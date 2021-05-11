«Дети в окно выпрыгивают, все бегут»: опубликовано видео со стрельбы в школе в Казани

ЧП у школы № 175 вызвало настоящий переполох в городе ФОТО: Лерика Сунгатуллина Фото: СОЦСЕТИ

Страшная трагедия разыгралась в Казани 11 мая. На школу № 175 на улице Файзи совершено вооруженное нападение. По последним данным, погибли 11 человек — ученики и один из преподавателей. Подозреваемый — 19-летний Ильназ Галявиев — уже задержан.

В социальных сетях очевидцы активно публикуют фото и видео с места событий. Одно из них попало в распоряжении «Комсомолки». Кадры шокируют.

— У нас школа напротив, что-то взорвалось. Дымище такое было, — говорит местная жительница, разместившая ролик в сети. — Сейчас дети все в окно выпрыгивают. Все бегут. Господи, господи! Там кто-то стреляет.

Запись выглядит страшно. В какой-то момент слышно, что начали раздаваться выстрелы. Какая-то девушка, видимо, пытаясь спасти, решила спрыгнуть из окна третьего этажа и получила серьезные травмы.

Пострадавших 32 человека. Многих уже доставили в реанимацию. Из здания школы всех эвакуировали.

По предварительной информации, Галявиев закончил именно эту школу несколько лет назад. Ученики рассказывают, что отношения у него с окружающими были не самые лучшие.

Как считают оперативники, первой жертвой стрелка стал охранник. Потом он открыл огонь по учительнице, а затем начал стрелять по ученикам в коридоре. За жизнь пострадавших сейчас борются врачи.

Работа на месте происшествия продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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