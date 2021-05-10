Самарский предприниматель Ольга Шевченко может стать кандидатом от партии «Новые люди»

Претенденты на депутатские места – известные региональные активисты Фото: предоставлено партией «Новые люди».

Партия «Новые люди» продолжает подготовку потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы. Очередной, уже второй за месяц, обучающий курс проходит в эти дни в Москве. Претенденты на депутатские места – известные региональные активисты. Именно на них партия делает основную ставку. Готовят будущих депутатов опытные политтехнологи и медиа-менеджеры.

Партия без радикальных настроений

В этом раунде Самару представляет предприниматель Ольга Шевченко. Она известна жителям нашего города по своему бизнесу в Instagram. Её читают более 230 тысяч человек, а количество клиентов только растёт.

«Мне посчастливилось стать членом жюри от партии «Новые люди» на проекте «Марафон идей». Я получила массу позитива, вдохновилась командой парии и поняла: это моё. Мне импонирует, что это партия без радикальных настроений, без агрессивной политики. Я увидела что здесь помогают молодым бизнесменам, их проектам, идеям. В команде можно сделать намного больше, чем одному. А в такой большой команде — ещё больше! У меня очень много креативных проектов в блокноте. Они ждали несколько лет этого момента, и вот он настал», — говорит Ольга Шевченко.

Ольга была членом жюри от партии «Новые люди» на проекте «Марафон идей» Фото: предоставлено партией «Новые люди».

«Я предвзято относилась к семинарам и тренингам. А тут я попадаю к таким спикерам, политтехнологам, которые корректируют поведение, имидж самым известным людям в стране и в мировой политике. Теперь нужно всё переварить, переосмыслить и начать действовать», — добавила предпринимательница.

Опора на регионы

Чтобы закрепить свои позиции в регионах, «Новые люди» делают ставку именно на местных, а не московских кандидатов. По мнению экспертов, такая стратегия оправдана и добавит партии шансов на победу.

«Новые люди» делают ставку на лидеров общественного мнения. Тех, кто уже сейчас привлекает внимание властей к местным проблемам. Аудитория у таких активистов часто даже больше, чем у традиционных СМИ. Это позволит партии привлечь внимание аполитичных людей – тех, кто раньше никогда не ходил на выборы. Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в региональные парламенты. Тогда «Новые люди» взяли в среднем 7-8% голосов избирателей. На выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон», — считает политолог Валентин Бианки.

Партии не нужны те, кто обещает трудиться, не покладая рук, как только окажутся в парламенте Фото: предоставлено партией «Новые люди».

«Новые люди» подчёркивают, что берут в кандидаты тех, кто уже что-то делает.

«Космонавтов, артистов, шоуменов мы оставим другим. Нас будут представлять свободные люди из краёв, областей и республик России, которые хотят реальных перемен в стране. Нам не нужны те, кто обещает трудиться, не покладая рук, как только окажется в парламенте. С нами придут те, кто работают уже сегодня. Этим людям нужно не “кресло” в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну», — заявил в эфире канала НТВ Александр Даванков, заместитель председателя партии «Новые люди».

Ажиотаж в СМИ вызвало заявление экс-мэра Якутска – Сарданы Авксентьевой – о том, что она будет баллотироваться от «Новых людей» Фото: предоставлено партией «Новые люди».

За месяц до начала предвыборной кампании в Госдуму партия уже представила нескольких интересных кандидатов. Ажиотаж в СМИ вызвало заявление экс-мэра Якутска – Сарданы Авксентьевой – о том, что она будет баллотироваться от «Новых людей». Кроме того, она заняла пост советника лидера партии и теперь принимает участие в подготовке кандидатов — проводит для них семинары на тему «Как стать народным политиком». К команде «Новых людей» также присоединился бывший зампред «Партии роста» Александр Хуруджи.