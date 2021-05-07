«Он с каждой поездкой становился взрослее»: что известно о поисковиках, подорвавшихся на военном снаряде под Волгоградом

Паше (в первом ряду слева) очень нравилось заниматься поисками ФОТО: отряд "Память"

6 мая в Городищенском районе Волгоградской области произошла трагедия. Неподалеку от поселка Самофаловка произошел взрыв на высоте. Как оказалось, двое членов поискового отряда «Память» подорвались на снаряде времен Великой Отечественной войны. Оба получили смертельные травмы.

Личности погибших уже установлены. Они приехали в составе «Памяти» на раскопки. В группе было 15 человек, в том числе 11 подростков — все из поселка Новосергиевка Оренбургской области.

Одному из тех, кто подорвался на снаряде было всего 15 лет. Родители у него живут в Оренбурге. Мальчишка очень дружен со своей бабушкой. Именно с ней он часто и ездил на раскопки. Была вместе с ним она и в этот раз.

Дмитрий Самойлов был опытным водителем ФОТО: отряд "Память"

— Юноша состоял в отряде около четырех лет. Первое время помогал на кухне, потом постепенно стал участвовать в раскопках, с каждой поездкой он становился взрослее, — рассказал «КП-Самара» член отряда Олег Кулебякин.

Второй погибший — Дмитрий Самойлов состоит в «Памяти» уже около шести лет. У него остались сын, дочка и жена. В отряде он выполнял функции водителя. Сопровождал членов группы, возил обмундирование. Буквально всегда таскал инвентарь на своих плечах, потому что все увезти невозможно и зачастую приходилось добираться на поезде.

— Во время этой поездки ребята искали бойцов, — отметил Кулебякин.

После того, как поисковики обнаружили останки неизвестного солдата, и случилось ЧП. Взрыв произошел во время эксгумации.

Сейчас все работы поисковых отрядов в регионе прекращены. Губернатор Оренбургской области уже пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

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