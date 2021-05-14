Реконструкция нефтепровода привела к ценным находкам

Захоронение было выполнены в виде символической колесницы, доставлявшего покойного в иной мир. Фото: Владимир ВОЛКОВ

Вести любое строительство - дело сложное и ответственное, требующее строгого соблюдения правил и законов. Причем эти правила могут даже помочь обогатить науку! Иногда история места строительства уходит в очень далекое прошлое, но стоит только буквально копнуть лопатой, и она уже оказывается на поверхности - в прямом смысле этого слова! Например, при строительстве нефтепроводов, как это произошло в Самарской области, где обнаружили погребения эпохи поздней бронзы.

В соответствии с законодательством, еще до начала работ на земельных участках, попадающих в зону строительства нефтепроводов, в обязательном порядке проводятся археологические исследования, для выполнения которых приглашаются компетентные в этой области специалисты. И если они находят объекты исторического наследия, строители обеспечивают проведение мероприятий по сохранению археологических ценностей.

Недавно в Самарской области группа археологов провела раскопки в районе магистрального нефтепровода «Куйбышев - Унеча-2», более известный, как «Дружба».

При выполнении раскопок на одном из курганов были обнаружены останки погребения представителя общины, жившего здесь более 3,5 тысяч лет назад, а также предметы военного, бытового и ритуального значения.

«Работы по реконструкции нефтепроводов позволяют, в том числе, находить и сохранять подобные исторические ценности. После того, как специалисты изучат находки, их передадут в музей, где каждый желающий сможет увидеть вещи, которые использовали наши предки тысячи лет назад», - говорит заместитель генерального директора по подготовке производства ООО «Транснефть - ТСД» Александр Вдовин.

Ученые обнаружили на месте раскопок ценные артефакты. Фото: Владимир ВОЛКОВ

Колесница для путешествия в иной мир

В центральной части погребения археологи нашли останки скелета взрослого человека, который лежал на левом боку. Александр Шереметьев, кандидат исторических наук, археолог Саратовской автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия», проводивший исследование кургана, предполагает, что здесь похоронен жрец или вождь общины. На особый прижизненный статус указывает ряд деталей погребального обряда, главная из которых - форма захоронения в виде символической колесницы. Недалеко от могильной ямы обнаружены скелеты двух лошадей. Древние люди верили, что колесница переправит покойного в иной мир. Но такое захоронение могли себе позволить только богатые люди или представители знати.

Тут же обнаружены церемониальные атрибуты и вещи, использовавшиеся в быту. Например, каменная булава, которая явно не использовалась в качестве оружия, а применялась в ритуалах или служила символом высокого статуса владельца.

Здесь может быть похоронен жрец или вождь общины. Фото: Владимир ВОЛКОВ

Булава сохранилась отлично, совершенно нет ощущения, что ей несколько тысяч лет. Находка относится к Покровской культуре Срубной культурно-исторической общности эпохи поздней бронзы (XVIII-XV вв. до н.э.). Удивление вызывает не только хорошая сохранность, но и качество изготовления - древние умельцы мастерили такие предметы только с применением камня и примитивных инструментов.

Обнаруженные глиняные горшки, часть из которых украшены узорчатыми рисунками, тоже выглядят так, как будто их создали буквально вчера. А изящно изготовленные наконечники стрел несут на себе отпечатки древних сражений, имевших место тысячи лет назад.

- В ходе раскопок мы выяснили, что здесь находится могильник, который относится к эпохе поздней бронзы - это первая половина второго тысячелетия до нашей эры. Для каждой эпохи характерны свои обрядовые особенности. Здесь формировались группы народов, которых сейчас именуют индоариями. Позже они мигрировали в Европу, на Ближний Восток, в Азию, доходили даже до Китая. Использование боевых колесниц - характерная черта для этого общества, и предполагается, что именно отсюда пошло распространение данного вида транспорта. Именно поэтому захоронение в виде колесницы - типично для того времени, - рассказывает Александр Шереметьев.

Недалеко от могильной ямы обнаружены скелеты двух лошадей. Фото: Владимир ВОЛКОВ

Находки отправятся в музей

По данным ученых, Покровская срубная культура была распространена в степной и лесостепной полосе территории между реками Северский Донец и Урал. Скорее всего, неподалеку от места раскопок имелось поселение, располагавшееся у реки или на берегу ручья. Предположительно, его жители проводили захоронения на некотором отдалении от поселения, а когда умирал знатный представитель общины, для его погребения сооружали насыпной курган.

Некоторые могилы совсем небольшие, скорее всего там хоронили детей. Несколько тысяч лет назад уровень детской смертности был очень высоким.

Все найденное отправится в музей. Фото: Владимир ВОЛКОВ

Всего было обнаружено 15 погребений. Некоторые из находок лишь фрагментарны и определить, частью чего они были, уже не представляется возможным. Но можно понять, из какого материала были изготовлены предметы, и сделать вывод, как работали люди, жившие в те времена, какие навыки и орудия труда они имели.

Все находки останутся в Самарской области и будут направлены в областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина.