александр предложил подняться к нему выпить. Я согласился. Мы пропустили по рюмке, может, по две, я посмотрел его коллекции – икон и бутылок из-под спиртного. А где-то после восьми пришел домой. Жена как раз ушла на дежурство, так что я был один, - вспоминал позже Виталий.

Следствие считает, что мужчина умалчивает о главном: о ссоре с Александром и нападении на него:

- Виталий ударил Александра ножом, потом спокойно пошел домой, покурил, поговорил по телефону с женой, которая до этого битый час не могла до него дозвониться. Когда к нему в дверь стучали полицейские, проводившие опрос соседей, дверь им Виталий не открыл, - описывала в суде версию следствия гособвинитель. – А на следующий день спокойно пошел на работу, оставив телефон дома.

Найти мужчину удалось только к обеду, когда он вернулся домой. Он переоделся, и вещи, в которых Виталий мог быть в момент совершения преступления, его жена почему-то отправила не в стирку, а на помойку.

Подозреваемого привезли в отдел полиции и там, ожидая следователя, он предположительно разговорился с некой Еленой Бобровой. Женщина утверждает, что он рассказал ей, почему попал в полицию: распивал спиртное со знакомым, ударил его в грудь. По словам женщины, он даже показал ей, куда именно ударил свою жертву. Эти показания она позже подтвердит на очной ставке с Виталием, а также на суде.

Родственники погибшего были уверены в виновности задержанного, ведь Александр сам назвал его имя незадолго до смерти:

- Папа сказал: «Виталик-сосед проткнул меня». И я не верю в такие совпадения: будто папа сидел с одним Виталиком, а убил его другой, - уверена дочь погибшего.

Однако присяжные рассудили иначе.

Не виновен

- К словам Александра, на которые ссылаются родственники, нужно относиться как минимум с сомнением, - объяснил корреспонденту «КП-Самара» адвокат Виталия Александр Лукинов. – Начнем с того, что его «проткнули» не вилкой. Орудие преступления не найдено, но эксперты говорят, что это был либо нож, либо ножницы. Имя «Виталий», как мне кажется, в этом деле могло появиться после опроса соседей, которые видели, как мужчины ушли вместе. А далее очень кстати «объявилась» свидетель Боброва. Исходя из своего опыта, могу сказать, что такие свидетели часто появляются в делах, где недостаточно доказательств против кого-либо.

А доказательств против Виталия в самом деле было немного: орудия преступления нет, следов крови на его одежде не обнаружено, как и потожировых следов Виталия на каких-либо острых предметах в доме жертвы.

- Честно говоря, следователи не обнаружили даже следов застолья. Мой клиент говорит, что в момент его ухода бутылка водки была наполовину полна, а значит, Александр мог пойти искать себе других собутыльников, прихватив рюмки и спиртное, а потом получить смертельный удар не у себя в квартире, как считает следствие, а в гостях либо на подъезде, - рассказывает Александр Лукинов. – Тем более, что на лестничной площадке четвертого этажа была лужа крови, но никто почему-то не проверял, чья эта кровь.

В пользу Виталия, вероятно, сыграл и тот факт, что он был малознаком с Александром, а соседи не слышали ссоры или криков, хотя стены в доме весьма тонкие.

Присяжные признали его невиновным, после чего Сызранский городской суд вынес ему оправдательный приговор.

Это решение уже обжаловала прокуратура, так что скоро справедливость и обоснованность решения сызранцев будет рассматривать Самарский областной суд. Впрочем, отменить вердикт присяжных заседателей возможно будет только при наличии процессуальных нарушений.