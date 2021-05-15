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Общество15 мая 2021 10:30

«Взлетали каждые 15 минут»: как 60 лет назад из аэропорта «Курумоч» отправились в небо первые пассажирские самолеты

15 мая 1961 года куйбышевский аэропорт начал прием своих первых пассажиров. Показываем редкие старые фото воздушных ворот города
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Пассажирские перелеты из "Курумоча" стартовали в 1961 году. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

Пассажирские перелеты из "Курумоча" стартовали в 1961 году. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

15 мая 1961 года, в день открытия весенне-летней навигации, из Куйбышева в аэропорт города Минеральные Воды отправился Ан-10 с бортовым номером 11206, рассчитанный на 85 человек. В этот же день из Ташкента прибыл Ту-104, следовавший в Ленинград. С этого дня также открылись регулярные пассажирские рейсы на скоростных турбореактивных и турбовинтовых самолетах в Ленинград, Ташкент, Адлер, Тбилиси, Свердловск. А уже с 1 июня 1961 года список направлений дополнительно расширился - из куйбышевского аэропорта открылись полеты в Ростов, Симферополь, Москву, Омск, Баку, Новосибирск. Старейшие сотрудники «Курумоча» поделились с журналистом «КП-Самара» воспоминаниями о том, как работали воздушные ворота города в те далекие дни.

Первые самолеты появились в аэропорту задолго до запуска пассажирских рейсов. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

Запасной аэродром

История куйбышевского аэропорта началась задолго до отправки в небо первых пассажирских самолетов. В конце 1957 года руководитель Главного управления гражданского воздушного флота при Совете Министров СССР подписал приказ об организации в Куйбышеве аэропорта аэропорта IV класса. Новый объект получил название «Курумоч».

Поначалу пассажирские самолеты с нового аэродрома не летали. С 30 июля 1960 года здесь разрешили производить дневные и ночные учебные полеты самолетов Ил-18 и Ан-10 Школы высшей летной подготовки. Одновременно «Курумоч» служил запасным аэродромом для рейсовых самолетов с турбореактивными и турбовинтовыми двигателями – правда, только в дневное время.

Так выглядело здание авиационной технической службы в 1959 году. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

В феврале 1961 года в «Курумоче» сформировали отдельную эскадрилью самолетов Ан-10, и летчики приступили к тренировкам в условиях аэродрома. Уже 27 февраля 1961 года летчики выполнили первый рейс из «Курумоча» в столичный «Шереметьево» с коммерческим грузом на борту. А 15 мая из куйбышевского аэропорта состоялся первый пассажирский авиарейс в Минводы.

Здание аэровокзала было построено в 1961 году. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

Интенсивное движение

С каждым днем интенсивность движения самолетов через куйбышевский аэропорт росла – летели пассажиры, летели грузы, принимались на баланс новые авиасуда. К турбовинтовым Ан-10 и тяжелым поршневым Ил-14 (до этого они базировались в Смышляевке) с 1963 года добавились базовые самолеты Ан-12, принимающие на борт до 15 тонн грузов, и Ту-124, способные вместить до 56 пассажиров.

Работницы аэропорта гордились своей формой. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

- Движение было очень интенсивным, по утрам самолеты взлетали каждые 10-15 минут, - поделилась воспоминаниями с журналистом «КП-Самара» одна из старейших работниц аэропорта Евгения Никанорова. – А вечером возвращались обратно и уже посадки следовали одна за другой. Было немало и так называемых «сменных» рейсов – в Хабаровск, в Ташкент, в Кишинев и т.д. Полет туда занимал много времени, и к моменту прилета у экипажа кончалось летное время, летчики отдыхали и на следующий день отправлялись обратно.

Первые рейсы ТУ-154А. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

Как вспоминают старожилы, до этого улететь из Куйбышева в другие большие города было нереально – полеты из Смышляевки выполняли только малые самолеты, а пунктами назначения служили райцентры.

Гордились формой

Евгения Васильевна пришла работать в «Курумоч» в 1964 году, а ее супруг Илья Федотович – в легендарном 1961-м.

Взлет одного из первых Ту-154 в Курумоче в 1974 году. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

- Муж услышал объявление по радио – мол, аэропорт «Курумоч» объявляет набор специалистов по обслуживанию самолетов, - вспоминает Евгения Никанорова. - А Илья Федотович в армии три года в авиации отслужил. Его сразу взяли на АТБ – авиационно-техническую базу, где занимались обслуживанием самолетов и их подготовкой к полетам. Я сама пришла работать в аэропорт чуть позже, когда нашей семье дали жилье в стремительно застраивающемся поселке Береза. Сначала год отработала багажным кладовщиком. В мои задачи входило оформление и отправлении е багаж. Изредка случались накладки и чемоданы улетали не туда. Тогда мы срочно слали телеграмму, и ближайшим рейсом багаж отправлялся обратно. Через год меня перевели на должность дежурной – оформлять и сажать на самолеты пассажиров. Так что мы с мужем шли на работу вместе только до ворот, а дальше расходились: он шел к самолетам, а я - к пассажирам.

Летное поле куйбышевского аэродрома в 1979 году. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

Как вспоминает Евгения Васильевна, пассажиры в то время были вежливыми, вели себя культурно и не буянили на борту.

Предметом особой гордости сотрудников аэропорта была красивая форма.

Обслуживание Ту-154 во время вьюги. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

- У нас было два вида костюмов, все – с галстуками, - рассказывает Евгения Никанорова. – Как мы за формой следили! Всегда были одеты «с иголочки». Начальство очень требовательно относилось к внешнему виду сотрудников. Однажды летчики привезли из Воронежа ажурные черные чулки – жуткий дефицит! Естественно, девчонки все сразу раскупили. И на следующий день все пришли в них на работу. А можно было только в телесных. Эх и устроили нам разнос! Отругали и велели в течение десяти минут все поменять!

Самолетостроительный завод передал Куйбышевскому авиаотряду Ту-154, бортовой номер 85089, изготовленный сверх плана. Фото: архив аэропорта "Курумоч"

Позднее в память о первом пассажирском рейсе в городском парке им. Ю.А. Гагарина был установлен другой Ан-10, с бортовым номером 11200. Всем известный «Антошка» долгие годы был одним из любимых аттракционов в парке.

В парке Гагарина долгие годы работал кинотеатр "Антошка". Фото: архив Валерия Ерофеева

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