В Самаре встретили 76-й День Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отпраздновали День Победы 9 мая 2021 года. На площади Куйбышева прошел торжественный Парад Победы, в парках скверах - торжественные мероприятия. Показываем, как Самара праздновала День Победы в честь 76-летней годовщины торжества над фашистской Германией.

Главное действие развернулось на площади Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зрители начали собираться на трибунах задолго до начала самого действа. Пригласительные получили примерно 12-13 тысяч человек: были и свободные места - через одно, все по эпидемиологическим нормам. На трибунах оказались и взрослые, и дети. Не было только ветеранов.

В этом году на трибунах нет ветеранов - но все равно их незримое присутствие легко почувствовать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель челновершинского отделения СРОО СРООВ «Союз десантников и подразделений специального назначения» Рустам Нишанов сегодня на трибуне, хотя в предыдущие годы он сам шагал в строю по площади. Он признается: волнительно и там, и здесь. По эту сторону все равно переживаешь за ребят, которые сейчас там чеканят шаг практически без права на ошибку.

Рустам Нишанов сегодня смотрит парад с трибун Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Я получил огромное удовольствие от этого праздника. Я всегда был в строю, но сегодня представилась возможность посмотреть с другой стороны на это. К сожалению, очень мало осталось ветеранов Великой Отечественной войны. И на трибунах их заменяют ветераны других боевых действий. Мы на их примерах учились, а теперь уже на нашем примере учатся дети. А они... они будут гордиться нами так же, как мы гордились всегда ими.

А жизнь все равно побеждают! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад начинался в 10.00. И первыми на площади появилась знаменная группа - под звон колоколов и звуки марша "Вставай страна огромная" в исполнении военного оркестра.

Военный оркестр отвечал за торжественное настроение на площади! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурашки по коже - это почувствовали все зрители.

Знаменная группа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После этого на площадь выезжает командующий Парадом Павел Олексюк. Он останавливается у каждой парадной коробки и поздравляет участников праздника. Они отвечают троекратным ура.

Командующий парадом полковник Павел Олексюк отчитывается о готовности расчетов к Параду перед командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Андреем Колотовкиным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Павел Олексюк докладывает о готовности к Параду. Начальники поднимаются на трибуну а на площади все приходит в движение.

Молодые парни знают, что за ними наблюдают сотни тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто-то в строю улыбается, кто-то предельно серьезен. Для каждого участника Парада это шествие - повод для непередаваемой гордости. Они знают, что за ними наблюдают земляки, родные, друзья. Ошибиться нельзя.

Для военнослужащих оказаться в строю - огромная честь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аккуратная форма, ордена. Чести прошагать в парадном строю удостаиваются только самые лучшие.

Военные демонстрируют экипировку солдата будущего "Ратник" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На солдатах экипировка "Ратник" - форма солдата будущего. В современный комплект входят системы навигации, ночного видения, мониторинга психологического состояния бойца, суперпрочная броня, наборы систем жизнеобеспечения. Создатели уверены, что такая экипировка сможет на равных соперничать с другими оснащениями солдат будущего.

В строю - МЧСовцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы идет по площади Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По площади шагают не только военные. Это и сотрудники подразделений МЧС, Росгвардии.

Кто-то шагал так активно, что оставил половину подошвы на плацу. Но строй не сбился ни на миллиметр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В голубых беретах идут десантники. Кто-то из предыдущих коробок потерял подошву обуви - так чеканили шаг. Но строй не сбился даже на миллиметр!

Женщины-военнослужащие служат в медицинских частях, частях связи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В строю и женщины-военнослужащие. Они служат в войсках связи, медицины.

В строю настоящие красавицы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открывает Парад отряд барабанщиц Юридического университета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Красавицы-барабанщицы из Юридического института каждый год возглавляют Парад.

Юнармейцы счастливы оказаться на площади вместе со старшими товарищами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для юнармейцев это просто подарок судьбы. Ребята готовились к этому Параду не одну неделю -а до этого - не один месяц. Каждый из них признается, что посвящает это шествие своим родным, пережившим войну.

По площади шагают кадеты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Танк Т-34 на площади Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площади появляется техника. Танк Т-34, легендарный образец вооружения еще советских времен, одного из самых активных участников Великой Отечественной войны, встречают аплодисментами. Он не поедет по улицам, а сразу паркуется около площади.

Т72Б3 - простые и очень многочисленные танки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот младшие братья легендарного танка - Т2Б3. Массовое вооружение.

На Парад приглашают лучших в военной подготовке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БТР - самые распространенные на фронте машины.

Самоходная гаубица - устрашающий образец российского вооружения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот такая махина выглядит действительно устрашающе.

Система "Град" - ближжайшая родственница легендарной "Катюши" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помните легендарную "Катюшу", которой так боялись немцы? Так вот "Грады" и "Ураганы" - ближайшие ее родственники.

Интересные образцы сохранили энтузиасты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад завершается. И на площади уже образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, заботливо восстановленные энтузиастами.

Самолеты из Челябинска стремительно промчались прямо над площадью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Над площадью же пролетают Су-34 и Миг-31 - стремительные, как птицы, из Челябинска.

Военный оркестр исполняет патриотические и жизнеутверждающие песни.

Дети облепили грозную технику. Такой маленький символ того, что жизнь всегда побеждает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад заканчивается и все устремляются на выставку военной техники. Дети облепили грозные машины и с удовольствием фотографируются с военными.

Военная техника рассредоточилась по центру города Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Техника рассредоточилась по всему центру города. Жители отправляются гулять по набережной и по площади Славы.

А на площади Славы показывают имена из Бессмертного полка Самарской области Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А на площади Славы горит вечный огонь и около него в карауле стоят кадеты. А на экране сменяют друг друга имена участников самарского бессмертного полка.

Облака над площадью Славы Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Празднование продолжится и вечером. Напоминаем, что в 22.00 под площадью Славы прогремит салют из специальных установок. Зрителей просят соблюдать масочный режим.