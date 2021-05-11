17 погибших за сутки: что творит коронавирус в Самарской области

Ковид часто обостряет другие тяжелые заболевания, которые есть у пациента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 2,5 млн анализов на коронавирус провели в Самарской области с начала пандемии, чуть больше шести тысяч – за прошедшие сутки.

Лабораторные исследования выявили 98 новых случаев ковида среди жителей региона. Такая тенденция – к выявлению менее, чем сотни новых пациентов – в регионе держится уже почти неделю. В последний раз за сотню количество положительных анализов на COVID-19 «переваливало» 4 мая – тогда регистрировалось 139 фактов.

За последние сутки из 98 случаев положительных тестов на ковид 29 приходятся на Самару, 24 – на Тольятти. Далее по региону заболевшие «распределились» следующим образом: по 8 человек – в Новокуйбышевске и Сызрани, 7 –в Кинеле, по три в Отрадном, Похвистнево и Пестравском районе, по два – Октябрьске, Красноярском и Кинельском районах и по одному – в Красноармейском, Челно-Вершинском, Нефтегорском районе, Кинель-Черкасском, Алексеевском, Кошкинском и Елховском районах.

За прошедшие сутки в регионе также подтверждено 17 смертей от коронавируса и сопутствующих заболеваний, таким образом общее число погибших к сегодняшнему дню достигло 1632.

- За сутки скончались пациенты в возрасте от 45 до 93 лет, - рассказали в оперативном штабе региона. – Ковид вызвал у них осложнения по другим серьезным заболеваниям – эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания и почек.

Из-за эпидемиологической обстановки в Самарской области режим самоизоляции для тех, кто старше 65 лет, продлили до конца мая. Плюс подросткам по-прежнему нельзя находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых.

Все жители региона должны носить маски в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и других местах массового скопления народа.