Нефть найти и добыть: какой ценой в годы войны куйбышевские нефтяники обеспечили фронт топливом

На тяжелейшем производстве мужчин заменили женщины и подростки. Фото: архив АО «Самаранефтегаз»

НЕФТЬ ДЛЯ ФРОНТА - НАЙТИ И ДОБЫТЬ

Великая Отечественная война так и не смогла стать блицкригом, который планировали самоуверенные нацисты. Благодаря самоотверженному подвигу советских людей, ковавших победу на фронтах и в тылу, немцам не удалось завоевать нашу Родину. Немалый вклад в победу над врагом внесли и куйбышевские нефтяники - геологи, буровики, нефтедобытчики, а также строители и энергетики. Война возложила на них особое правительственное задание - всемерно форсировать добычу нефти. И они его с честью выполнили.

В годы войны на территории области куйбышевскими геологами было открыто восемь новых месторождений, обеспечив регион углеводородным сырьем на многие годы вперед. В числе открытий военных лет значатся такие жемчужины будущего нефтяного ожерелья Самары, как Заборовское, Губинское, Зольненское нефтяные месторождения в Жигулевских горах и Ново-Аманакское, Сосновское и Яблоневское в районе города Похвистнево. Но самым значительным, поистине поворотным пунктом в истории развития нефтяной промышленности не только Куйбышевской области, но и всего Урало-Волжского региона и страны в целом стало открытие девонской нефти на месторождении Яблоневый Овраг в Жигулевских горах. Подвигом был и труд буровиков. За годы войны они пробурили 204,3 тысячи метров горных пород и построили более 370 скважин. Не покладая рук работали нефтедобытчики - создавались новые промыслы, возрастал фонд скважин, которых к победному маю 1945 года насчитывалось более 450.

ОТРАСЛЬ, ПОДНЯТАЯ ВРУЧНУЮ

Профессионалов неф тепромыслового дела не хватало, не говоря уже о бригадах по добыче нефти и газа, сборных пунктах нефти и товарных парках. Даже в бригадах подземного ремонта скважин работали, в основном, женщины и подростки. Именно им, совсем еще юным, недоучившимся, полуголодным и плохо одетым труженикам тыла, суждено было вдохнуть жизнь в промыслы и стать первым поколением куйбышевских нефтяников. Высокопроизводительная техника оставалась еще в будущем, а тогда они работали практически голыми руками, чтобы добыть лишнюю тонну «черного золота». Станки-качалки устанавливали вручную. Более того, эти деревянные конструкции мастерили своими силами. Военные зимы выдались морозными, с буранами и метелями. Приводы, станки-качалки, сборные пункты заваливало снегом, и нефтяники, которые несколько километров по бездорожью добирались до нефтепромыслов, почти ежедневно обходили всю огромную территорию, откапывая из-под снега оборудование. Не легче было и весной. Паводковые воды заливали электродвигатели качалок, и их приходилось приподнимать над землей, чтобы не допустить простоев и осложнений.

Рабочие вручную, на носилках и в ведрах, таскали на объекты кирпич и раствор, вручную рыли траншеи нефтепроводов, амбары и землянки, на руках поднимали и опускали сваренные плети труб, вручную прокладывали дороги. За четыре года в тяжелейших условиях пересеченного рельефа Жигулевских гор были проложены сотни километров нефтепроводов, построены десятки промысловых объектов.

Усилиями нефтяников Куйбышевская область стала Вторым Баку, а в 1945 году Куйбышевский нефтяной комбинат занял второе место по нефтедобыче в России. Именно тогда нефтяную отрасль органично вписалась в народнохозяйственный комплекс Куйбышевской, а сегодня Самарской области. По сей день АО «Самаранефтегаз» (дочернее общество НК «Роснефть») достойно продолжает дело, начатое старшим поколением. Коллектив нефтяников заботится о своих ветеранах и чтит память об их трудовом подвиге.