В Самаре встретили 76-й День Победы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре отпраздновали День Победы 9 мая 2021 года. На площади Куйбышева прошел торжественный Парад Победы, в парках скверах - торжественные мероприятия. Показываем, как Самара праздновала День Победы в честь 76-летней годовщины торжества над фашистской Германией.
Главное действие развернулось на площади
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Зрители начали собираться на трибунах задолго до начала самого действа. Пригласительные получили примерно 12-13 тысяч человек: были и свободные места - через одно, все по эпидемиологическим нормам. На трибунах оказались и взрослые, и дети. Не было только ветеранов.
В этом году на трибунах нет ветеранов - но все равно их незримое присутствие легко почувствовать
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Председатель челновершинского отделения СРОО СРООВ «Союз десантников и подразделений специального назначения» Рустам Нишанов сегодня на трибуне, хотя в предыдущие годы он сам шагал в строю по площади. Он признается: волнительно и там, и здесь. По эту сторону все равно переживаешь за ребят, которые сейчас там чеканят шаг практически без права на ошибку.
Рустам Нишанов сегодня смотрит парад с трибун
Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
- Я получил огромное удовольствие от этого праздника. Я всегда был в строю, но сегодня представилась возможность посмотреть с другой стороны на это. К сожалению, очень мало осталось ветеранов Великой Отечественной войны. И на трибунах их заменяют ветераны других боевых действий. Мы на их примерах учились, а теперь уже на нашем примере учатся дети. А они... они будут гордиться нами так же, как мы гордились всегда ими.
А жизнь все равно побеждают!
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Парад начинался в 10.00. И первыми на площади появилась знаменная группа - под звон колоколов и звуки марша "Вставай страна огромная" в исполнении военного оркестра.
Военный оркестр отвечал за торжественное настроение на площади!
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мурашки по коже - это почувствовали все зрители.
Знаменная группа
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
После этого на площадь выезжает командующий Парадом Павел Олексюк. Он останавливается у каждой парадной коробки и поздравляет участников праздника. Они отвечают троекратным ура.
Командующий парадом полковник Павел Олексюк отчитывается о готовности расчетов к Параду перед командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией Андреем Колотовкиным
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Павел Олексюк докладывает о готовности к Параду. Начальники поднимаются на трибуну а на площади все приходит в движение.
Молодые парни знают, что за ними наблюдают сотни тысяч человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кто-то в строю улыбается, кто-то предельно серьезен. Для каждого участника Парада это шествие - повод для непередаваемой гордости. Они знают, что за ними наблюдают земляки, родные, друзья. Ошибиться нельзя.
Для военнослужащих оказаться в строю - огромная честь
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Аккуратная форма, ордена. Чести прошагать в парадном строю удостаиваются только самые лучшие.
Военные демонстрируют экипировку солдата будущего "Ратник"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На солдатах экипировка "Ратник" - форма солдата будущего. В современный комплект входят системы навигации, ночного видения, мониторинга психологического состояния бойца, суперпрочная броня, наборы систем жизнеобеспечения. Создатели уверены, что такая экипировка сможет на равных соперничать с другими оснащениями солдат будущего.
В строю - МЧСовцы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Росгвардейцы идет по площади
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По площади шагают не только военные. Это и сотрудники подразделений МЧС, Росгвардии.
Кто-то шагал так активно, что оставил половину подошвы на плацу. Но строй не сбился ни на миллиметр
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В голубых беретах идут десантники. Кто-то из предыдущих коробок потерял подошву обуви - так чеканили шаг. Но строй не сбился даже на миллиметр!
Женщины-военнослужащие служат в медицинских частях, частях связи
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В строю и женщины-военнослужащие. Они служат в войсках связи, медицины.
В строю настоящие красавицы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Открывает Парад отряд барабанщиц Юридического университета
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Красавицы-барабанщицы из Юридического института каждый год возглавляют Парад.
Юнармейцы счастливы оказаться на площади вместе со старшими товарищами
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Для юнармейцев это просто подарок судьбы. Ребята готовились к этому Параду не одну неделю -а до этого - не один месяц. Каждый из них признается, что посвящает это шествие своим родным, пережившим войну.
По площади шагают кадеты
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Танк Т-34 на площади
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На площади появляется техника. Танк Т-34, легендарный образец вооружения еще советских времен, одного из самых активных участников Великой Отечественной войны, встречают аплодисментами. Он не поедет по улицам, а сразу паркуется около площади.
Т72Б3 - простые и очень многочисленные танки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
А вот младшие братья легендарного танка - Т2Б3. Массовое вооружение.
На Парад приглашают лучших в военной подготовке
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
БТР - самые распространенные на фронте машины.
Самоходная гаубица - устрашающий образец российского вооружения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вот такая махина выглядит действительно устрашающе.
Система "Град" - ближжайшая родственница легендарной "Катюши"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Помните легендарную "Катюшу", которой так боялись немцы? Так вот "Грады" и "Ураганы" - ближайшие ее родственники.
Интересные образцы сохранили энтузиасты
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Парад завершается. И на площади уже образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, заботливо восстановленные энтузиастами.
Самолеты из Челябинска стремительно промчались прямо над площадью
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Над площадью же пролетают Су-34 и Миг-31 - стремительные, как птицы, из Челябинска.
Военный оркестр исполняет патриотические и жизнеутверждающие песни.
Дети облепили грозную технику. Такой маленький символ того, что жизнь всегда побеждает
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Парад заканчивается и все устремляются на выставку военной техники. Дети облепили грозные машины и с удовольствием фотографируются с военными.
Военная техника рассредоточилась по центру города
Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Техника рассредоточилась по всему центру города. Жители отправляются гулять по набережной и по площади Славы.
А на площади Славы показывают имена из Бессмертного полка Самарской области
Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
А на площади Славы горит вечный огонь и около него в карауле стоят кадеты. А на экране сменяют друг друга имена участников самарского бессмертного полка.
Облака над площадью Славы
Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
Празднование продолжится и вечером. Напоминаем, что в 22.00 под площадью Славы прогремит салют из специальных установок. Зрителей просят соблюдать масочный режим.