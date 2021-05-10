Впервые в истории самарцам устроили 20-минутный салют ко Дню Победы

За происходящим в небе самарцы следили, затаив дыхание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 мая в честь 76-летия со Дня Победы в Самаре запустили, пожалуй, самый длительный и зрелищный салют за всю историю – по словам очевидцев, он длился 20 минут.

- Это было просто вау! – делятся эмоциями самарцы.

Салюты выпускали с трех барж, которые стояли на Волге перед четвёртой набережной Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первые залпы в воздух под восхищенные крики собравшихся на набережной горожан дали в 22.00. Следующие 20 минут небо над Волгой то и дело раскрашивалось в самые разные цвета. Всего в воздух в тот вечер выпустили более 600 разнообразных фейерверков.

В воздух выпустили более 600 разнообразных фейерверков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В небо было выпущено почти в два раза больше фейерверков, чем в предыдущие годы, - говорят военные, которых задействовали в мероприятии. - Для проведения салюта были привлечены 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ» 2-й общевойсковой армии. Они были размещены на трех баржах, которые стояли на реке Волге перед четвёртой набережной Самары.

Такого количества народа в одном месте уже давно не собиралось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Люди сидели на склоне, как в Барселоне какой-нибудь, такого количества народу в одном месте уже давно не помню, - рассказывают самарцы.

Чтобы обеспечить меры безопасности, вход к Ладье организовали в одном месте, что оказалось не слишком удобно для гуляющих. У всех спрашивали маски, но, проходя дальше, народ в основном их снимал.

Многие самарцы не решились ехать в город, поэтому салют смотрели онлайн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Те, кто не решился ехать в город, смотрели салют в разнообразных онлайн трансляциях.

- Это просто потрясающе! – писали зрители в комментариях. – Отдельное спасибо за колокольный звон, на салют смотрели, как завороженные.