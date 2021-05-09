В Самаре генерал спел для героя-танкиста, отметившего 95-летие в День Победы

Генерал и губернатор спели для 95-летнего героя-танкиста в его день рождения 9 мая. Фото: ЦВО

9 мая 2021 года в Самаре, как и во всей стране, отмечают 76-ую годовщину со Дня Великой Победы. Вспоминает в этот день своих однополчан-фронтовиков и герой-танкист, водитель того самого легендарного Т-34 Николай Тарасов. Вот только 9 мая у него не один праздник, а как минимум два. Вместе с Днем Победы отмечает Николай Кузьмич свой день рождения - в этом году ветерану исполнилось 95 лет. Юбилей он встречал не только в компании родных, детей и внуков. В гости к фронтовику пришёл целый парад - мини-копия того, что проходил в этот день на площади Куйбышева.

Фотография с героем. Фото: ЦВО

- Жаль, что вы в этот день не смогли прийти на Парад, но видите - Парад пришел к вам. От души желаю вам счастья, здоровья и благополучия. С Днем Победы, - лично поздравил ветерана генерал-лейтенант, командующий 2-й общевойсковой армией Андрей Колотовкин. В пресс-службе ЦВО особенно подчеркнули, что к мероприятию готовились тщательно: вакцинацию прошли и участники праздника, и ветеран.

- Слава герою победителю Тарасову Николаю Кузьмичу, - раздался клич в тихом дворе. И не ожидавший такого подарка ветеран не смог сдержать слез, когда мимо него прошли строем молодые парни, также готовые до последнего защищать Родину - по примеру своих предков.

Юбиляра поздравили все присутствовавшие. Фото: ЦВО

Подарком танкисту стали победные песни. Под строки произведения "Шел солдат" Николай Кузьмич заметно загрустил, вспоминая всех друзей, которых и ему довелось потерять. "Волжские казаки" так душевно исполняли песни, что к ним присоединились и все присутствующие. Генерал-лейтенант Андрей Колотовкин сначала начал подпевать песне "Последний бой", а потом и вовсе вместе с губернатором Дмитрием Азаровым вышел на сцену с микрофоном и исполнил для танкиста-героя песню "День Победы".

- Для меня большая честь в этот святой для каждого из нас день — День Победы- поздравить вас еще и с юбилеем. Я хочу сказать слова признательности вам лично, всему поколению победителей за то, что вы сделали для всех нас, сохранив саму жизнь на нашей Самарской земле, для нашей великой Родины, для Советской страны, для России, - обратился Дмитрий Азаров к ветерану.

95--летний ветеран Николай Тарасов в годы войны служил танкистом, водил легендарный танк Т-34, который и сегодня открывал "техническую" часть военного парада. Весной 1945 года парню было всего 19 лет. В начале апреля 1945-го года в составе своего корпуса Николай Тарасов пробивался к Вене. Но до столицы Австрии он не дошел совсем немного – во время боевой разведки он получил ранение, когда его танк подорвался на мине. Радист-пулеметчик, который был вместе с ним, погиб на месте, А Николай Кузьмич встретил День Победы в госпитале Будапешта. Узнал о победе от медсестры, которая буквально влетела в палату и прокричала: «Война кончилась!»

Ветеран награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, орденом Славы, многочисленными боевыми и памятными юбилейными медалями.

Ветеран не ожидал такого внимания. Фото: ЦВО

«Благодаря вам мы говорим по-русски!»

Военные в Самарской области устроили еще несколько мини-концертов для ветеранов и тружеников тыла. Военнослужащие побывали в гостях у 97-летнего Сергея Лобачева, 95-летней Олимпиады Бондаревой, 90-летнего Ивана Чертовских, 93-летней Анны Ведениной и у Рафхата и Фаризы Абдуловых, семьи фронтовиков.

- Спасибо вам огромное и низкий поклон за победу над фашизмом! Благодаря вам по-русски разговариваем! Мы независимы, мы счастливы! Вам большое спасибо, что завоевали для нас свободу! – поблагодарили военные ветеранов.

Военный оркестр на духовых и ударных инструментах сыграл попурри из маршей песен «День победы», «Синий платочек» и «На безымянной высоте». Ветеранам военнослужащие вручили цветы и подарки.

Слушая оркестр, ветераны и труженики тыла не сдерживали слез. Посмотреть мини-концерты выходили целыми подъездами, но держались в сторонке, как бы не решаясь тревожить ветеранов.