«До сих пор колотит от душевной боли»: спортсмены из Тольятти очистили от мусора могилу Героя Советского Союза

На могиле Жилина накопилось много мусора Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти активные граждане собственными силами очистили могилу Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Василия Жилина. Он участвовал в форсировании Западной Двины и, будучи трижды раненым, продолжал оставаться в строю, поднимал за собой солдат и практически без оружия уничтожил не менее 30 фашистов в одном бою, за что был представлен к награде.

Зампредседатель местной федерации бокса Дмитрий Муравей увидел во вторник, 11 мая, в соцсетях фотографию свалки мусора на могиле Василия Ивановича и не смог остаться равнодушным. По словам инициативного жителя Самарской области, рабочие, убиравшие кладбище, сваливали мешки с мусором на свободные места — одним из таких мест и оказалась могила Жилина.

Спортсмены помогли убрать завалы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Дмитрий не стал ни с кем ругаться, а просто позвонил председателю федерации бокса Тольятти Михаилу Чудновцу, который отложил переговоры и важные дела, подключил тренеров и спортсменов. Все вместе решили убрать мусор с неподходящего для этого места.

Дмитрий Муравей не смог пройти мимо Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я не стал нагнетать и обращаться в администрацию, нашел машину для мусора, предложил помощь. Директор фирмы по уборке оказался порядочным человеком, просто из-за коронавирусных ограничений не успел вывезти мусор — вот и накопилось. Когда мы с тренерами и спортсменами приехали — решили объединить усилия, не ругаться, а убрать помойку, — поделился с «КП-Самара» Дмитрий.

По словам Муравья, он не смог остаться равнодушным, потому что сам является внуком дважды кавалера орденов боевого красного знамени, поэтому эта тема ему близка и запала в самую душу.

— Память падших героев не должна быть осквернена! До сих пор колотит от душевной боли, у меня дед не вернулся из боя в 1943-м, все его братья остались в земле, — заявил мужчина.

Сейчас на участке почти ничего не осталось Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Он бросил все дела и поехал собственноручно очистить могилу Героя Войны, потому что посчитал неуместным так обесценивать память героя Советского Союза. С помощью друзей-тренеров и неравнодушных специалистов по уборке территорию вокруг монумента привели в порядок.