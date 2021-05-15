«Затормозил за пять метров до обрыва»: как водитель троллейбуса спас десятки людей на мосту, который протаранил сухогруз

Сухогруз протаранил пролет моста. Фото: историческая-самара.рф

15 мая 1971 года в Куйбышеве произошло одно из самых крупных ЧП за всю историю города. Грузовой теплоход «Волго-Дон-12» протаранил мост через Самарку. В результате бетонная плита перекрытия рухнула на судно, погибла жена судового электрика, а капитан остался инвалидом. Но жертв могло быть во много раз больше – в это время по мосту ехал троллейбус, набитый пассажирами. Только мгновенная реакция водителя, Александра Раппопорта, помогла ему вовремя нажать на тормоз, остановить троллейбус буквально в пяти метрах от пропасти и спасти находящихся в салоне людей.

Половодье, арки и балласт

Трагедия произошла теплым субботним вечером 15 мая 1971 года. Ее виновник – грузовой теплоход «Волго-Дон-12» - прибыл в новую бухту Куйбышевского речпорта накануне. Эта бухта находилась непосредственно около моста через Самарку.

- Теплоход был приписан к пароходству в Горьковской области. Он доставил в порт Куйбышева 5230 тонн угля и встал на разгрузку. После этого судно должно было идти порожняком за новым грузом в Тольятти, - рассказывает самарский краевед, автор портала историческая-самара.рф Валерий Ерофеев.

Грузовым теплоходом командовал капитан Борис Миронов. Закончив разгрузку около пяти часов вечера, он оценил обстановку и решил, что опасается выходить из бухты самостоятельно – причалы находились слишком близко к мосту. Ситуацию осложняло быстрое течение из-за весеннего половодья, а также полукруглые арки моста – чтобы «вписаться» в проем, надо было немало постараться.

Арочные пролеты моста осложняли прохождение судов. Фото: историческая-самара.рф

- Капитан Миронов решил не рисковать совершить такой маневр самостоятельно и запросил помощь буксировщика- толкача - 600-сильного «Алексея Жихарева» под командованием капитана Петра Сазонтова, - рассказывает Валерий Ерофеев.

Буксир и пароход начали маневр около семи часов вечера. Однако так торопились скорее завершить его до наступления темноты, что не договорились толком о совместных действиях. К тому же Миронов забыл сообщить коллеге о важном нюансе – из-за свирепствовавшей тогда вспышки холеры санитарная служба запретила ему забирать речную воду в балласт. Так что сухогруз оказался на полторы тонны легче, чем нужно, в результате его управляемость сильно снизилась. Это и сыграло роковую роль в последующей трагедии.

Плита рухнула на рубку и каюты

Поначалу все шло хорошо, сцепка из парохода и буксира подошла к мосту и почти миновала его, однако в этот момент корму сухогруза начало сильно сносить течением вбок – прямо к левой опоре моста.

Судно снесло быстрым паводковым течением. Фото: историческая-самара.рф

- В тот вечер я был дежурным диспетчером речного порта, - рассказал журналисту «КП-Самара» бывший замдиректора речпорта по эксплуатации судов Алексей Степанов. – Было сильное течение, из-за паводка вода поднялась на четыре метра. Кроме того, течение это шло не по прямой, а «сносило» немного вбок. В результате пароход не смог избежать столкновения и зацепил рубкой перекрытие моста.

Оба капитала увидели неизбежность трагедии и попытались ее предотвратить. Сазонтов крикнул Миронову по рации, чтобы тот дал «Полный назад». Миронов попытался переложить рули влево, чтобы корма теплохода ушла вправо от опоры. Но было поздно. Увидев стремительно приближающуюся к рубке опору моста, капитан Миронов понял, что столкновения не избежать и кинулся из рубки прочь. Но не успел.

- Непрочная конструкция из стекла и металла должна была буквально расплющиться об мост. Но вместо этого она потащила перекрытие за собой, и огромная железобетонная конструкция сдвинулась вбок и рухнула на сухогруз, - рассказывает Валерий Ерофеев. – Как выяснилось позже, это произошло из-за того, что при строительстве плиты пролетов были не закреплены. Пострадала рубка и несколько кают по правому борту. В одной из них находилась жена судового электрика, она погибла практически мгновенно. Капитан Миронов оказался зажат в сплющенной рубке, ему придавило ноги и грудь. Вырезать покалеченного, стонущего человека из ловушки смогли только газосварщики через два часа. Позже медики были вынуждены ампутировать капитану сухогруза ступню, он остался инвалидом.

Поврежденный теплоход оставался на месте больше недели. Фото: историческая-самара.рф

- Помню, я как раз послал в ту бухту на ночевку «Ракету», - вспоминает Алексей Степанов. – И тут со мной на связь выходит ее капитан – мол, не могу пройти, мост рухнул и все перекрыл. Мы схватились за голову: как так мост рухнул?? В шоке все были, конечно, потом всю ночь и в следующие дни в порту сновали бесчисленные проверяющие. Злополучный сухогруз и буксир потом больше недели стояли посреди Самарки – тогда у нас не было достаточно мощных кранов, чтобы убрать плиту, пришлось разрезать судно на куски. Чтобы наладить движение с Заречьем, соорудили понтонный мост – днем по нему шли люди и ехал транспорт, а ночью его разводили, чтобы могли пройти суда.

Еще одна трагедия

Как рассказал Алексей Степанов, после трагедии были внесены изменения в правила движения по малым рекам. В частности, было запрещено проводить здесь высокие суда в период половодья. Выводить корабли из бухты с этого момента предписывалось только двойной тягой – спереди и сзади. Также было ограничено движение в ветреную погоду.

- Мало кто знает, но через два часа после этой трагедии в нашем порту случилась еще одна – на этот раз около волжских причалов, - вспоминает Алексей Степанов. – В десять часов вечера, уже в темноте, от дебаркадера на месте современного Речного вокзала отошел небольшой кораблик «Москвич». Одновременно от 5-го причала отошел «Дунай». В темноте они не заметили друг друга, и нос «Дуная» буквально разрезал «Москвич». Судно затонуло. К счастью, на нем не было пассажиров, корабль шел на ночевку. Погиб рулевой-моторист, капитан успел выпрыгнуть и рубки и перепрыгнуть на «Дунай».

Временную переправу через Самарку организовали по понтонному мосту. Фото: историческая-самара.рф

«Увидел, что плита рушится, и ударил по тормозам»

Пострадавших при обрушении моста могло быть гораздо больше. Аккурат в момент столкновения «Волго-Дона-12» с аркой сверху по мосту шел троллейбус 6-го маршрута, полный пассажиров. За рулем находился 30-летний Александр Раппопорт. Троллейбус как раз подъезжал к середине пролета, когда бетонная плита начала неудержимо рушиться вниз. Александр среагировал мгновенно, изо всех сил ударив по тормозам.

Троллейбус резко остановился – до края обрыва он не доехал буквально какие-то пять метров. Из-за резкого торможения пассажиры в салоне повалились на пол, кто-то начал жаловаться, кто-то – возмущаться. Но выйдя наружу и увидев, какой страшной участи они избежали, отделавшись лишь синяками, пассажиры в слезах бросились обнимать водителя, который и сам находился в шоковом состоянии.

- Я хорошо помню тот день, в то время я работал главным ревизором в ТТУ и меня срочно вызвали на работу. Из-за аварии секции моста разошлись, наша контактная сеть порвалась, опоры упали. Водитель троллейбуса, Саша Раппопорт – спокойный и неторопливый по характеру человек. Хорошо, что он вовремя среагировал и начал заранее тормозить, а то могла бы случиться большая беда, - вспоминал наставник водителей ТТУ Дахин.

Сейчас Александра Рааппопорта уже нет в живых, но о его подвиге в Трамвайно-троллейбусном управлении Самары хорошо помнят .

Быстрая реакция водителя Александра Раппопорта спасла много жизней. Фото: архив ТТУ Самары

- На тот момент Александр Раппопорт имел 10-летний стаж вождения троллейбуса, - рассказал журналисту «КП-Самара» замдиректора ТТУ Валерий Бобков. - С самого начала, после окончания стажировки, он работал на этом маршрут №6. Он водил троллейбус марки ЗиУ-9 – низкопольная машина большой вместимости для внутригородских пассажирских перевозок с гидроусилителем руля. Сейчас такие модели троллейбусов в Самаре уже не эксплуатируются.

Как рассказали в ТТУ, за быструю реакцию, спасшую немало человеческих жизней, Александра Раппопорта наградили именными часами, премией в 50 рублей и присвоили 1-й класс водителя троллейбуса.

Тот самый приказ о награждении отличившегося водителя. Фото: архив ТТУ Самары

- Почти год после трагедии мост был закрыт на ремонт, - рассказывает Валерий Бобков. – Автомобили ездили по понтонному мосту. Но основным общественным транспортом, связывающим центр города и 116-й км, были именно троллейбусы. Поэтому они продолжили работать – до проводов их доставляли на буксире по тому же понтонному мосту. И Александр Раппопорт остался работать на том же маршруте.