«Фаланги пальцев практически оторваны, ноги не двигаются»: самарец заступился за девушку и едва не погиб

Двое автомобилистов не смогли проехать мимо паренька, который нуждался в помощи. Фото: vk.com/samnovosti

Сегодня в Самаре двое молодых людей спасли парнишку, который по неизвестным причинам оказался на проезжей части оживленной дороги – дублера Московского шоссе. Тот выглядел как пьяный: с трудом шевелил руками и ногами, не мог встать, его одежда была испачкана, в том числе кровью.

Большинство проходили и проезжали мимо, старательно не замечая этого человека. Притормозил лишь один автомобиль, внутри сидели парень с девушкой. Он остановились, чтобы узнать, что случилось и не нужна ли помощь. В ответ услышали: «У меня пулевое ранение».

- Он был весь в крови, глаза залиты содержимым перцового балончика, фаланги пальцев практически оторваны, ноги почти не двигаются, - описывают паренька очевидцы.

На место вызвали полицию и «Скорую помощь», а пока пострадавшему помогали хотя бы обработать раны и остановить кровь, он рассказал такую историю:

- Я вышел из общежития и заметил, что какие-то парни пристают к девушке, она кричала и звала на помощь. Я попытался отогнать парней, но те прыснули перцовым баллончиком мне в лицо и стали избивать меня. Я смог убежать от них, но получил выстрел вдогонку.

Приехавшие по вызову полицейские поговорили с самим пареньком, а также с парой, которая ему помогла, после этого медики увезли его в больницу.

Теперь стражам порядка предстоит выяснить, правдива ли та история, что им рассказали, и если да – то кто те люди, которые сначала приставали к девушке, а потом палили из оружия по ее защитнику.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

- 10 мая в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что на проезжей части Московского шоссе находится мужчина с различными травмами, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в ГУ МВД Росссии по Самарской области. - По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Мужчина был направлен в медицинское учреждение, его личность устанавливается, проводится проверка.