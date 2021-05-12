Меньше ста заболевших, но много смертей: коронавирус в Самарской области на 12 мая 2021 года

Последние новости о коронавирусе на 12 мая 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Публикуем наш ежедневный дайджест по коронавирусу в Самарской области. В Самарской области, по данным на 11 мая, коронавирус подтвердился у 62 773 местных жителей. В последние дни количество заболевших в сутки уменьшается, а смерти, наоборот, растут.

Так, за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 96 человек. За сутки больше всего заболевших было зарегистрировано в Тольятти – 31 случай. В Самаре 22 новых заболевших, в Новокуйбышевске – 10, а в Сызрани 9 человек заболели коронавирусом за сутки.

Традиционно, большинство заболевших (79) были выявлены при осмотре с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония. 17 человек были удивлены своему диагнозу, ведь никаких клинических проявлений болезни у них не было.

За последние сутки диагноз был снят у 93 пациентов, а вот 15 человек спасти не удалось. Среди скончавшихся три женщины 41,62, 82 лет и двое мужчин 51 и 93 года, которые при жизни страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Двое мужчин 64 и 85 лет, а также 82-летняя женщина, которые при жизни не имели сопутствующих заболеваний. Четверо мужчин в возрасте от 47 до 83 лет и две женщины 75 и 84 лет, у которых были проблемы с сердцем. А также от последствий коронавируса скончалась 64-летняя пациентка с болезнью сердца и печени.

На данный момент, общее количество летальных случаев в Самарской области составляет 1647 с начала пандемии.

Несмотря на то, что количество суточных заболевших снижается, власти региона не торопятся снимать действующие коронавирусные ограничения. Так, самоизоляция для граждан 65+ и запрет на посещение ТЦ подростками без взрослых были продлены до 24 мая.

В Самаре продолжают следить еще за одним введенным правилом – ношение масок в общественных местах. Контролирующие органы ежедневно проводят рейды в торговых центрах, магазинах, общественном транспорте на предмет выявления нарушителей.

С начала дачного сезона проверки начали проводить также в сезонных автобусах, которые следуют на дачи и на кладбища. Так, за минувшие праздничные дни были выявлено трое злостных нарушителей масочного режима. Им были выписаны административные протоколы, а позже суд установит размер штрафа.