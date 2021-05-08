Сергей Корниленко забил в прощальном матче. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» разгромили «Краснодар-2», а Сергей Корниленко не только попрощался с болельщиками, но и стал лучшим бомбардиром самарской команды в российской истории. Представляем вашему вниманию обзор матча 41 тура ФНЛ Крылья Советов – Краснодар-2, который прошел 8 мая 2021 года в Самаре.

«Крылья» вышли на этот матч без давления результата. Они уже чемпионы ФНЛ (после игры им вручили кубок и медали) и в следующем сезоне точно будут играть в Премьер-лиге. «Краснодар-2» же напротив, был весь на нервах – «быки» всего в одном балле от зоны вылета.

В этой встрече тренерский штаб самарцев дал отдохнуть большей части своих лидеров. Однако вышедшим футболистам было что доказывать, и они принялись это делать с первых минут.

В первом тайме в ворота «Краснодара-2» влетело три мяча. Первый записали на игрока южан Олега Исаенко. Хотя большую роль в этом взятии ворот сыграл Владислав Сарвели. Атакующий полузащитник самарцев переправлял мяч головой в сторону ворот, а футбольный снаряд угодил в защитника, после чего и залетел в сетку.

Сарвели в отсутствии на поле Ивана Сергеева (лучший бомбардир ФНЛ какое-то время наблюдал за матчем со скамейки запасных), взял на себя роль главного оружия «Крыльев» в атаке. Под занавес тайма он все-таки зажег свою фамилию на табло. Дмитрий Ефремов сделал точную передачу верхом прямо на ногу Сарвели, и Владислав не подкачал, в касание переправив мяч в ворота.

За три минуты до этого гола свой мяч забил Юрий Горшков. Голевой передачей отметился Владимир Полуяхтов.

Во втором тайме у «Крыльев» было несколько отличных моментов, чтобы забить четвертый. Особенно старался тот же Владислав Сарвели. Но, похоже, футбольные боги решили, что сегодня с него хватит. Игорь Осинькин это почувствовал и убрал Сарвели. Вместо него на поле вышел Иван Сергеев.

Пару раз лучший бомбардир ФНЛ проверял, на месте ли вратарь гостей Станислав Агкацев, но тот был надежен.

Именно Агкацев больше всех из игроков южан заслужил звание лучшего футболиста встречи. Он тащил все, что мог вытащить, его вины ни в одном пропущенном мяче нет.

Ничего не мог поделать Агкацев и когда в его ворота залетал четвертый. Егор Голенков стрелял вдоль ворот, мяч зацепил защитника «быков» Даниила Корнюшина и залетел в ворота – 4:0.

На 80-ой минуте свой 4о-ой гол в этом сезоне ФНЛ забил Иван Сергеев. Форвард «Крыльев» подхватил мяч после того, как его отбил защитник, и уложил футбольный снаряд прямо в угол ворот «Краснодара-2» - 5:0.

А на 82-ой минуте (за 8 минут до конца основного времени матча) под крики болельщиков вышел Сергей Корниленко. Тут же белорусский форвард заставил «Солидарность Арену» сходить с ума. Он забил с передачи Ивана Сергеева - 6:0.

Мяч в прощальном матче сделал Корниленко лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории. Сергей обогнал Андрея Каряку.

Самарцы громят «Краснодар-2» 6:0, набирают 98 очков и забивают 99 мячей за сезон. Теперь впереди финал Кубка России против «Локомотива». Он пройдет в среду, 12 мая, в Нижнем Новгороде.