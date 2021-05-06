В одной руке бутылка, в другой пистолет: в Самаре молодые парни уже полгода терроризируют многоквартирный дом

Компания уже несколько лет собирается во дворе, а зимой алкодискотеки продолжаются в квартире Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре на улице Марии Авейде, 21 развернулась война между соседями. После заселения около пяти лет назад в квартиру своей матери Артема, соседи перестали спать по ночам, а бабушки боятся выйти во двор на лавочки.

В октябре прошлого года житель дома на улице Марии Авейде Михаил написал пост в твиттер, где попросил администрацию убрать со двора бесхозный автомобиль без номеров. Чиновники проверили информацию, но автомобиль не убрали, так как данный автомобиль препятствий не создает и не имеет признаки брошенного или аварийного состояния.

Позже Михаил узнал, кому принадлежит данное транспортное средство. Владельцем оказался его сосед – 28-летний Артем. С этого дня соседская война начала принимать новые обороты.

- Артем живет здесь более пяти лет со своей подругой. Как мне известно, они не прописаны в квартире, не являются собственниками. Все это время Артем собирает вокруг себя большие компании молодежи, которые ведут аморальный образ жизни, - рассказал Михаил.

Кроме того, что компания частенько собирается во дворе дома, где молодые люди отдыхают на алкогольных вечеринках до глубокой ночи. Соседи рассказывают, что маргиналы периодически ломают детскую площадку, вскрывают чужие подвальные помещения в доме, откуда крадут, что попадется под руку, так еще и угрожают соседям предметами, похожими на оружие.

Качели на детской площадке были выдернуты с корнем кем-то из компании маргиналов Фото: СОЦСЕТИ

- Законы для него не писаны. Мы пытались решить конфликт мирно, но Артем послал всех на три буквы, - говорит Михаил.

Соседям надоело жить в страхе в собственном доме и постоянно засыпать и просыпаться под громкие звуки музыки и криков из квартиры буйного соседа, поэтому было принято решение подключить сотрудников правоохранительных органов. Но ни сотрудники ГАИ, ни участковый не смогли найти управу на неадекватного соседа.

- Как только приехали люди в погонах, Артем начал устраивать театральное представление – «Я не делал, не знаю, кто сломал» и т. д. А как только полиция за порог – он опять в пляс, - рассказывает Михаил.

Соседи не теряли надежды, что смогут найти управу на неадекватного персонажа. А тем временем на улице похолодало, и компания вернулась продолжать алкотрипы в квартиру Артема.

- Каждый день там гудеж. Туда ходят и совсем молодые девчонки и мальчишки, лет по 13-17. Сегодня полиция отработала мой вызов по нарушению тишины, но надолго этого не хватило, - говорит Михаил.

Позже выяснилось, что Артем сделал своим друзьям дубликаты ключей от домофона и своей квартиры, чтобы они беспрепятственно могли гулять в любое время дня и ночи. Дом начал ходить ходуном.

- Они днем и ночью шныряют по лестницам, в подъезде дебоширят и кричат, - говорят испуганные соседи.

Жители дома на улице Марии Авейде не прекращали писать заявления в полицию и в администрацию, пытаясь найти защиту от неадекватного соседа и его компании. Но ни по одному нарушению не были заведены дела. Только в феврале соседям удалось доказать одно его преступление и дебоширу был выписан административный штраф.

Артем не идет на контакт ни с соседями, ни с полицейскими Фото: СОЦСЕТИ

Все это время гулянки в квартире Артема продолжались, а к весне молодежь опять вышли во двор. На майские праздники соседям уже стало по-настоящему страшно.

- Мы продолжаем жить всем двором как в тюрьме на поселении. Я вожу детей ночевать к бабушке, потому что уснуть из-за криков и музыки невозможно. Днём и ночью пьяная молодёжь катается на мотоциклах, машинах по детской площадке, жгут костры, орут, матерятся, мусорят, крушат все на своём пути, бегают с оружием в руках по подъезду. И никакой управы на них нет, - опубликована запись в твиттере от 4 мая 2021 года.

Как рассказали испуганные соседи, уже несколько дней пьяная компания гуляет у них во дворе. На замечания они не реагируют, от полиции убегают. По словам местных жителей у них есть предметы, похожие на пистолет и две винтовки, с которыми они разгуливают по подъезду и двору.

КП-Самара направила запрос на официальный комментарий в ГУ МВД по Самарской области. Полицейские ответили, что в настоящее время проводится проверка.

- 5 мая 2021 года в дежурную часть поступило заявление о том, что неизвестные (возможно несовершеннолетние), используют устройство, похожее на оружие во дворе дома на улице Марии Авейде. Сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются личности данных лиц, - сообщили КП-Самара полицейские.

В настоящее время неизвестно, что происходит в квартире Артема сейчас. На данном сообщении об использовании оружия лента Михаила в твиттере заканчивается. Хочется верить, что полицейские все же смогли найти управу на компанию дебоширов и в конце концов жители дома №21 на улице Марии Авейде смогут спать спокойно, а их дети больше не будут бояться выйти поиграть на детскую площадку.