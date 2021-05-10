В Самарской области продлевают ограничения из-за коронавируса

В Самарской области продлевают самоизоляцию для пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки 94 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Больше всего заболевших в Самаре (34) и в Тольятти (27).

Несмотря на то, что за сутки стали выявлять менее ста заразившихся, летальных случаев по-прежнему много. Зафиксировано еще 15 смертей. Умерли восемь мужчин в возрасте от 50-ти до 93-х лет и семь женщин от 67-ми до 94-х лет. Все имели сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 62 579 человек, из которых выздоровели 59 747. Среди заразившихся умерли 1 615 человек.

В регионе продолжают действовать ограничения. До конца мая продлена самоизоляция для граждан старше 65-ти лет. Выходить из дома им можно только чтобы сходить в магазин или поликлинику, а также погулять с домашними животными или заняться спортом на свежем воздухе.

Кроме того, еще на две недели продлили запрет подросткам на посещение торговых центров без взрослых.