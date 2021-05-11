Что известно о стрельбе и взрыве в школе в Казани. Главное

Школьникам пришлось прыгать из окон.

За вопиющим ЧП в Казани сейчас следит вся Россия: утром 11 мая в здании гимназии №175 неизвестный устроил стрельбу, затем раздался взрыв.

Что произошло

Сейчас уже известно о нападавшем, это 19-летний Ильназ Галявиев, он четыре года назад закончил именно эту школу. Он с автоматическим оружием, которые было зарегистрировано на него, пришел сюда, прошел через главный вход и сразу начал стрелять - сначала в охранника, затем в учительницу, которая попалась навстречу. Уже после этого он начал расстреливать учеников.

Почему школьники прыгали из окон

Уже тогда происшествие стало достоянием гласности. Люди, которые проходили рядом, услышали звуки взрывов и стрельбы, дети выпрыгивали из окон, во двор бежали их родители. Все происходящее сняли на видео. Учителя пытались защитить детей: журналисту "КП-Казань" школьники рассказали:

«Учительница закрыла дверь. Мы сначала схватились за стулья, начали их таскать, не знали, что делать, а потом начали прыгать в окна. Мы на первом этаже. Тех, кто выше спасали по лестницам».

Что еще происходило в школе, узнал журналист сайта kp.ru.

- Когда мы вышли, школа была вся вдребезги, первый этаж взорвали полностью. Там ни одного живого места не осталось. Второй этаж тоже разрушен. Стекла выбиты, стены сломаны, - поделились эмоциями ребята.

Стрелка арестовали

Стрелка удалось арестовать. 19-летний студент одного из казанских вузов, сам выбежал на улицу и попытался скрыться, но его задержали полицейские. Им он сообщил, что хотел "доказать, что он бог" и ненавидит людей. Теперь парня ждет психиатрическая экспертиза. Также он рассказал, что якобы заложил бомбу у себя дома, где прописан. На место выехала бригада саперов, жителей здания на улице Туганлык эвакуировали, но в квартире ничего опасного не нашли.

Сколько стрелков было?

Изначально появилась информация об еще одном стрелке, который забаррикадировался на четвертом этаже и его пришлось ликвидировать. Сейчас ГУ МВД по Татарстану опровергло эти данные. По словам полицейских, стрелок был один.

- Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов. Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Количество погибших при стрельбе в школе в Казани 11 мая 2021 года

По последним данным, которые озвучил президент Республики Рустам Минниханов в результате стрельбы и взрыва в школе в Казани погибли три девочки и четыре мальчика. Двое из них разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. Также в больнице скончалась учительница. Сейчас в больнице находятся 16 человек. Всего пострадали 20.

Также в министерстве образования республики сообщили, что в других школах никто не стреляет, все появившиеся в соцсетях сообщения - это фейки. Двух человек, которые эту ложную информацию распространяли, уже задержали.

Школы закрыты, объявлен траур

Сейчас во всех школах Казани отменены занятия во вторую смену, в республике введен режим КТО, чтобы обеспечить максимальную безопасность всех учащихся.

Рустам Минниханов отметил, что всем семьям пострадавших и погибших школьников окажут необходимую материальную помощь. Школе помогут с ремонтом. МЧС открыло горячую линию психологической помощи: +7 (843) 288-45-67. Сейчас психологи работают и со всеми школьниками, которые стали непосредственными участниками трагедии. После стрельбы в школе 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

Ильназа задержали, но с полицией он разговаривал самоуверенно Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Кто такой Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе в Казани

Про самого преступника пока известно немного. Он задержан, сейчас его допрашивают в полиции. В школе он уже не учился, был студентом четвертого курса института управления, по предварительной информации - учился на специалиста IT. Буквально за несколько дней до страшного ЧП завел канал в телеграме с названием "Бог", где было всего четыре подписчика. Там он и писал о своей ненависти к людям и планах.