"Звезда смерти" могла бы стать космической заправкой: оцениваем реальность сюжетов фантастических фильмов

Для Империи Звезда смерти была главным оружием. Кадр из фильма «Звёздные Войны: Месть Ситхов» Фото: кадр из фильма

Сверхбыстрые межзвездные полеты, путешествия через галактики, корабли, летящие значительное быстрее скорости света, а порой даже сквозь пространство, мощный космический военный флот, способный уничтожать целые планеты… Сюжеты фантастических фильмов потрясают грандиозными возможностями для человечества. Правда, не все выдумки режиссеров и сценаристов могли бы быть воплощены в жизнь. Хотя некоторые вполне имеют право на существование. Самые популярные фильмы и изобретения из них журналист "КП-Самара" обсудил с заведующей кафедрой динамики полета и систем управления Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева Ольгой Стариновой.

"Звезда смерти" или космическая заправка?

Звезда смерти — гигантская боевая станция Империи из «Звездных войн», способная при помощи лазера в один миг уничтожать целые планеты.

В четвертом эпизоде она по приказу Дарта Вейдера уничтожает родную планету принцессы Леи прямо у нее на глазах.

Звезда Смерти неизменно привлекает внимание фанатов, которые не против увидеть нечто подобное или даже точно такое же в реальной жизни. Несколько лет назад в США создали петицию с требованием построить Звезду смерти, чтобы усилить национальную безопасность. Петицию подписали 35 тыс. американцев.

Представители Белого дома тогда ответили, что создание подобного объекта не входит в планы страны, но, тем не менее, подсчитали, что ее возведение обошлось бы в 850 квадриллионов долларов.

Ольга Старинова считает, что в принципе подобный объект создать можно. «Если бы у человечества была необходимость создать огромный объект, который бы перемещался в космосе, это можно было бы сделать», - говорит Старинова. Но, я думаю, было бы полезнее немного модифицировать идею и использовать ее не для уничтожения планет, а для подпитки энергией космических аппаратов, совершающих полеты в дальний космос.

Для того, чтобы внутри такого объекта можно было спокойно ходить, как на Земле, а не парить в невесомости, как сейчас космонавты на МКС, скорее всего пришлось бы создавать на нем искусственную гравитацию. Для этого нужно оснастить объект системой вращающихся конструкций со сложной программой управления. «Технологически это вполне допустимо, если бы была такая практическая необходимость. Имеются разработки, даже проводились испытания небольших конструкций. Больших устройств, чтобы можно было разместить внутри людей, правда, не делали», - сказала Старинова, отметив, что в этом просто не было необходимости, поскольку сейчас космонавты могут находиться на космической станции и без искусственной гравитации.

«Если бы выяснилось, что космонавты в условиях невесомости долго пробыть не могут, то, вероятно, работы по созданию искусственной гравитации были бы ускорены», - говорит она.

Что касается лазера, то можно сделать систему, которая будет использоваться не как оружие, а как передатчик энергии для космических аппаратов. Учитывая, какой это огромный объект, ему понадобиться мощная двигательная установка, чтобы перемещаться. При этом внутри него возможно создать реактор, который сам будет вырабатывать энергию для обеспечения жизнедеятельности и перемещения в пространстве.

Идея путешествий через "Черные дыры" манит режиссеров и авторов сценариев. Фото - кадр из фильма "Интерсталлар" Фото: кадр из фильма

«Интерстеллар»

По сюжету фильма, группа исследователей на космическом корабле сквозь пространственно-временной тоннель отправляется к далекой галактике, где изучают планеты, потенциально пригодные для обитания, находящиеся вблизи черной дыры.

Черная дыра – это область пространства, которая обладает таким притяжением, что даже свет не может ее покинуть. Предполагается, что в центре каждой галактики находится огромная черная дыра, вокруг которой на высоких скоростях движется материя, которая постепенно поглощается черной дырой. Разгоняясь, материя продуцирует излучение в разных диапазонах от видимого до рентгеновского.

Исследователи в фильме обнаружили одну из планет, на которой из-за близости черной дыры значительно замедляется время – пробыв на планете едва ли больше часа, они возвращаются на корабль, где за время их отсутствия минуло уже 23 года.

«Эффекты с замедлением времени около черной дыры теоретически имеют место быть. Практически, конечно, никто никуда не долетал и не проверял. Но наш уровень развития теоретической физики предполагает, что такие эффекты реальны. В окрестности такого большого притягивающего тела возможно, когда на одной планете год может идти за 23. Я, правда, не думаю, что около черной дыры вообще возможно наличие каких-либо планет. Плюс в фильме на этой планете достаточно светло, а черная дыра света не излучает, вряд ли такая яркая картинка была бы возможна», - говорит Старинова.

Ученая рассказывает, что есть такой эффект гравитации, когда объект, приближаясь к значительно более крупному, разрушается от различий гравитационного воздействия на разные его части. «Вряд ли рядом с черной дырой могут быть планеты, их просто разорвет. Так же будет, скорее всего, и с космическим аппаратом», - отмечает Ольга Старинова.

«Когда же они попали в черную дыру, это совсем фантастика, не имеющая никакого отношения к науке. По сюжету они каким-то образом попали в прошлое.В фантастике часто описывается версия, которая предполагает, что черная дыра – это некий проход. Правда, непонятно куда», - утверждает наш эксперт.

Звездолет около стены сферы Дайсона. Кадр из сериала "Звездный путь" Фото: кадр из фильма

Сфера Дайсона

Сфера Дайсона – это гипотетический астроинженерный проект, предложенный американским физиком-теоретиком Фрименом Дайсоном. Это огромная станция, которая выстроена вокруг звезды развитой цивилизацией, собирающей энергию светила и преображающей ее для практического использования на нужды этой цивилизации.

В научной фантастике такой объект упоминается не очень часто, но о нем много говорят в контексте классификации цивилизаций. Есть несколько вариантов классификаций, где цивилизации делят на три типа – которые используют энергии своей планеты, своей звезды и своей галактики.

Предполагается, что сферу Дайсона могут построить цивилизации второго типа, которые могут использовать энергию звезды. В последние несколько лет находили далекие звезды, сила свечения которых внезапно значительно снижалась, как будто какая-то оболочка не дает свету прорваться, что косвенно может намекать на наличие какого-то искусственного объекта вокруг.

Как рассказала Ольга Старинова, предложено несколько вариантов проекта Дайсона, когда звезду окружают непрерывной лентой или полностью закрывают ее сферой.

«Что касается сообщений о якобы обнаружении подобного, то выявлено, что у некоторых звезд в определенном диапазоне спектра излучение поглощается. Высказывают предположения, что это, скорее всего, плотное газопылевое облако, которое закрывает звезду. Чисто теоретически, это, конечно, может быть и каким-то искусственным объектом. Человечество пока даже не стало цивилизацией первого типа, чтобы полностью использовать ресурсы планеты, и далеко от того, чтобы строить подобные объекты вблизи своего Солнца», - считает Старинова.

Продолжение следует.

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